Kamerleden verzoeken minister Dekker af te treden: ‘U beschermt criminelen, maar niet de dochters van Nederland’

In het debat met minister Sander Dekker voor Rechtsbescherming (VVD) staat de vraag centraal hoe het kon dat Michael P., de moordenaar van Anne Faber, zoveel vrijheden genoot in de kliniek waar hij verbleef. Diverse Kamerleden stellen vast dat de forensische zorg met structurele problemen kampt, waarop Dekker een antwoord moet formuleren.

Het debat begon woensdagochtend even na kwart over tien, nadat Kamervoorzitter Khadija Arib de moeder van Anne Faber en andere nabestaanden naar een loge in de plenaire zaal had geleid. Eerder op de ochtend schreef Dekker in een Kamerbrief dat naar aanleiding van de rapporten van de Onderzoeksraad voor Veiligheid en twee overheidsinspecties niet van 21, maar van 24 gedetineerden de vrijheden voorlopig zijn afgenomen. Dat was ‘abusievelijk’ eerder niet gemeld.

Dat verzwakt de positie van Dekker, die tot woensdagmiddag laat de Kamer te woord moet staan over de fouten die zijn gemaakt in de zaak-Michael P. Dekker schrijft dat de rapporten over de werkwijze van de klinieken ‘enkele serieuze kwetsbaarheden’ hebben blootgelegd. Die ‘werden mij duidelijk na ontvangst van beide rapporten’, schrijft Dekker. De Kamer wil weten waarom dat niet al duidelijk was na de arrestatie van P. in het najaar van 2017.

Helaas geen incident

‘Welke risico’s heeft de samenleving gelopen?’, vroeg het geëmotioneerde PvdA-Kamerlid Attje Kuiken, die het debat even liet schorsen omdat zij duizelig werd achter het spreekgestoelte. Zij riep twee eerdere voorbeelden in herinnering: de moord op D66-politicus Els Borst en een dodelijke steekpartij in de Amsterdamse metro. In beide gevallen ging het om daders met een psychische stoornis.

SP-Kamerlid Michiel van Nispen stelde vast dat de fouten die zijn gemaakt in de zaak-P. ‘helaas geen incident zijn’. Hij wees op de bezuinigingen van 80 miljoen euro die de geestelijke gezondheidszorg de afgelopen jaren zijn opgelegd. ‘Politieke keuzes hebben geleid tot personeelstekort en medewerkers die zich te pletter moeten werken.’

VVD-Kamerlid Jeroen van Wijngaarden zei te hopen dat de recente rapporten ‘een kantelpunt worden in de forensische zorg’. Hij stelde dat bij P. meer achterdocht op zijn plaats was geweest. ‘Niet vertrouwen, maar wantrouwen is de moeder der veiligheid.’ ‘Iedereen voelt de zwaarte van het debat’, zei GroenLinks-Kamerlid Kathalijne Buitenweg. ‘Het was verschrikkelijk en schaamtevol om de rapporten te moeten lezen.’ SGP-fractieleider Kees van der Staaij wilde weten ‘hoe het zo mis kon gaan’.

Aftreden

De Kamerleden Gidi Markuszower (PVV), Henk Krol (50Plus) en Farid Azarkan (Denk) stelden al meteen de positie van de minister aan de orde. ‘U bent niet de minister voor Rechtsbescherming. U beschermt criminelen, maar niet de dochters van Nederland’, luidde het verwijt van Markuszower. Krol wilde van Dekker weten hoe hij de ministeriële verantwoordelijkheid ziet. P. pleegde zijn misdaad een maand voordat Dekker minister werd, maar ‘uw ministeriële verantwoordelijkheid loopt door op voorgangers’. Azarkan zei expliciet: ‘Ik roep de minister op zijn verantwoordelijkheid te nemen en af te treden.’

Het debat met minister Dekker gaat in elk geval door tot woensdagmiddag 17.00 uur.