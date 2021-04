Kamerleden spraken met een nepversie van de stafchef van Navalny: deepfake of dubbelganger?

De echte Volkov (links) en de nepversie van de Zoom-call (rechts). Beeld Facebook

Wat is er aan de hand?

Diverse Europese politici hebben de laatste tijd gesprekken gevoerd met een nepversie van de rechterhand van oppositieleider Navalny: Leonid Volkov. ‘Welkom in het deepfake-tijdperk’, stelt deze stafchef zelf in een Facebook-verklaring. Volkov ziet geen verschil met zijn eigen gezicht. Zijn nepversie dook via Zoom-gesprekken op in overleggen met politici uit de Baltische Staten en het Verenigd Koninkrijk. Daarna werd duidelijk dat ook Nederlandse Kamerleden zijn genept. Het gesprek is gevoerd ‘met iemand die zich als hem voordeed’, aldus de Kamergriffie vrijdag tegenover de Volkskrant.

Wat zijn deepfakes?

Deepfake-technologie maakt het mogelijk een gezicht in een video te vervangen door een ander gezicht. Na training met grote hoeveelheden foto’s en video’s van gezichten weten computerprogramma’s precies hoe gezichten in elkaar zitten, waardoor ze levensechte mimiek kunnen simuleren. In 2017 kreeg de technologie bekendheid bij het grote publiek, toen op het forum Reddit pornofilmpjes verschenen waarin de gezichten van beroemdheden op de lichamen van pornosterren waren geplakt.

Dat was nog het werk van vaardige nerds, inmiddels kan iedereen zelf deepfakes maken met appjes zoals Avatarify, Wombo of Reface. Hiermee is het bijvoorbeeld mogelijk om wijlen koningin Wilhelmina het liedje Never Gonna Give You Up van Rick Astley te laten zingen. Daar is niet meer voor nodig dan één foto van Wilhelmina. Het resultaat is vooral lollig.

Hoe is het in het geval van Volkov gedaan?

Dat is nu de grote vraag. Deepfake-expert Jarno Duursma liet vrijdag, na berichtgeving in The Guardian, tegenover de Volkskrant weten bijzonder onder de indruk te zijn als er inderdaad sprake is van een deepfake. Dit omdat het tijdens een live videogesprek gebeurde, maar ook omdat Volkov een baard heeft, iets waarmee deepfakes tot nu toe moeilijk konden omgaan. Geen huis-tuin-en-keuken-werk, aldus Duursma, maar het werk van experts.

Maar Theo Gevers, hoogleraar computer vision aan de Universiteit van Amsterdam, heeft twijfels. ‘Zonder de video kunnen we niets met zekerheid zeggen. We kunnen nu alleen afgaan op het screenshot uit het gesprek dat door die Letse politicus is gedeeld.’ En puur op basis van die foto kan Gevers niet zeggen dat het een deepfake is, ook al denkt het slachtoffer Volkov dat zelf wel. Sterker nog: ‘Dit lijkt een echte persoon’, stelt Gevers. Dat zou betekenen dat de parlementariërs hebben gesproken met een dubbelganger van Volkov.

Is het dan zo lastig te zeggen?

Zonder de video wel, maar met bewegende beelden is voor experts als Gevers wel degelijk vrij snel te zien of er sprake is van een deepfake of niet. Hij kijkt dan naar mondbewegingen of naar de contouren van het haar. Verder is er detectiesoftware op de markt die veel beter dan mensen kan herkennen of beelden nep zijn of niet. Ook Gevers zelf maakt dat soort software. Deze kan bovendien aangeven met wat voor deepfake-techniek de beelden zijn gemaakt.

Wat kunnen politici zelf doen?

Iedereen moet een gezonde dosis achterdocht hebben, stelt Gevers. En je kunt ook trucjes toepassen: ‘Vraag bijvoorbeeld of je gesprekspartner een rondje draait of zijn hand door het haar haalt. Of grijnst. Dan haal je het er echt wel uit.’

Het probleem is dat we in een periode komen die door kenners als post-reality wordt aangeduid en waarbij er totale verwarring is over wat echt is en wat niet. Dat ziet ook Gevers nu gebeuren: ‘Er is grote stress en mensen reageren overspannen.’

Een voorbeeld daarvan is de recente video van Mark Rutte waarin hij auteur Lykele Muus aanraadt op date te gaan. Deepfake, was de conclusie van velen, waarop Muus de video offline haalde. Maar de video bleek echt. En dat zou ook met Volkov het geval kunnen zijn, sluit Gevers niet uit. Zonder de video is er slechts één ding zeker: de Nederlandse Kamerleden zijn gefopt.