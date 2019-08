Kamperen zonder kroost: ‘Nee, wij hebben géén hekel aan kinderen!’

Schreeuwende kroost vind je niet op camping Het Veentieshof. De Drentse camping is namelijk kindvrij. Een product van de verkaveling van de samenleving met haar vuurwerkvrije en autoluwe zones? Eigenaren Peter en Petra Root tillen er niet zo zwaar aan: ‘Het is hier geen klooster, hoor.’

Om 7.30 uur zijn elf schapen de enige wakkere gasten op camping Het Veentieshof. En dat is niet alleen omdat de regen in het Drentse Mantinge het tentdoek geselt. Verwacht hier geen ochtendserenade van pasgeborenen, of aanmaningen van tot wanhoop gedreven ouders in de categorie: ‘Nee, Borre! Niet je zusje slaan!’

Een boerderij verderop kraait een haan, in de verte blaft een hond. Daartussen heerst stilte rondom het Mantingerzand, waarop het maïs manshoog staat. Landschapscamping Veentieshof is namelijk kindvrij. Adults only is een predicaat dat eigenaren Petra en Peter Root ook wel voeren. Dat heeft misschien iets pikantere associaties dan het zitje onder een met een druivenrank begroeide pergola, potjes zelfgemaakte honing van een imker uit de buurt en de grenen boekenkast met daarop een satirische Nederlands-Drentse woordenlijst.

In de voortent van hun pas aangeschafte Kip-caravan drinken Jan (60) en Carina (53) even na tienen Doploscappuccino en thee uit een thermoskan. Drie Citronella-kaarsjes verraden knusse avonden in de Drentse buitenlucht. ‘We zouden gisteren vertrekken, maar we hebben er nog twee dagen aan vastgeplakt’, zegt zij. ‘Zo heerlijk rustig is het hier.’ Hij: ‘Ik werd vanmorgen pas om half 9 wakker. En niet van schreeuwende kinderen.’

Voor de duidelijkheid, zegt het Utrechtse stel in koor: ‘We hebben zéker geen hekel aan kinderen!’ Integendeel: ze hebben er zelf vier, volwassen inmiddels. In het dagelijks leven heeft Carina als gastouder bovendien niet minder dan vijf druktemakers onder haar hoede. ‘En in het weekend vaak de kleinkinderen. Dan is vakantie echt een moment om even bij te komen. Ouders zeggen: ik begrijp je volkomen.’

'Doe mij de schapen maar’

Drie jaar geleden kwamen ze achter het bestaan van kindvrije campings. Ze willen nooit meer anders. Na jaren met de kinderen op gezellige gezinscampings zocht het echtpaar al kleinschalige terreinen. ‘Maar dan had ik na een tijdje toch weer kinderen in de tent’, zegt Carina. ‘Blijkbaar trek ik dat aan. Maar doe mij de schapen maar.’

De volgens boekingswebsite Zoover beste minicamping van Nederland – de oorkonde hangt ingelijst onder de pergola – telt slechts vijftien plekken. Met zorg ingepast, allen omzoomd door singels, hagen en struweel. Behalve rust staat privacy hoog in het vaandel. In de boomgaard met hoogstamfruitbomen duikt opeens een camper op.

Beeld Harry Cock

Verder valt vooral op wat er niet is: geen schommel, geen zandbak, geen zwembad. Alleen de witte wifi-signaalversterkers op palen springen in het oog. Jongeren mogen dan vaak vastgeplakt lijken aan hun mobieltjes, senioren kunnen hun schermpjes op vakantie ook maar moeilijk missen.

Petra en Peter Root kwamen 23 jaar geleden vanuit Aalsmeer naar Drenthe. Toen hun beider ouders regelmatig een camper op hun 1,6 hectare grote landgoed zetten, ontstond het idee een camping te beginnen. Aanvankelijk gewoon voor gezinnen mét kinderen. Want ook de eigenaren (twee zoons) kunnen niet genoeg benadrukken: ‘We hebben zéker geen hekel aan kinderen!’

De bekering is een geleidelijk proces geweest, vertelt Petra. ‘Het is eigenlijk niet iets dat je uitspreekt. We hadden op onze website een bloemrijke omschrijving: onze camping is niet geschikt voor kinderen, omdat kinderen vrijuit moeten kunnen spelen.’

Soms kwam er toch een gezin met kinderen en ging het hartstikke goed, maar soms ook helemaal niet: ‘Dan hadden andere gasten er echt last van.’ Tot iemand hen erop attendeerde: ‘Jullie beschrijven het mooi, maar zijn jullie niet eigenlijk een kindvrije camping?’

Officieel kindvrij

Twee jaar geleden besloten ze stelling te nemen en sindsdien is de camping officieel kindvrij. ‘Best een stap. Je discrimineert toch’, zegt Peter. Petra: ‘Maar zo is het voor iedereen duidelijk. Het heeft ook ons rust gebracht.’

En succes. Om gasten zat het echtpaar nooit verlegen. Maar sinds de camping openlijk kindvrij is, stromen de reserveringen nog iets sneller binnen. ‘Ik merk dat er meer behoefte komt aan rust’, zegt Petra. Bezoekers zijn veelal senioren, maar deze zomer ontvangen ze ook twintigers die hun gehaaste en luidruchtige bestaan even ontvluchten. Opvallend: veel gasten werken in het onderwijs. ‘Of het zijn opa’s en oma’s die zeggen: nu even niet.’

Zo beschouwd past het kinderloze campingconcept naadloos in de verkaveling van de samenleving, met vuurwerkvrije zones en autoluwe stadscentra. Maar Petra en Peter tillen er niet zo zwaar aan. ‘Het is hier geen klooster’, zegt zij. ‘Kinderen mogen best overdag bij opa en oma komen spelen.’

Voor mensen met kinderen zijn er bovendien alternatieven genoeg, ook in Drenthe, die vaak veel geschikter zijn. Pas één keer is het voorgekomen dat ze gasten met kinderen aan de poort moesten weigeren. Die verwezen ze gewoon naar de andere camping in het dorp, waar kinderen wel welkom zijn en zelfs een trampoline vinden. ‘Het klinkt hard, maar het gaat om de duidelijkheid’, zegt Peter. ‘Auto’s sturen we ook van het terrein.’

Helemaal uit de taboesfeer zijn de kindvrije campings nog niet, zo lijkt het. Elke provincie heeft er wel een, maar een goed overzicht van kinderloze campings in Nederland ontbreekt. Ook de ANWB heeft dat niet, meldt een woordvoerder: ‘Kindvrij is geen criterium voor het zoeken van een camping op de site van de ANWB+, kindvriendelijk wel.’

Je moet er echt even naar zoeken, is ook de ervaring van Carina en Jan. Soms gaan de kindvrije campings schuil onder de aanduiding ‘50+’. ‘Maar dat klinkt meteen zo oud en geldt meestal alleen in het voor- en naseizoen’, zegt zij. Nog een voordeel volgens Jan: ‘Zonder kinderen blijft het sanitair zo schoon. Het is gewoon een plezier om hier naar het toilet te gaan.’