Kamerleden willen opheldering over geheim onderzoek naar moskeeën

Volgens D66’er Hanneke van der Werf lijkt het erop dat de Nationaal coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid (NCTV) zich niet aan de wet houdt. ‘Dat roept de vraag op wanneer de NCTV nog meer op eigen houtje onrechtmatig geopereerd heeft.’ Het Kamerlid wil zo snel mogelijk een debat om opheldering te krijgen. Het is nog niet bekend over een meerderheid van de Kamer het verzoek steunt.

DENK-Kamerlid Stephan van Baarle spreekt schande van het onderzoek. ‘Het gemak waarmee de overheid (grond-)rechten schendt als het om de islam of moslims gaat is schrikbarend.’

Corinne Ellemeet (GroenLinks): ‘Ongelooflijk dat met financiering van de NCTV ongeoorloofd onderzoek is gedaan.’

Mogelijk onwettig

De undercover-operatie werd uitgevoerd door Nuance door Training en Advies (NTA), dat onder meer de overheid adviseert over radicalisering, en betaald door de NCTV die onder de verantwoordelijkheid van Grapperhaus valt.

In elk geval Rotterdam, Delft, Almere, Eindhoven, Huizen, Leidschendam-Voorburg, Zoetermeer, Veenendaal, Helmond en Ede lieten NTA onderzoek doen naar de islamitische gemeenschap in hun gemeente. De bevindingen werden doorgestuurd naar de NCTV.

Zonder grond van verdenking werd nagetrokken wat moskeebestuurders, imams en docenten studeerden, werden familiebanden in kaart gebracht, geloofsstromingen onderzocht en contacten met de Marokkaanse overheid in kaart gebracht, weet NRC op basis van het rapport. Experts wijzen erop dat deze werkwijze mogelijk in strijd is met de wet.

‘Enorme schok’

Het ministerie van Justitie en Veiligheid erkent dat de NCTV bij de onderzoeken betrokken was. Of de gemeenten binnen de wet hebben gehandeld, laat de zegsman in het midden. Volgens NRC hadden aanvankelijk 39 gemeenten interesse in het undercover-onderzoek, maar haakte het merendeel af vanwege twijfels over de opzet.

Het Samenwerkingsverband Marokkaanse Nederlanders (SMN) reageert zaterdag verbolgen op de publicatie en spreekt van ‘geheime infiltraties’ die tot een ‘enorme schok hebben geleid binnen de Nederlandse moslimgemeenschap’.

PVV-leider Wilders is blij met het door de NCTV betaalde onderzoek. ‘Heel goed’, twitterde hij. ‘Undercover graven, ideologie destabiliseren en daarna allemaal sluiten. Moskeeën horen niet bij Nederland!‘