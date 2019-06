Kamervoorzitter Arib clasht opnieuw met Denk

De nieuwe clash ontstond toen Öztürk tijdens een debat over Turkije opmerkte dat SP-Kamerlid Sadet Karabulut, die van Koerdische afkomst is, erop uit zou zijn ‘een terroristische organisatie als de PKK te willen steunen’. Arib greep daarop in en eiste dat het Denk-Kamerlid met bewijzen zou komen. ‘Dit is de zoveelste keer dat u mevrouw Karabulut ervan verdenkt iets met terroristische organisaties te maken te hebben. Het is nogal wat om een collega zo neer te zetten.’

Oude SP-motie

Öztürk baseerde zijn uitlating op een oude motie van de SP met daarin een oproep om de PKK van een internationale terrorismelijst te halen. Het Denk-Kamerlid hekelde Aribs pogingen om het debat te beïnvloeden. ‘U gaat hier helemaal niet over... Als wij beschuldigd worden, zegt u niks.’

Arib ontnam Öztürk daarop weer het woord. Andere Kamerleden uitten vervolgens zware kritiek op het gedrag van het Denk-Kamerlid. VVD’er Sven Koopmans noemde het optreden van Öztürk ‘ongepast en schandelijk’. ‘U moet deze beschuldigingen terugnemen.’ Het Denk-Kamerlid weigerde dat.

Karabulut zelf benadrukte dat ze opkomt voor democratie en mensenrechten. ‘Wat Öztürk doet, is niet alleen heel laag, het toont ook precies het probleem aan van Turkije: mensen die anders denken, worden bestempeld als de vijand, als terrorist... Als het aankomt op Turkije staat Öztürk pas voor het repressieve systeem van Erdogan.’

Respect voor de functie

Toen Öztürk vervolgens door de Kamervoorzitter heen praatte, werd hem opnieuw het woord ontnomen. ‘Een beetje respect voor de Kamervoorzitter’, merkte Arib geïrriteerd op. ‘U hoeft geen respect te hebben voor mij, maar wel voor de functie.’

Öztürk liep uiteindelijk protesterend weg en klaagde dat hij ‘monddood’ wordt gemaakt.

Arib is al vaker in aanvaring gekomen met de Denk-Kamerleden, met wie ze jarenlang in de PvdA-fractie zat. Eerder dit jaar steunde ze een motie waarin Denk werd opgeroepen andere Kamerleden niet langer via filmpjes op sociale media te intimideren. Het is zeer ongebruikelijk dat een Kamervoorzitter zich aansluit bij een motie.

De relatie is sindsdien alleen maar slechter geworden. Afgelopen maandag haalde Öztürk tijdens een ander overleg in de Kamer al hard uit naar Arib, die er een autoritaire stijl op zou nahouden. Hij merkte daarbij ook op dat de Kamervoorzitter in haar tijd als PvdA-Kamerlid veel medewerkers versleet.

Wrok

Ook Denk-leider Tunahan Kuzu hekelde woensdag weer het optreden van de Kamervoorzitter. ‘Het werkelijke verhaal is dat de wrok van Arib richting de Denk-Kamerleden haar ervan weerhoudt om onafhankelijk voor te zitten.’

Vervolgens heb je spreektijd waar je recht op hebt om de aantijgingen te weerleggen, dan ontneemt de #Kamervoorzitter je het woord 🤷🏽‍♂️🤷🏽‍♂️🤷🏽‍♂️ Het werkelijke verhaal is dat de wrok van #Arib richting de DENK-Kamerleden haar ervan weerhoudt om onafhankelijk voor te zitten 2/2 Tunahan Kuzu

Kamerleden van andere partijen willen dat het gedrag van Öztürk besproken wordt in het presidium, het dagelijkse bestuur van de Tweede Kamer. In het uiterste geval kunnen er sancties genomen worden tegen een Kamerlid, maar dat is in de recente geschiedenis nooit gebeurd.