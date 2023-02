Kamerleden van regeringspartijen botsen in stikstofdebat: ‘Al die oneliners van D66 helpen niet’

Ministers Piet Adema (Landbouw) en Christianne van der Wal (Stikstof) voor aanvang van het debat. Beeld Freek van den Bergh / de Volkskrant

Stikstof is een van de belangrijkste thema’s in de campagnes voor de Statenverkiezingen en dat is donderdagavond te merken. Kamer­leden gebruiken de plenaire zaal van de Tweede Kamer om hun partijstandpunt nog eens goed in de verf te zetten.

Hard tegen hard gaat het tussen D66’er Tjeerd de Groot en CDA’er Derk Boswijk. De Groot is als eerste spreker amper aan zijn inleiding begonnen of Boswijk interrumpeert hem al. ‘Zijn inleiding hoef ik niet te horen, want die stond vanochtend al in dagblad Trouw’, sneert het Kamerlid als Kamervoorzitter Vera Bergkamp hem vraagt te wachten totdat De Groot is uit­gesproken.

De Groot, onder boeren zeer impopulair vanwege zijn eerdere pleidooi voor halvering van de landelijke vee­stapel, heeft die ochtend opnieuw een knuppel in het hoenderhok gegooid. Als in november blijkt dat te weinig veehouders vrijwillig willen stoppen of verduurzamen, moet het kabinet direct overgaan op dwangmaatregelen, zegt hij in Trouw. Daarmee gaat de D66-fractie verder dan het kabinet. Minister Christianne van der Wal ­(Natuur en Stikstof) wil zich nog niet laten vastpinnen op het gebruik van dwang. Ze wil pas na een ‘nieuw weegmoment’ beslissen wat ze gaat doen als de animo voor de vrijwillige regelingen te laag blijkt.

De Groot vindt dat Van der Wal hiermee te veel ruimte laat voor vertragingstactieken van provincies en politieke partijen die het stikstofbeleid niet zien zitten. ‘Na jarenlang de kool en de geit sparen moeten we nu doorzetten. Door niet duidelijk te maken wat het verplichtend instrumentarium wordt, draait ze toch een beetje om de hete brij heen.’

Empathie

Boswijk baalt ervan dat De Groot de gevoelige kwestie van dwangmaatregelen op scherp zet, omdat hij dat in ‘zaaltjes weer aan de boeren moet uitleggen’. ‘Al die oneliners van D66 over onteigenen en het intrekken van vergunningen helpen niet om de boeren mee te krijgen in dit beleid. Het zou effectiever zijn als D66 ophoudt met polariseren.’ Boswijk denkt dat de transitie sneller gaat als de overheid de boeren met empathie benadert in plaats van met een knoet in de hand. Hij voorspelt dat veehouders massaal naar de rechter zullen stappen als het kabinet op onteigening aanstuurt, ‘en dan gaat het proces juist langzamer in plaats van sneller’.

VVD en CDA maken zich juist zorgen over de korte beslistermijn die de agrarische piekbelasters (veehouderijen die veel ammoniak deponeren op natuurgebieden) wordt gegund. De bijna drieduizend veehouders die piekbelaster zijn moeten in principe tussen april en eind november besluiten of ze gebruik willen maken van een gunstige uitkoopregeling, hun bedrijf willen verplaatsen naar een plek die verder af ligt van stikstof­gevoelige natuur, of hun stikstof­emissies op andere wijze fors willen verlagen.

Boswijk en Thom van Campen (VVD) eisen dat de bedenktijd van ongeveer acht maanden pas ingaat als alle keuzeopties voor de boeren tot in detail zijn uitgewerkt. Veehouders kunnen pas een goede keuze maken als ze weten met welke technische innovaties ze hun bedrijfsvoering kunnen verduurzamen, betogen beiden. De kans is groot dat die uitwerking in april, als het aanmeldingsloket opengaat, nog niet klaar is. Van der Wal toont zich gevoelig voor dit argument. Mogelijk wordt de aanmeldingstermijn voor de boeren dus verlengd.

Uitkopen

Van der Wal maakt tijdens het debat bekend dat ze de Europese Commissie om toestemming heeft gevraagd om de piekbelasters 120 procent van de marktwaarde van hun bedrijf uit te kunnen betalen, plus eventueel een vergoeding voor de sloop van hun opstallen. Op die bonus van 20 procent kunnen alleen piekbelasters aanspraak maken; andere veehouders die zich willen laten uitkopen krijgen 100 procent van hun bedrijfswaarde uitgekeerd. Beide opkoopregelingen moeten nog wel worden goedgekeurd door Brussel. Van der Wal denkt uiterlijk in april het benodigde fiat te krijgen.

Van der Wal is wel bang dat calculerend gedrag van boeren een hinderpaal wordt. Het ministerie heeft er lucht van gekregen dat financieel ­adviseurs veehouders aanraden zich niet in te schrijven voor de vrijwillige regelingen, maar zo lang mogelijk af te wachten. Hun redenering is: wie niet meewerkt, krijgt later mogelijk een beter aanbod van de overheid. Een veehouder die het op onteigening laat aankomen, kan de zaak heel lang rekken in de rechtbank en al die tijd gewoon doorboeren.

De stikstofminister benadrukt daarom dat de 120-procentsregeling tijdelijk is en dat boeren die afwachten later veel minder geld zullen krijgen. Ze is het met Tjeerd de Groot eens dat het kabinet wel een stok achter de deur moet zetten om te waarborgen dat er onder boeren genoeg bereidheid is om vrijwillig mee te werken aan stikstofreductie.

Die bereidheid is niet vanzelf­sprekend, bleek vorig jaar uit een onderzoek van het Planbureau voor de Leefomgeving naar de effectiviteit van stoppersregelingen. De conclusie was dat de opbrengst van dit soort regelingen vrijwel altijd tegenvalt, zeker ­wanneer de marktomstandigheden voor de veeteelt gunstig zijn – en helaas voor het kabinet is dat nu het geval.