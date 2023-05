Kamerleden willen deadlines invoeren bij formatie nieuw kabinet

Op 15 december 2021 neemt Kamervoorzitter Vera Bergkamp het regeerakkoord in ontvangst uit handen van informateurs Wouter Koolmees (l) en Johan Remkes. Beeld Freek van den Bergh / de Volkskrant

De invoering van deadlines is een voorstel van de Kamerleden Pieter Omtzigt (Groep Omtzigt), Laurens Dassen (Volt) en Joost Eerdmans (JA21). Ze baseren zich daarbij op een aanbeveling van de evaluatiecommissie, die de laatste formatie – de langste uit de Nederlandse geschiedenis – onder de loep nam. De commissie onder leiding van hoogleraar parlementaire geschiedenis Carla van Baalen verwacht dat de invoering van deadlines kan voorkomen dat er ‘eindeloze formatiefases’ ontstaan.

In het voorstel van Omtzigt, Dassen en Eerdmans krijgt een informateur maximaal zes weken de tijd om te onderhandelen. Daarna moet hij of zij terug naar de Kamer. Als een kabinet tussentijds valt en er wordt besloten een nieuw kabinet te formeren in plaats van nieuwe verkiezingen uit te schrijven, wordt de deadline drie weken. Het idee achter die kortere tijdslimiet is dat zo’n tussentijds kabinet nog maar een korte regeerperiode zal hebben en dus over minder beleid hoeft te onderhandelen. Overigens leidt de val van een kabinet in Nederland bijna altijd tot nieuwe verkiezingen.

Huiverig

Om de deadlines in te voeren, moet een meerderheid in de Tweede Kamer instemmen met een wijziging van het reglement van orde. Dinsdag zal de Kamer zich erover buigen. Waarschijnlijk wordt er eerst nog een debat of schriftelijke overlegronde ingepland, voordat er gestemd wordt. ‘We moeten het nu regelen’, zegt Omtzigt. ‘Nu weet nog geen partij of zij deel zal uitmaken van de onderhandelingen over een nieuwe kabinet of juist niet.’ Als de formatie eenmaal loopt, willen de onderhandelende partijen juist in alle rust met elkaar spreken, terwijl de niet-onderhandelende partijen juist vaak op de hoogte gehouden willen worden.

Omtzigt meent dat de invoering van deadlines zal bijdragen aan een betere balans tussen die botsende belangen. ‘Zes weken is een redelijke termijn. Het is natuurlijk ook niet de bedoelingen om de onderhandelende partijen om de twee dagen naar de Kamer te roepen met de vraag: waar zijn jullie mee bezig?’

Omtzigt, Dassen en Eerdmans deden eerder een voorstel waarin een minderheid van vijftig Kamerleden genoeg was om een informatie voor uitleg naar de Tweede Kamer te roepen. Daar waren sommige partijen huiverig over, omdat de niet-onderhandelende partijen dan permanent in de positie zijn om een update te vragen over het formatieproces.

‘Druk zetten’

Omtzigt hoopt dat de invoering van deadlines ‘druk zal zetten op het proces’. Bij de formatie van kabinet-Rutte IV werd er geen enkele haast gemaakt, ook omdat de onderhandelende partijen eerst het stof wilden laten neerdalen van de politieke crisissfeer die was ontstaan na ‘de functie elders-affaire’. Rutte ontkende daarin dat hij tijdens de verkenningen had gesproken over de positie van Omtzigt in een nieuwe kabinetsperiode, terwijl uiteindelijk het tegenovergestelde bleek.

‘Bij de laatste formatie bleek dat er enkele weken lang niet eens was onderhandeld’, aldus het onafhankelijke Kamerlid. ‘Dat was heel merkwaardig. Dan helpen die termijnen van zes weken wel. Het kan de snelheid bevorderen, maar ook de precisie van de opdracht. Tijdens een Kamerdebat zal wel duidelijk worden of een informateur met een kansloze opdracht bezig is.’