Kan een kind met snottebel nog naar school, en hoe zit het nu met die zelftests?

Kinderen krijgen eerder deze maand les op De La Reyschool in Den Haag. Vanaf maandag moeten basisschoolleerlingen vanaf groep zes een mondkapje dragen in de gangen. Beeld ANP

Wanneer blijft een kind thuis?

De afgelopen maanden mocht een kind met een lichte neusverkoudheid nog gewoon naar school komen. Vanaf maandag moeten kinderen, net als vorige winter, al bij het minste gesnotter thuisblijven en een testafspraak maken bij de GGD.

Blijft een school ten koste van alles open?

Er zijn twee redenen voor onderwijsinstellingen om hun deuren te sluiten. De meest voorkomende is een uitbraak onder leerlingen. Bij veel besmettingen in de klas kan een school, in samenspraak met de lokale GGD, zich genoodzaakt zien helemaal in quarantaine te gaan.

Een school kan ook besluiten over te schakelen op thuisonderwijs als de schoolleiding het organisatorisch niet rond krijgt om leerlingen te ontvangen, bijvoorbeeld vanwege besmettingen bij leerkrachten. Dat scenario zal de komende maanden steeds vaker voorkomen, voorspelt Tamar van Gelder, voorzitter van de Algemene Onderwijsbond (AOb). ‘Er zijn al weinig invallers, nu heb je ook veel docenten in quarantaine of in afwachting van een testuitslag. We horen van veel collega’s dat ze niet meer toekomen aan lesgeven. Dat kan scholen ertoe aanzetten om, in overleg met ouders, te zeggen: we gaan even over op online-onderwijs.’

Hoe zit het nu met die zelftests en die mondkapjes?

Om open te kunnen blijven moeten scholen zelf ook aanvullende maatregelen nemen. Middelbare scholieren en basisschoolleerlingen vanaf groep zes moeten een mondkapje op in de gangen. Ook moeten leerlingen zichzelf twee keer per week preventief testen met een zelftest. De distributie van die zelftests is een enorme operatie: alleen al voor basisschoolleerlingen moeten wekelijks 1,2 miljoen zelftests bij scholen worden bezorgd. Hoe het ministerie dat gaat regelen, wordt komende week duidelijk.

Het versturen van de wattenstaafpakketjes is mogelijk nog niet eens het meest uitdagende aan het plan. Niet elke leerling zal veel zin hebben om twee keer per week een stokje in zijn neus te steken, al dan niet gestimuleerd door ouders. De implementatie van een zelftestsysteem in het mbo en het hoger onderwijs was geen onverdeeld succes: slechts drie op de tien studenten vragen gratis tests aan bij het ministerie.

AOb-voorzitter Van Gelder is bezorgd dat de nieuwe maatregelen op scholen tot veel discussie zullen leiden tussen docenten, leerlingen en ouders. ‘Het maakt de relatie heel ingewikkeld. Je bent geen docent geworden om met leerlingen over mondkapjes te discussiëren, maar om ze hun diploma te laten halen.’

Wanneer komt een verlengde kerstvakantie in beeld?

Hoe belangrijk het openhouden van de scholen om allerlei redenen ook is, het helpt niet bij het bestrijden van een pandemie. Daarom vraagt het Outbreak Management Team (OMT) in zijn recentste advies wederom of het demissionair kabinet een langere kerstvakantie wil overwegen. De regering wil daar nog niet op vooruitlopen.

Terwijl het onderwijs geholpen zou zijn als nu al een duidelijk plan voor de kerstweken wordt gemaakt, zegt Van Gelder. Als scholen op het laatste moment ineens het middelpunt worden van een discussie over maatregelen, zoals afgelopen week gebeurde, levert dat volgens haar veel extra stress op. ‘Onderwijslogistiek is een vak apart. Alles wat je eerder weet, kun je eerder plannen.’