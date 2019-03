Kan Baudet de nieuwe premier worden?

Thierry Baudet staat de pers te woord in de Tweede Kamer op de dag na de Provinciale Statenverkiezingen. Beeld ANP

Toch lijkt een kabinet Baudet I nog steeds ver weg. Linkse en progressieve partijen zien niets in een samenwerking met de FvD-voorman, en een echte rechtse meerderheid is nu er evenmin in de Eerste Kamer. Hoe Baudet een stabiele coalitie kan bouwen, blijft daardoor ongewis.

Baudet zelf is bovendien ambivalent over zijn ambities. ‘Ik denk dat het nodig is dat ik premier word,’ verklaarde hij eerder al eens. Toch heeft de FvD’er ook al eens gepleit voor ‘een zakenkabinet’ met experts en specialisten. CDA-Kamerlid Pieter Omzigt zou dan van Baudet premier mogen worden. Henk Otten, de tweede man van FvD, noemde ook D66-staatssecretaris van Financiën Menno Snel al eens als een kundige kandidaat voor zo’n zakenkabinet.