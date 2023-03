Kan Biden miljarden aan studieschuld kwijtschelden? Het Hooggerechtshof is sceptisch

‘Scheld studieschuld kwijt’ staat dinsdag op de borden die demonstranten bij het Hooggerechtshof bij zich dragen. Beeld Andrew Caballero-Reynolds / AFP

‘Waarom is dat eerlijk?’, herhaalt de conservatieve opperrechter Samuel Alito dinsdag steeds. ‘Waarom is dat eerlijk?’

Het Amerikaanse Hooggerechtshof is begonnen met de behandeling van een omvangrijke zaak, aangespannen door zes staten en twee burgers, die mogelijk een streep trekt door een van Joe Bidens absolute paradepaardjes: de kwijtschelding van miljarden dollars aan studieschuld.

Afgelopen zomer kondigde de Amerikaanse president aan de studieschuld voor zo’n 40 miljoen Amerikanen te verlichten. Het was een van de opmerkelijkste momenten uit zijn presidentschap. Met een pennestreek zouden minderbedeelde oud-studenten tot 20 duizend dollar aan schuld zien verdampen. Het totaal zou kunnen oplopen tot 400 miljard dollar.

Duizelingwekkende bedragen, maar dat is niet de enige reden dat het plan destijds opzien baarde. De president nam het besluit eigenhandig, zonder goedkeuring van het Congres. Het is die daadkracht geweest die hem nu in moeilijkheden brengt.

Hoe steekt Bidens plan in elkaar?

Biden beroept zich op de zogenoemde Higher Education Relief Opportunities for Students Act, verkort als ‘Heroes’. Deze wet uit 2003 kent de overheid verregaande bevoegdheid toe in tijden van oorlog of crisis. Donald Trump beriep zich bijvoorbeeld op deze wet toen hij, in het voorjaar van 2020, een pauze inlaste op de inning van studieschulden. Oud-studenten zouden toen geld tekortkomen vanwege de coronarestricties.

Biden zette Trumps beleid voort, tot hij in augustus besloot het roer om te gooien. Afbetalen werd weer een vereiste, maar daar kwam iets anders tegenover te staan: oud-studenten met een lager inkomen dan 125 duizend dollar per jaar (of 250 duizend per huishouden) krijgen een korting van 10 duizend dollar op hun totale schuld. Zij die eerder een speciale beurs ontvingen, bedoeld voor studenten uit achterstandsgezinnen, krijgen zelfs 20 duizend dollar kwijtgescholden.

De Heroes Act zou daar volgens Biden voldoende ruimte voor bieden. Kortgezegd beargumenteert de president dat de economische gevolgen van de pandemie voor oud-studenten nog altijd zo’n crisis behelzen, dat groots ingrijpen gerechtvaardigd is.

Wat houdt de rechtszaak in?

Bidens besluit werd ontvangen met progressief gejuich en conservatief protest. ‘Onverantwoord en oneerlijk’, zei senator Richard Burr namens de Republikeinen. Zij hameren op oneigenlijk voordeel voor ‘Amerika’s grootverdieners’, de hogeropgeleiden. De maatregel zou oneerlijk zijn naar oud-studenten die hun schuld al hebben afbetaald. Maar vooral: Biden zou buiten zijn wettelijke perken zijn getreden door het Congres te passeren.

Daar zijn ook behoudende Democraten kritisch over. ‘Beleid maak je niet met een aankondiging’, zei afgevaardigde Chris Pappas uit New Hampshire destijds.

Het verzet heeft juridische dimensies gekregen. De conservatieve staten Arkansas, Iowa, Kansas, Missouri, Nebraska en South Carolina stapten naar de rechter. Twee individuele oud-studenten spanden een eigen zaak aan: zij voelen zich juist benadeeld omdat ze niet voor de hoogste kwijtschelding in aanmerking komen. In november blokkeerde een federale rechtbank al tijdelijk de uitvoer van Bidens plan.

Hoe denkt het Hooggerechtshof erover?

Terwijl zich dinsdag voor de deur in Washington D.C. honderden demonstranten vóór kwijtschelding verzamelden, betoonden de meeste opperrechters zich binnen sceptisch. Een definitieve uitspraak zal maanden op zich laten wachten, maar uit de behandeling zijn wel enige aanwijzingen te destilleren.

Sinds Donald Trump tijdens zijn enkele termijn drie rechters benoemde, is het Hooggerechtshof flink naar rechts opgeschoven. Dinsdag tekende zich in de rechtszaal een kloof af tussen de conservatieve en progressieve opperrechters.

Volgens John Roberts, de conservatieve voorzitter, zou het feit dat het Congres niet uit eigen initiatief tot kwijtschelding besloot ‘een goede les voor de president moeten zijn om dat niet zelf alsnog te gaan doen’. Ook hij noemde de maatregel oneerlijk. ‘Niemand zegt tegen de tuinman dat hij zijn leningen niet hoeft af te betalen’, zei Robert. ‘Terwijl zijn belastinggeld terechtkomt bij een afgestudeerde die in zijn leven veel meer gaat verdienen dan hij.’

Ook de progressieve Sonia Sotomayor noemde het bedrag dat Biden wil kwijtschelden ‘buitensporig’. Maar, stelde zij, ‘dit is geen geldvraagstuk’. Het Hof dient zich volgens Sotomayor uitsluitend te buigen over de wettigheid van de beslissing. Ketanji Brown Jackson, vorig jaar door Biden benoemd, waarschuwde voor ‘onbestuurbaarheid’ als het Hooggerechtshof de klagers gelijk geeft: het zou te gemakkelijk worden voor staten om landelijk beleid via de rechtbank te torpederen.

De komende maanden delibereren de negen opperrechters achter gesloten deuren. Vonnissen in omvangrijke zaken worden doorgaans pas in juni gepubliceerd.

Wat kan zo’n uitspraak betekenen?

Als het Hooggerechtshof het handelen van Biden ongrondwettig verklaart, kan zijn belofte aan studenten de prullenbak in. Dat is voor hem politiek en electoraal pijnlijk: een van zijn krachtigste presidentiële optredens verandert daarmee in een sof. Jonge hoogopgeleiden, een doelgroep die hij hard nodig heeft voor zijn eventuele herverkiezing, zullen niet blij zijn dat zij met lege handen komen te staan – ondanks zijn sterke taal.

Omgekeerd geldt hier voor de Republikeinen een soortgelijk risico. De maatregel van Biden is onder oud-studenten, logischerwijs, populair. Een afwijzing door een conservatief gezind Hooggerechtshof kan negatief afstralen op de Republikeinse partij. Dat gebeurde eerder al met de uitspraak die het grondrecht op abortus afschafte.