Kan Groningen rekenen op beterschap na de conclusies van de parlementaire enquête?

Toenmalig minister Wiebes van Economische Zaken bij een bezoek in 2018 aan Zeerijp dat was getroffen door een aardbeving ten gevolge van gasboringen. Beeld Harry Cock / de Volkskrant

Na het bestuderen van ruim 600 duizend documenten, twee werkbezoeken aan het aardbevingsgebied, het voeren van 125 voorgesprekken en 68 openbare verhoren presenteert de parlementaire enquêtecommissie aardgaswinning Groningen vanmiddag haar bevindingen. Dat gebeurt in Zeerijp, Noord-Groningen, de plek waar in 2018 de aardbeving plaatsvond die het kabinet deed besluiten dat er maar één remedie was: de gaskraan dicht. Of het ongetwijfeld lijvige rapport ook zo'n impact zal hebben, valt te bezien.

1. Wat heeft de parlementaire enquêtecommissie precies onderzocht?

Sinds 1963 wordt er gas gewonnen uit Groningse bodem. Daarmee heeft de staat circa 400 miljard euro verdiend. Maar steeds duidelijker werd dat die gaswinning ook schaduwzijden had: aardbevingen. De commissie heeft onderzocht hoe de besluitvorming rond de gaswinning in het (recente en verdere) verleden is verlopen. Het gaat daarbij om de oorspronkelijke afspraken over de gaswinning, de afbouw ervan, het herstellen van schade en het preventief versterken van huizen. Ook is nagegaan in hoeverre gasbaten zijn teruggevloeid naar Groningen.

2. Tot welke conclusies zal de commissie komen?

In grote lijnen zal de parlementaire enquêtecommissie zich aansluiten bij de conclusies die de Onderzoeksraad voor Veiligheid (OVV) al in 2015 trok, na een uitgebreid onderzoek naar de gaswinning in Groningen. De risico's werden decennialang onderschat en weggewuifd, stelde de OVV vast. Veiligheid was lange tijd onderschikt aan de opbrengsten van het gas.

De OVV keek echter niet verder dan 2013. Juist in dat jaar nam het gasdossier een cruciale wending. Na de beving bij Huizinge in de zomer van 2012 (met 3,6 op de schaal van Richter nog steeds de zwaarste tot nu) adviseerde het Staatstoezicht op de Mijnen de gaswinning zo snel en zo veel als mogelijk te verminderen. Dat gebeurde niet, integendeel: dat gaswinning in 2013 viel zelfs hoger uit.

De vertrouwensbreuk die daaruit voortkwam is eigenlijk nooit meer hersteld. De commissie ging in verhoren van onder anderen toenmalige ministers Kamp (VVD) en Dijsselbloem (PvdA) op zoek naar een antwoord op de vraag wie opdracht gaf de gaskraan verder open te draaien. Een duidelijk antwoord kwam er niet. Meer dan een instructie de winning op te voeren, zo zal de commissie concluderen, werd nagelaten de winning actief te verminderen – met alle gevolgen van dien.

De commissie zal naar verwachting van onder meer de commissaris van de koning in Groningen, René Paas, ook kritisch oordelen over het optreden van de overheid. Na lang aandringen nam de staat de vergoeding van schade en de regie over het preventief versterken van huizen over van de NAM. Maar beter werd het er in veel gevallen niet op. Nog steeds wordt voor elke euro aan compensatie 71 cent extra uitgegeven aan bureaucratie. En het gedoe dat daaruit voortkomt drijft Groningers tot wanhoop.

3. Wat zullen de politieke consequenties van de parlementaire enquête zijn?

Dat is bij een parlementaire enquête altijd lastig te zeggen. Na de parlementaire enquête naar de val van Srebrenica (1995) trad zeven jaar later het toenmalige kabinet af. Na de parlementaire ondervragingscommissie over het debacle met de kinderopvangtoeslag gebeurde uiteindelijk hetzelfde. Maar daarbij speelt altijd politiek opportunisme een rol; de verkiezingen stonden al voor de deur. Nu zal geen coalitiepartij op een nieuwe stembusgang zitten te wachten. Ook premier Rutte niet – die gedurende tien jaar als premier eindverantwoordelijk was voor het gasdossier.

In Groningen zouden wellicht veel mensen hem liever zien vertrekken. Dat geldt niet voor de huidige staatssecretaris van Mijnbouw, Hans Vijlbrief. Hij heeft in zijn korte periode als verantwoordelijke behoorlijk wat krediet opgebouwd. Vooral door voet bij stuk te houden met het dichtdraaien van de gaskraan, ondanks de mondiale energiecrisis. ‘Ik denk ook niet dat Groningen geholpen is met nieuw politiek personeel’, zei commissaris van de koning Paas al tegen de Volkskrant.

4. Kunnen Groningers na ongetwijfeld een dik rapport dan rekenen op beterschap?

Dat zal de cruciale vraag zijn – al valt het te bezien. Excuses heeft Groningen al meermaals gehad. De belofte van beterschap en ruimhartige compensatie ook. Tot op heden is de overheid daar niet in geslaagd. De gaskraan is dan weliswaar bijna helemaal dicht, de problemen in Groningen zijn nog niet voorbij.

De commissie heeft zich tot doel gesteld ‘lessen te trekken’ en wil bijdragen aan het herstel van vertrouwen. Dat vertrouwen is broos, en zonder vertrouwen lijkt het een hels karwei tot adequate compensatie te komen. Op weer een nieuwe instantie met weer een nieuwe afkorting zit niemand te wachten. Wel op coulante vergoeding van schade en eindelijk duidelijkheid over het lot van circa twintigduizend huizen. Want meer nog dan een gevoel van onveiligheid drijft onzekerheid veel Groningers inmiddels tot wanhoop.