Kamerleden de straat op voor het klimaat: ‘Ik hoor jullie, ik zie jullie’

De aandacht dreigde even te worden weggekaapt door duizenden scholieren die om het Binnenhof trokken, maar daar hadden veel politici iets op bedacht. Binnen in het parlement werd het er intussen niet gemoedelijker op.

De staking

Alle kritiek en scepsis die aan de klimaatstaking voorafging – hoe oprecht was het nou, wilden ze niet gewoon een dag vrij? – lijkt de actiebereidheid onder de scholieren te hebben vergroot: met duizenden meer dan verwacht, trokken zij vandaag in een lange mars aan het Torentje van de minister-president voorbij.

Kamerleden van alle kleuren zagen het momentum en verlieten hun werkkamers om zich onder de scholieren te mengen en via de sociale media verslag te doen van hun ervaringen. Zelfs Kamerleden van de huidige en de vorige regeringscoalitie lieten zich niet onbetuigd, al riep dat uiteraard wel de vraag op tegen wiens klimaatbeleid zij nou precies demonstreerden.

Het gezelschap varieerde van PvdA-leider Lodewijk Asscher....

Ze zijn met velen en ze hebben gelijk! Vrolijke en indrukwekkende demonstratie 💪👊❤️ #klimaatspijbelaar #klimaatstaken pic.twitter.com/RdhoV9WCHl Lodewijk Asscher

en D66-fractieleider Rob Jetten...

Alle klimaatdrammers verzamelen! 📣



Ik hoor jullie. Ik zie jullie. Hier loopt de nieuwe generatie. Hier loopt het ‘draagvlak’. Hier loopt de toekomst!#YouthforClimate #klimaatspijbelaars #klimaatstaking pic.twitter.com/DXeBjGOSiD Rob Jetten

tot aan ChristenUnie-Kamerlid Carla Dik-Faber....

Onder de indruk van de passie van de duizenden jongeren voor het klimaat.



Hun hoop is onze hoop.



Nu sámen aan de slag!#YouthforClimate pic.twitter.com/Mctt6Brvry Carla Dik-Faber

....Partij voor de Dieren-Kamerlid Lammert van Raan....

...SP-Kamerlid Peter Kwint....

Ik sta al een kwartier hier en er komt geen einde aan die stroom #Klimaatspijbelaars. Mooi hoor. Duizenden scholieren. Echt heel erg veel. pic.twitter.com/ZgiIVPSpu6 Peter Kwint

en GroenLinks-Kamerlid Lisa Westerveld.

Met de Nijmeegse scholieren aangekomen in Den Haag.



Zo goed dat deze jongeren massaal actie voeren 💚#klimaatstaking pic.twitter.com/yJKyzm4FYa Lisa Westerveld

Niet alle partijen deden mee. VVD-klimaatwoordvoerder Dilan Yesilgöz greep de gelegenheid om te benadrukken dat het kabinet al vol met plannen zit en dat zij zich dus niet aangesproken voelt. ‘De meeste punten doen we al of staan op de rol.’

Betrokken jongeren: altijd mooi! Maar de meeste punten doen we al of staan op de rol. We hebben wel een groot tekort in ons land aan goed opgeleide mensen voor al deze taken. Dus naar school is toch de enige echte oplossing 💪🏼#KlimaatSpijbelen #klimaatstaking pic.twitter.com/Wx4Qk3NZKg Dilan Yesilgoz

Maar dat vond de leider van haar partij dan weer een lullige reactie. Hij toonde zich vooral onder de indruk van de actiebereidheid van de jongeren: ‘Ik heb ze gezien, het waren er heel veel. Ik vind het een belangrijk signaal dat jonge mensen zo betrokken zijn.’

ONDERTUSSEN IN DE KAMER

Nieuwe grenzen

Niet voor het eerst voegden de Kamerleden Machiel de Graaf (PVV) en Selçuk Öztürk (Denk) woensdag een dimensie toe aan het parlementaire debat. De twee, die elkaar al enkele keren eerder tot het uiterste tergden (Youtube staat er vol mee), speelden het dit keer via verdachtmaking (Öztürk) en een onversneden dreigement (De Graaf). Vooral dat laatste was toch weer een noviteit in een parlement waar de grenzen in de afgelopen jaren al enkele keren werden opgerekt. De Graafs ‘Ik zal je najagen, dan ben je van mij’, had nog niet eerder geklonken in de nationale vergaderzaal.

Kamervoorzitter Arib reageerde vandaag, na een nachtje slapen, voornamelijk verdrietig: ‘Ik heb er een naar gevoel aan overgehouden. De betreffende Kamerleden zijn zelf (mede) verantwoordelijk voor de sfeer en het aanzien van de Kamer. Ik hoop dat zij inzien dat zoiets niet kan, dat je zo niet met elkaar omgaat, en dat zo'n confrontatie niet goed is voor henzelf, voor de sfeer in het debat en voor de Kamer als geheel. Na afloop van het debat heb ik excuses gemaakt naar de mensen die het debat hebben gevolgd. Voor een deel was het niet verheffend.’

Naar de datsja

De aantrekkingskracht van Russische datsja's leidde vorig jaar tot een groot politiek ongeluk, maar was ook een halve eeuw geleden al lastig te weerstaan voor Nederlandse diplomaten.

Na het pardon

Voor wie zich afvraagt wat er toch gebeurt ná zo'n kinderpardon, als de journalisten, de lobbyisten en de politici alweer met andere dingen bezig zijn, ging verslaggever Ariejan Korteweg op zoek naar Hevien Dahly, in het vorige decennium zo'n beetje de eerste die voor een kinderpardon in aanmerking kwam. ‘Er was nooit naar me omgekeken. Vanaf dat moment bestond ik.’

Hevien Dahly. Beeld RV

