Kamerleden vergaderen met deepfake-imitatie van stafchef Russische oppositieleider Navalny

De echte Volkov (links) en de deepfakeversie van de Zoom-call (rechts) Beeld Facebook

Het gaat om de vaste Kamercommissie voor buitenlandse zaken, die dacht te praten met Leonid Volkov, Navalny’s stafchef die sinds vorig jaar vanuit Vilnius opereert wegens de toegenomen repressie in Rusland. Maar het was een door kunstmatige intelligentie gecreëerd bewegend beeld dat als het ware op het hoofd van iemand anders wordt geplakt.

Tech-trendwatcher Jarno Duursma stelde tegen deze krant dat wat er nu met de nep-Volkov is gebeurd, een zorgwekkende nieuwe stap is. ‘We wisten allemaal dat dit ooit zou gebeuren, en nu blijken we er al middenin te zitten. Dit is zeer overtuigend gedaan.’ Het gesprek woensdag had volgens de aankondiging op de site van de Tweede Kamer een besloten karakter ‘op verzoek van het team van Navalny’.

Vrijdag weigerden verschillende leden van de commissie aanvankelijk te bevestigen of ze met het échte team van Navalny hadden gesproken, of met een nep-Volkov. Vrijdagavond volgde alsnog een verklaring: ‘Inmiddels heeft de commissie bevestiging gekregen dat het gesprek niet gevoerd is met Volkov zelf, maar met iemand die zich als hem voordeed. De vaste Kamercommissie toont zich verontwaardigd over deze gang van zaken en heeft aangeboden om alsnog een gesprek te voeren met Leonid Volkov. Gebleken is dat ook andere parlementen op dezelfde manier gesprekken hebben gevoerd met de persoon die zich voordeed als Leonid Volkov. De Tweede Kamer gaat na hoe dergelijke incidenten in de toekomst kunnen worden voorkomen.’

De leden van de vaste Kamercommissie zijn Geert Wilders (PVV), Kati Piri (PvdA), Sjoerd Sjoerdsma (D66), Ruben Brekelmans (VVD), Tunahan Kuzu (Denk), Agnes Mulder (CDA), Tom, van der Lee (GroenLinks), Gert-Jan Segers (ChristenUnie) en Raymond de Roon (PVV). Ze waren ‘bijna allemaal aanwezig', aldus een van de leden vrijdag.

Europese incidenten

Rihards Kols, voorzitter van de buitenlandcommissie van het Letse parlement had in maart een kort videogesprek met Volkov. Dat ging onder meer over de annexatie van de Krim en over Russische politieke gevangenen. Volkov bedankt Letland onder andere voor zijn steun en zijn sterke positie ten aanzien van de Europese sancties.

Pas weken later beseft de politicus dat hij het slachtoffer is geworden van bedrog. Dat besef komt als hij van Oekraïense collega’s hoort van een video-ontmoeting met een nep-Volkov. Anders dan bij Kols was zijn gedrag in dit gesprek zeer vreemd en ‘openlijk provocerend’. Ook politici uit Estland, Litouwen en het Verenigd Koninkrijk zijn op deze manier benaderd.

Verraderlijk genoeg trad de nep-Volkov zowel in Nederland als in andere Europese landen op tijdens een live-videogesprek. Tech-expert Duursma: ‘We zitten in een wereld van videovergaderen. Ook de politiek. Je kan er niet meer van uitgaan dat degene die in een vergadering zit ook degene is voor wie hij zich uitgeeft.’ Het is werk van experts, stelt Duursma. ‘Hier moet lang aan gewerkt zijn. Misschien wel door statelijke actoren.’

Putin’s Kremlin is so weak and frightened of the strength of @navalny they’re conducting fake meetings to discredit the Navalny team. They got through to me today. They won’t broadcast the bits where I call Putin a murderer and thief, so I’ll put it here. — Tom Tugendhat (@TomTugendhat) 21 april 2021

Daar hint ook de voorzitter van de Britse buitenlandcommissie Tom Tugendhat op: ‘Poetins Kremlin is zo bang voor Navalny dat ze nu nep-meetings organiseren om het Navalny-team in diskrediet te brengen.’ Kols op zijn beurt noemt het ‘een pijnlijke les.’ Maar, schrijft hij ook: ‘Misschien moeten we deze nep-Volkov bedanken voor deze les.’