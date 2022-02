Kamerlid Gündogan vecht bij rechter haar schorsing door Volt aan

Volt-leider Laurens Dassen zei afgelopen dinsdag dat de zaak draait om ‘enkele meldingen die wijzen op grensoverschrijdend gedrag van Nilüfer Gündogan’. Beeld Freek van den Bergh

Het door het Kamerlid aangespannen kort geding dient op 28 februari. Gündogan en Volt komen daarmee steeds meer op ramkoers te liggen.

De partij weigert nog steeds duidelijk te maken waar Gündogan, die afgelopen zondag geschorst werd als fractielid van Volt, precies van beschuldigd wordt. Volt-leider Laurens Dassen zei afgelopen dinsdag dat de zaak draait om ‘enkele meldingen die wijzen op grensoverschrijdend gedrag van Nilüfer Gündogan’. Meer wilde hij niet zeggen, omdat hij vreest dat melders anders niet de ‘ruimte en veiligheid’ voelen om naar voren te treden.

Arbeidsconflict

Volgens het geschorste Kamerlid zelf is er slechts sprake van één klacht door één medewerker, die door haar gewaarschuwd zou zijn wegens slecht functioneren. De zaak zou daarom niet draaien om ongewenst gedrag, maar om een arbeidsconflict. Ze meent dat de partij overhaast en buitenproportioneel heeft gehandeld, uit angst het verwijt te krijgen niet meteen te reageren op de signalen. Gündogan zegt daardoor in ‘een nachtmerrie’ te zijn beland.

Het geschorste Kamerlid, dat wordt bijgestaan door het kantoor van advocaat Geert-Jan Knoops, heeft de afgelopen dagen aan Volt duidelijk gemaakt dat haar naam gezuiverd dient te worden en dat de partij kenbaar moet maken dat er nooit sprake is geweest van grensoverschrijdend gedrag. Ook eiste ze dat er een nieuw onderzoek zou komen naar de gebeurtenissen. In het huidige onderzoeksbureau heeft ze geen vertrouwen.

Volt heeft geen gehoor gegeven aan die eisen, hoewel er wel overleg zou zijn geweest tussen Dassen en Gündogan. Een woordvoerder van Volt liet vrijdag weten snel met een reactie te komen op de nieuwe wending in de zaak.

Opnieuw een afsplitsing

De kans dat er opnieuw een afsplitsing in de Tweede Kamer gaat plaatsvinden, neemt toe. Gündogan, die ruim 40.000 voorkeursstemmen kreeg bij de verkiezingen afgelopen maart, heeft al aangegeven dat ze hoe dan ook in de Kamer blijft. ‘Ik zal los van eender welk verloop mijn zetel behouden’, schreef ze afgelopen dinsdag in een verklaring.

Volt kan niet aangeven hoe lang het onderzoek naar Gündogan, die de afgelopen weken slachtoffer was van aanvallen en bedreigingen via sociale media, nog gaat duren. Niet alleen is het Kamerlid geschorst als fractielid, de partijleiding heeft haar ook gevraagd geen contact op te nemen met medewerkers, niet met de media te spreken en niets te posten op sociale media.

Voor Volt is het conflict met het eigen Kamerlid de eerste grote crisis in de partijgeschiedenis. Bij de laatste Tweede Kamerverkiezingen haalde de partij drie zetels en volgens de laatste peilingen zou Volt ook op goede uitslagen kunnen rekenen bij de komende gemeenteraadsverkiezingen. De nieuwe partij doet mee in tien steden.