Kan kort geding door VluchtelingenWerk de acute situatie van asielzoekers wél verbeteren?

Een ochtend en een avond waarop niemand meer buiten hoeft te slapen in Ter Apel.

1 | Wat is precies de eis van VluchtelingenWerk Nederland?

Simpel gezegd wil de organisatie dat Nederland de opvang van asielzoekers op orde brengt. Volgens VluchtelingenWerk bevindt die zich al ruim een jaar ‘onder de humanitaire ondergrens’: de opvang voldoet niet aan de minimale wettelijke eisen zoals die zijn vastgelegd in de door Nederland ondertekende Opvangrichtlijn van de Europese Unie.

De huidige crisis is volgens VluchtelingenWerk grotendeels veroorzaakt door het sluiten van veel asielzoekerscentra, vlak na de opvangcrisis van 2015, toen een groot aantal Syriërs wegens de burgeroorlog in hun land naar Europa vluchtten. Toen het aantal vluchtelingen vorig jaar weer toenam, richtte de overheid zogenoemde ‘crisisnoodopvanglocaties’ in, zoals sport- en evenementenhallen, om hen te huisvesten.

VluchtelingenWerk vindt dat de overheid zich met deze karige vorm van opvang, die zij zou ver­goelij­ken door te spreken van een overmachtsituatie, niet aan de wet houdt. Door de opvang van Oekraïense vluchtelingen beter en sneller te regelen dan die van asielzoekers en statushouders, zou de overheid zich bovendien schuldig maken aan ongelijke behandeling.

In het kort geding, dat donderdagochtend via een livestream te volgen is, eist de organisatie daarom dat het Rijk en COA de opvang uiterlijk op 1 oktober aan de eisen laten voldoen.

2 | Wat schort er volgens VluchtelingenWerk concreet aan de asielopvang in Nederland?

Volgens de EU-Opvangrichtlijn moet de opvang asielzoekers ‘een levensstandaard bieden die hun bestaansmiddelen garandeert en hun fysieke en geestelijke gezondheid beschermt’. De Nederlandse noodopvanglocaties voldoen daar niet aan, vindt VluchtelingenWerk.

Zo ontbreekt het asielzoekers in Nederland soms maandenlang aan voldoende daglicht, frisse lucht, drinkwater, voldoende maaltijden, schoon sanitair, gezondheidszorg en privacy. Voor kinderen zijn er amper speelruimten en onderwijsvoorzieningen. ‘Niemand kan met droge ogen beweren dat de opvang in een crisisnoodopvanglocatie niet door de humanitaire ondergrens zakt’, zegt een woordvoerder van VluchtelingenWerk.

Niet alleen in Ter Apel gaat het mis. In een opvanglocatie in Goes moeten asielzoekers het doen met een gehorige evenementenhal, ingericht met stapelbedden en hangmatten, slechts gescheiden door gordijntjes. In Leeuwarden zijn er geen ramen. In Haarlem is de drinkwatertank onvoldoende gescheiden van de tank met vuil water, met risico’s op een salmonella-uitbraak als gevolg. En in Zeist kunnen asielzoekers geen eigen maaltijd bereiden: ze moeten eten wat de Hollandse pot in het centrum schaft.

3 | Wat was voor VluchtelingenWerk de druppel om naar de rechter te stappen?

Toen asielzoekers in Ter Apel vlak voor de zomer in de open lucht zouden moeten overnachten, werd voor VluchtelingenWerk een grens overschreden. Half mei werd Nederland hier voor het eerst mee geconfronteerd: bij het aanmeldcentrum kon het COA ternauwernood voorkomen dat enkele tientallen asielzoekers buiten moesten slapen. In de maanden daarna moesten tot wel 700 mensen de nacht doorbrengen zonder dak boven hun hoofd.

Als het Rijk en het COA de opvang niet voor 1 augustus verbeterd zouden hebben, zou VluchtelingenWerk juridische stappen ondernemen, zo kondigde de organisatie begin juli aan. Omdat de situatie zelfs verslechterde, meldde de organisatie een dag voor het verstrijken van die deadline naar de rechter te stappen. Het kort geding noemt de woordvoerder ‘een allerlaatste redmiddel’.

De zaak doet denken aan het proces waarmee actiegroep Urgenda in 2015 de Nederlandse overheid maande om zich aan haar eigen klimaatbeleid in zake de uitstoot van broeikasgassen te houden. Tot twee keer toe ging het Rijk tegen een uitspraak in beroep, maar eind 2019 stelde de Hoge Raad Urgenda definitief in het gelijk.

4 | Hoe kijkt VluchtelingenWerk naar het asielakkoord dat het kabinet eind augustus presenteerde?

Eind augustus besloot het kabinet miljoenen euro’s uit te trekken om de opvangcrisis, die in Ter Apel inmiddels al weken pijnlijk tot uiting kwam, te bedwingen. Zo moesten er onder meer extra noodopvangplekken komen, evenals meer flexwoningen voor statushouders, om weer ruimte te krijgen in de vastgelopen asielketen.

Het inrichten van extra opvangplekken was weliswaar ‘een stap in de goede richting’, liet VluchtelingenWerk in een reactie weten, ‘maar capaciteit betekent nog geen kwaliteit’. Ook premier Mark Rutte erkende dat het asielakkoord geen kortetermijnoplossing voor de problemen in Ter Apel betekende.

5 | Stel dat de rechter VluchtelingenWerk in het gelijk stelt, hoe kan de overheid de opvang in twee weken tijd dan alsnog op orde brengen?

Volgens VluchtelingenWerk heeft staatssecretaris Eric van der Burg (Asiel en Migratie) nog ‘een aantal heel concrete middelen’ om de opvang te verbeteren. Zo zou hij een spoedwet kunnen invoeren of een beroep kunnen doen op het staatsnoodrecht, zoals ook bij de opvang van Oekraïense vluchtelingen is gebeurd. Daarnaast kan de overheid volgens VluchtelingenWerk haar eigen leegstaande kazernes en kantoorpanden inrichten als tijdelijk verblijf voor vluchtelingen.