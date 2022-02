Kan de coronapas eindelijk de prullenbak in? ‘Je moet hem niet houden voor de aardigheid’

Een kassamedewerker van een theater in Utrecht vraagt een bezoeker om haar coronapas . Beeld Raymond Rutting / de Volkskrant

Rustig, ‘stap voor stap’, de risico’s ‘zijn simpelweg te groot’. Geen misverstand liet premier Rutte er vorige week over bestaan dat hij niet van zins is de vlucht naar voren te nemen als het gaat om het opdoeken van coronamaatregelen. Zelfs nu diverse nachtclubs een nacht dreigen te gaan muiten, de optochten met demonstranten langer worden, en de petitie ‘Onverdeeld Open’ tegen de QR-codes haast een miljoen keer werd getekend, wil het kabinet van geen haastige spoed weten.

Toch is het aannemelijk dat juist die coronapas zijn langste tijd wel heeft gehad, verwachten veel ingewijden. ‘Het coronabewijs doet in de huidige fase natuurlijk maar heel weinig’, zegt hoogleraar epidemiologie Frits Rosendaal (LUMC). ‘En je moet hem ook niet houden voor de aardigheid.’

Goed denkbaar is dat men het coronatoegangsbewijs op de achtergrond in de lucht houdt, voor het geval het virus wederom van gedaante verandert, in een weer schadelijker variant – een mogelijkheid die virologen niet helemaal kunnen uitsluiten. Ook zou men de QR-code bijvoorbeeld nog kunnen inzetten om bepaalde evenementen wat veiliger te maken. Volgens Haagse bronnen, aangehaald in het Algemeen Dagblad, zou het kabinet nog niet helemaal af willen van de QR-code, maar wel nadenken over meer gerichte toepassing. Zo zou men bijvoorbeeld een 1G-beleid (alleen getesten mogen erin) kunnen toepassen bij bepaalde feesten.

Maar het systeem aanscherpen tot een 2G-systeem (alleen voor mensen die zijn gevaccineerd of net zijn genezen), of de QR-codes massaal inzetten om de epidemie tegen te gaan, lijkt een gepasseerd station. ‘Door de omikronvariant begint dat kleine laagje bescherming dat je er misschien uit zou kunnen halen wel erg dun te worden’, zoals epidemioloog Alma Tostmann (Radboud UMC) zegt.

Vrije val

De afgelopen weken kwam het coronatoegangsbewijs in Nederland in een vrije val terecht. Een cruciaal rapport dat de onderbouwing van het systeem moest leveren, deed juist het tegenovergestelde: aan de epidemie zullen de QR-codes niet veel veranderen, bleek uit berekeningen van de TU Delft. Afgelopen weekeinde kwam daar een soort volksopstand overheen: een inmiddels meer dan 750 duizend keer getekende petitie tegen het coronatoegangsbewijs, die de initiatiefnemers zien als ‘ongerechtvaardigde inperking van grondrechten die schadelijk is voor de samenleving’.

Dat leidt allemaal af van maatregelen zoals CO2-meters in de klas en laagdrempelig thuistesten die wél kunnen helpen, vindt arts-microbioloog Bert Mulder (Canisius Wilhelmina Ziekenhuis Nijmegen). ‘Alles verwatert doordat de minister maar zo hamert op: we moeten 2G in de gereedschapskist, terwijl dat nu amper iets toevoegt. Alsof dat het punt is waar alles om draait.’

Nu de teststraten overbelast zijn, is men bovendien toe aan andere spelregels voor het testen, vindt Mulder. ‘Stop bijvoorbeeld met de bevestigingstest na een positieve sneltest, zeker als je onder de 40 bent. Of richt je sneltestbeleid, zónder PCR-bevestiging, nadrukkelijker op bepaalde plekken, zoals scholen of verpleeghuizen.’

Maar eerst, vindt Tostmann, zou men zich eens goed moeten afvragen wat men eigenlijk wil bereiken. ‘Ik kijk erg uit naar een goede formulering van wat nu precies onze doelen zijn op de korte en lange termijn. Die zullen dicteren wat nu onze mogelijkheden zijn’, stelt ze. Wie zoveel mogelijk besmettingen wil tegengaan, grijpt immers naar andere maatregelen dan wanneer men vooral de ziekenhuizen wil ontzien. ‘De discussie gaat nu steeds over losse, afzonderlijke maatregelen. Maar zonder beeld van het grote doel, is dat nogal zinloos.’

Weerstand in Nederland

Het coronatoegangsbewijs werd begin vorig jaar uitgedacht, overigens niet als manier om de epidemie te beteugelen, maar als hulpmiddel om in tijden van corona plekken zoals horecagelegenheden en feesten zo veilig mogelijk te kunnen openen. Maar terwijl het toegangsbewijs in onder meer Duitsland en Frankrijk uitgroeide tot hoeksteen van het coronabeleid, stuitte de QR-code in Nederland op steeds meer weerstand.

De omikronvariant zet die discussie op scherp. Omdat de variant ook mensen besmet die gevaccineerd zijn of herstelden van een infectie, biedt de QR-code geen enkele garantie meer dat de bezitter ervan virusvrij is. Wél zou de code in theorie het aantal ziekenhuisopnames kunnen verminderen, door een soort ‘lockdown van ongevaccineerden’ af te dwingen. ‘Maar nu blijkt dat mensen met omikron niet veel in het ziekenhuis komen, heeft ook dat weinig zin’, vindt Rosendaal. ‘En je hoeft mensen niet tot in het oneindige te beschermen tegen hun eigen onverstandige gedrag’, zegt hij, doelend op de ongevaccineerden.

Ook internationale wetenschappers vragen zich intussen soms hardop af of westerse landen met een hoge vaccinatiegraad zoals Nederland de omikronvariant niet te serieus nemen. In een commentaar wijst hoofdredacteur Richard Horton van artsenblad The Lancet op wat hij ziet als een ‘overmatig vertrouwen op modellen.’

‘Wetenschapsadviseurs blijven manen tot voorzichtigheid. Ze wijzen op de onzekerheden. Ze willen meer cijfers. Ze waarschuwen tegen zelfgenoegzaamheid. Ze vestigen de aandacht op de druk op de zorg’, aldus Horton. ‘Allemaal redelijke punten. Maar we moeten ook erkennen dat de pandemie nu in een overgangsfase zit.’