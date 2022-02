Kamermeerderheid koerst aan op verstrekking abortuspil door huisarts

GroenLinks-Kamerlid Corinne Ellemeet tijdens het debat over het schrappen van de verplichte bedenktijd voor abortus. Beeld ANP / Sem van der Wal

Woensdag debatteert de Tweede Kamer voor de eerste keer over het voorstel. Op het laatste moment besloten ook D66 en de VVD het initiatiefwetsvoorstel te onderschrijven. De vier partijen hebben 75 zetels in de Tweede Kamer, precies de helft. De verwachting is dat ook Kamerleden van Volt, SP en mogelijk de PVV voor zijn.

Een onzekere factor is nog dat medisch-ethische kwesties bij de meeste fracties een ‘vrije kwestie’ zijn: Kamerleden mogen naar eigen inzicht stemmen. Dat geldt later ook in de Eerste Kamer, waar de vier partijen maar 33 zetels hebben terwijl er 36 nodig zijn voor een meerderheid.

Het is de tweede aanpassing van de abortuswetgeving in korte tijd. Donderdag stemt de Tweede Kamer over het voorstel om de verplichte vijf dagen bedenktijd tussen een abortusverzoek en de uitvoering af te schaffen. Dit is een voorstel van D66 waar GroenLinks, VVD en PvdA zich bij aansloten. Een ruime Kamermeerderheid is voor.

De voorstellen liggen uiterst gevoelig in de coalitie, omdat regeringspartijen CDA en CU er niets voor voelen. Anders dan in vorige jaren is nu in het regeerakkoord afgesproken dat abortus een ‘vrije kwestie’ is, omdat het om initiatiefwetsvoorstellen van Kamerleden gaat.

Dit biedt de mogelijkheid op dit punt gebruik te maken van de progressieve meerderheid in de Tweede Kamer, die er wat betreft abortus al jaren is. Een motie waarin de regering werd opgeroepen de verplichte bedenktijd af te schaffen, werd vorig jaar al aangenomen met alleen CDA, CU, SGP en Denk tegen.

Het voorstel om abortus ook in het beginstadium van de zwangerschap te kunnen afbreken met pillen voorgeschreven door de huisarts, ligt al een paar jaar te wachten. Het werd in 2019 ingediend door Lilianne Ploumen (PvdA) en Corinne Ellemeet (GroenLinks). Dat was een reactie op een voorstel van VVD’er Edith Schippers. Zij diende, in haar nadagen als minister van Volksgezondheid, eind 2016 een vergelijkbaar wetsvoorstel in. Dat werd door haar opvolger, Hugo de Jonge (CDA), echter weer ingetrokken.