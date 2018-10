Kamernood voor studenten zal de komende jaren blijven groeien, vooral door toename internationale studenten

De woningnood voor studenten in Nederland zal de komende jaren groeien, vooral door toename van het aantal internationale studenten. Met name in de grote steden blijft het gebrek aan kamers onverminderd groot.

De komende acht jaar komen er naar verwachting 23.700 studenten in het hoger onderwijs bij. Dat blijkt uit de Landelijke Monitor Studentenhuisvesting, die donderdag verschijnt. ‘Met name de komst van internationale studenten draagt bij aan de groei, en versterkt het tekort aan woningen’, zegt Diederik Brink, directeur van Kences, het kenniscentrum voor studentenhuisvesting.

In de komende acht jaar groeit het aantal internationale studenten met ruim 30 procent. ‘Zij hebben acute huisvesting nodig, een woning zodra ze hier aan hun studie beginnen. Dit betekent simpelweg dat er in sommige steden bijgebouwd moet worden’, aldus Brink over de bevindingen van de jaarlijkse monitor, die wordt uitgevoerd in opdracht van Kences en het ministerie van Binnenlandse Zaken.

Voor onderwijsinstellingen is een belangrijke rol weggelegd in het terugdringen van de woningnood, stelt Brink. ‘Universiteiten en hogescholen zullen een betere prognose moeten geven van hoeveel internationale studenten er wanneer bij zullen komen. Vervolgens zullen alle lokale partners – de gemeente, de onderwijsinstellingen en de huisvesters – de krachten moeten bundelen om nieuwbouw en verbouw mogelijk te maken’, aldus Brink. Net als vorig jaar wordt de woningmarkt in Amsterdam, Rotterdam, Den Haag en Utrecht in het rapport omschreven als ‘zeer gespannen.’

Hogere huren

Ook John van Harten van studentenvakbond LSVb maakt zich zorgen om de aanhoudende woningnood voor studenten. ‘De krapte leidt tot hogere huren en studenten kennen hun rechten niet. Ze weten niet wat een normale huurprijs is.’

Van Harten ziet in de strenge opstelling van gemeenten bovendien een belemmering voor het oplossen van het probleem. ‘Veel gemeenten maken het moeilijk om woningen te ‘verkameren’ voor studenten. Ook weren ze soms studenten onder het mom van de leefbaarheid in een wijk.’

Waar de jaarlijkse monitor de harde cijfers over studentenhuisvesting op een rij zet, moet een nieuw actieplan van betrokken partijen concrete oplossingen bieden. Het plan, dat donderdagmiddag wordt gepresenteerd en ondertekend door onder andere de ministeries van Onderwijs en Binnenlandse Zaken, Kences en de vier grootste gemeenten, bevat naast toezeggingen voor nauw overleg, ook streefgetallen voor extra studentenwoningen. Tot 2022 moeten er ruim tienduizend nieuwe studenten- en jongerenwoningen in Amsterdam komen. In Rotterdam en Delft is het streven tweeduizend extra woningen te bouwen.

Ook LSVb is ondertekenaar van het convenant. Van Harten: ‘Er waren eerder actieplannen, maar oplossingen lieten steeds op zich wachten. We hopen dat over drie jaar echt resultaat is geboekt.’