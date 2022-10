Kamp houdt voet bij stuk: aan goede bedoelingen was in Groningen geen gebrek

Henk Kamp in de zaal waar de parlementaire enquêtecommissie de verhoren over de gaswinning in Groningen afneemt. Beeld Raymond Rutting / de Volkskrant

’We zaten vol goede bedoelingen. We bedachten voortdurend nieuwe oplossingen. Maar het werd zo ingewikkeld dat het helemaal vastliep. Vergadertafeloplossingen hebben niet tot tevredenheid bij de bevolking geleid.’ Het was een zeldzame erkenning van een onvolkomenheid van Henk Kamp. Maar dan wel een omissie die niet enkel op het conto van hemzelf, oud-minister van Economische Zaken, te schrijven valt.

Maandag moest Kamp – hoofdrolspeler in het gasdossier – voor de tweede keer tekst en uitleg geven bij de parlementaire enquêtecommissie die zich buigt over de gaswinning in Groningen. Vorige maand werd hij vooral bevraagd over het weifelen bij het dichtdraaien van de gaskraan in 2013 en 2014. Nu ging het met name over de bureaucratische ontaarding die de jaren daarna volgde.

‘Gasbingo’

Maar eerst werd Kamp twee keer in verlegenheid gebracht. Nogmaals werd hij eraan herinnerd dat hij in 2014 de Tweede Kamer onjuist informeerde over de redenen voor de hogere gaswinning in 2013. Cijfers die hij aanvoerde, bleken niet te kloppen, zo leerde een reconstructie van het ministerie zelf in 2015. Maar die informatie kreeg de Tweede Kamer ook toen niet te horen.

Bart Jan Hoevers (Gasunie Transport Services), die vóór Kamp verhoord werd, bracht de minister in een ander opzicht in een lastige positie. Hoevers zei – anders dan wat Kamp in zijn vorige verhoor beweerde – dat het ‘prima mogelijk was’ de gaswinning al eerder omlaag te brengen door de inzet van stikstofinstallaties. Maar Gasunie werd niet geraadpleegd, zei Hoevers. Toch hield Kamp vol dat hem gezegd was dat die installaties ‘niet vol konden draaien’ – al ontbrak een bronvermelding.

Commissieleden namen Kamp mee terug langs de geleidelijk afgebouwde gaswinning, de ‘gasbingo’ die gedurende Kamps ministerschap geregeld in de Tweede Kamer werd gespeeld. Net als tijdens zijn ministerschap volhardde de VVD’er in redeneerlijnen over vlakke winning en mogelijk koude winters. Dat er volgens GasTerra halverwege 2013 nog 8 miljard kuub minder gewonnen kon worden? ‘Ik kan me dat niet voorstellen.’

Over de uitgestelde bouw van een nieuwe stikstoffabriek zei Kamp: ‘Ik dacht dat het een discutabele investering zou zijn.’ Kamps opvolger Wiebes vond in de installatie (die volgende maand in bedrijf gaat) de sleutel voor het dichtdraaien van de Groningse gaskraan. Een ‘sluimerende oorlog’ met het Staatstoezicht, zoals oud-inspecteur-generaal Harry van der Meijden beweerde? ‘Vreemd dat ik daar nooit wat van gemerkt heb.’

Taai en ingewikkeld

Waar andere getuigen zich tijdens verhoren bedienden van wijsheid achteraf, hield Kamp voet bij stuk. Dat het Centrum Veilig Wonen, een commerciële organisatie die in opdracht van de NAM een paar jaar de schade afhandelde, niet goed functioneerde? Dat had Kamp nooit gehoord. En het stilleggen van het schadeprotocol, was dat nou een goed idee? ‘Ja.’

Oud-burgemeester van Slochteren Geert-Jan ten Brink had juist maandagochtend nog eens verteld hoezeer Groningse bestuurders in Kamp geen medestander, maar een tegenstander zagen. Al in 2013 – het jaar na de aardbeving bij Huizinge en het daaropvolgende advies van het Staatstoezicht op de Mijnen de gaswinning te minderen – pleitten burgemeesters er bij Kamp voor het niveau van de gaswinning te bevriezen of een beetje naar beneden te schroeven, om een ‘gebaar’ te maken.

‘Daar had de minister geen boodschap aan. En hij werd gesteund door een meerderheid van de Tweede Kamer.’ Het leidde ertoe dat gemeenten naar de Raad van State gingen om de gaskraan dichter te laten draaien – waar ze in het gelijk werden gesteld.

Ten Brink verhaalde ook over de voortdurende strijd en moeizame onderhandelingen tussen Rijk en regio over de kosten voor het versterken van huizen. Uitgaven werden betwist, declareren kon alleen achteraf. ‘Ik koop toch geen zak drop bij de Jamin? Dit was bijna op het niveau van collega-overheden pesten, terwijl je ondertussen zegt dat je één overheid bent.’ Kamp erkende dat. ‘De noodzakelijke samenwerking tussen gemeenten, de provincie en het Rijk is er niet gekomen. We zijn er met z’n drieën niet in geslaagd.’

De slotsom: tijdens zijn ministerschap werden er niet duizenden huizen per jaar, maar in totaal slechts een paar honderd woningen verstevigd. ‘De werkelijkheid was heel taai en ingewikkeld. Ik heb de complexiteit niet goed ingeschat. Ik ben niet vertrokken met het idee: het is opgelost.’