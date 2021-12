Kan die boostercampagne niet wat sneller? Drie manieren om sneller en efficiënter te prikken

Nu Nederland liefst zo gauw mogelijk weer uit de lockdown wil, is het zaak om zo veel mogelijk tempo te maken met de boostercampagne. De GGD’s zetten deze week een miljoen prikken, maar is dat genoeg? Drie manieren om het boosteren sneller en efficiënter te organiseren.

1. Schaf de 15-minutenregel af.

Elke gevaccineerde kent het ritueel. Prik halen, doorlopen naar een plastic stoel, selfie maken, scrollen op de telefoon, en na een kwartier naar de uitgang.

Dat wachtkwartier (geadviseerd door het Europees Geneesmiddelenbureau en de WHO) dient om in de gaten te houden of er direct na de prik geen ernstige bijwerkingen optreden. Het heftigste bijeffect – een anafylactische shock, met symptomen als benauwdheid, lage bloeddruk, versnelde hartslag en soms verminderd bewustzijn – is in Nederland pas 88 keer bij bijwerkingencentrum Lareb gemeld. Oftewel: op elke miljoen vaccinaties komt de bijwerking drie keer voor. En 999.997 keer niet.

Het merendeel van die shocks, 80 procent, deed zich voor na de eerste prik. Bij de anderhalf miljoen boosterprikken is pas één keer een heftige allergische reactie gemeld.

De bijwerking is zó zeldzaam dat het Verenigd Koninkrijk het verplichte wachtkwartiertje vorige week afschafte. De vertraging die de boostercampagne erdoor opliep leidt tot meer gezondheidsschade dan de allergische reacties zelf, zo is de redenering. Bovendien: voor mensen die eerder een anafylactische shock hebben gehad – na een inenting of bijvoorbeeld een insectenbeet – geldt de wachttijd nog wel.

‘De plicht van 15 minuten wachten na de boosterprik werkt belemmerend voor de snelheid en voegt vrijwel niets meer aan veiligheid toe’, schreef een grote groep huisartsen begin deze maand. Vooral voor huisartsen werkt de prik vertragend: als zij hun kwetsbare patiënten willen prikken, is het wachtkwartier reuze inefficiënt.

‘Als de huisarts dat kwartier moet aanhouden, levert het inzetten van de huisartsen in hun praktijken of bij mensen thuis niets op’, zegt Jan Fransoo, hoogleraar logistiek in Tilburg.

Minister Hugo de Jonge laat op ‘korte termijn’ weten of Nederland net als het VK afschaffing verantwoord vindt. Erg enthousiast toont hij zich vooralsnog niet. Ook omdat volgens De Jonge de aanwezige arts in die wachttijd ook iemand zou kunnen opvangen die na de vaccinatie flauwvalt of gaat hyperventileren.

2. Stap af van de leeftijdsvolgorde

Als je zo snel mogelijk zo veel mogelijk mensen wil vaccineren, is normaal gesproken de meest efficiënte manier: 24/7 alles opengooien. Grote vaccinatielocaties inrichten met veel prikkers en iedereen gewoon laten langskomen. Zonder afspraak, zonder volgorde. ‘Mensen zullen in de rij moeten staan, dus op individueel niveau leidt het tot mogelijk veel ongemak, maar dat maakt voor het eindresultaat niet uit’, zegt logistiekhoogleraar Fransoo.

Een voorproefje van deze aanpak kregen we begin deze maand te zien toen de GGD Hollands Midden boosteren zonder afspraak aanbood. In Leiden, Alphen aan den Rijn en Gouda liep het verkeer volledig vast.

Reden van die opstoppingen was vooral de tijd die mensen nodig hadden om zich ter plekke te registreren. Doe dat liever vooraf thuis met een online-registratie, adviseerde Fransoo in het voorjaar al, zodat je alleen nog maar met een code de prik hoeft te halen. Maar de software kan dat niet aan. ‘Zoiets optuigen in de bestaande systemen duurt weken, en tegen die tijd is de GGD-operatie al op stoom’

Sommige GGD’s willen al van ’s ochtends vroeg tot mogelijk zelfs middernacht hun vaccinatielocaties gaan openstellen. ‘Prikken met afspraak werkt voor ons nu eenmaal efficiënter, omdat je dan zeker weet dat de aangeboden tijdslots zo veel mogelijk zijn gevuld’, zegt Nicolette Rigter, directeur publieke gezondheid van de GGD regio Utrecht.

Dus hou voor de grote vaccinatielocaties die volgorde vast en ga zo snel mogelijk door de leeftijden heen, aldus Fransoo. Maandag zijn de eerste 60-minners uitgenodigd, degenen die zijn geboren in 1962. Wel valt nog tijdwinst te behalen, zegt hij, ‘als de GGD’s intensiever gaan samenwerken met de huisartsen’.

In het ideale geval, zegt Lamiek Westerhof, huisarts in Assen, kunnen artsen vaccins ophalen bij de apotheek, wordt hun alle logistieke en administratieve rompslomp uit handen genomen, en kunnen ze zonder wachtkwartier aan de slag. ‘De prikcampagne kan veel sneller als huisartsen maximaal worden gefaciliteerd. Mijn assistentes offeren er graag hun vrije dag voor op, en we zijn het gewend: bij de griepprik vaccineren wij 600 mensen in twee uur tijd.’

Niet elke huisarts krijgt dat nu voor elkaar, want de druk op de reguliere huisartsenzorg is gigantisch, maar er zijn genoeg huisartsen, zegt Westerhof, die zeggen: ‘Goh, ik heb wel ruimte, geef mij maar 500 vaccins.’

3. Schiet op met de brieven

Deze ochtend nog had huisarts Westerhof een 65-plusser in haar praktijk. Aan de nierdialyse, een kwetsbare patiënt dus, maar niet geboosterd. Ze wachtte nog op de uitnodigingsbrief. Westerhof: ‘Ze had allang online een afspraak mogen maken, maar zo digitaal vaardig is ze niet. Ze wacht totdat ze mag bellen. Zo zijn er velen, en die komen er vervolgens bij de GGD niet doorheen. Zo wordt een belangrijke groep te laat gevaccineerd.’

Want zeker een miljoen 60-plussers die in aanmerking komen voor een boosterprik hebben nog geen afspraak gemaakt, blijkt uit cijfers van het ministerie van Volksgezondheid. Het RIVM verzendt de uitnodigingsbrieven sinds het begin van de boostercampagne op 18 november aan alle 60-plussers van oud naar jong, in het trage tempo van zo’n 50 duizend brieven per dag.

Zo kan het dat een deel van de 76-jarigen eind vorige week hun brief heeft ontvangen, terwijl inmiddels al 59-jarigen via andere kanalen zijn uitgenodigd een afspraak te maken. ‘Het tempo van brieven sturen is niet aangepast aan de turboversnelling van de vaccinatiecampagne’, zegt een RIVM-woordvoerder. ‘Voor de Kerst hebben alle 75-plussers hun brief, en voor het eind van het jaar alle 70-plussers. En de leeftijdsgroep van 60 tot 70 jaar ontvangt de uitnodiging naar verwachting de eerste week van januari.’ Sneller kan volgens het RIVM niet.

De RIVM-woordvoerder kan zich voorstellen dat het voor sommige ouderen verwarrend kan zijn dat het versturen van de brieven niet synchroon loopt met het uitnodigen van leeftijdsgroepen via andere kanalen. ‘Het advies van de overheid is: wacht als 60-plusser niet. Maak die afspraak, bij voorkeur online. En als het niet lukt, vraag hulp.’