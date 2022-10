Kamerdelegatie dringt aan op excuses voor slavernijverleden

Premier Mark Rutte tijdens een bezoek aan Fort Zeelandia in Paramaribo, Suriname. Rechts van hem President Chan Santokhi. Beeld Guus Dubbelman / de Volkskrant

Tot dat advies komt de Kamerdelegatie van de commissie Binnenlandse Zaken, bestaande uit D66, CDA, PvdA, SP, GroenLinks, CU, Volt en Bij1, die deze zomer een bezoek bracht aan Suriname, Curaçao en Bonaire. In de gesprekken en werkbezoeken die zij aflegden drongen de noodzaak en het belang van deze stap bij hen door.

‘De observatie is dat veel van onze gesprekspartners naar voren brachten dat excuses belangrijk zijn’, terwijl zij tegelijkertijd ‘niet om excuses vragen, en zeker niet van individuele Europese Nederlanders’, staat in de brief aan het kabinet. ‘De generatie van nu heeft geen schuld aan wat er zich honderdvijftig jaar geleden afspeelde. De Nederlandse Staat speelde een doorslaggevende rol in het slavernijverleden, een onderdeel dat niemand kan ontkennen.’

Excuses zouden volgens de Kamerleden ‘het begin kan zijn van een collectieve verwerking van ons gezamenlijk verleden in alle delen van het Koninkrijk’. ‘Gevolgd door excuses als startpunt van een proces van herstel en vergeving, waarbij we leren van onze gedeelde geschiedenis en samen vormgeven aan een gedeelde toekomst.’

Het advies, ondersteund door drie van de vier coalitiepartijen, verhoogt de druk op het kabinet de stap te nemen om excuses voor het slavernijverleden te maken. Die stap lijkt niet ver weg te zijn. In de Troonrede hintte de koning al op een nationaal excuus in 2023, het grote herdenkingsjaar.

Rekenschap

‘Een open blik is nodig op de minder mooie bladzijden uit onze geschiedenis. Niet om met opvattingen van nu te oordelen over onze voorouders, wel met oog en gevoel voor wat onze geschiedenis betekent voor verschillende groepen en culturen die deel uitmaken van onze samenleving’, zei hij. ‘Op weg naar de herdenking van 150 jaar afschaffing van de slavernij (in 2023, red.) is er opnieuw aanleiding onszelf rekenschap te geven van ook dit deel van onze geschiedenis’

Premier Rutte zag tot voor kort niets in excuses voor het slavernijverleden omdat ‘de samenleving verder polariseert’. Ook zou de slavernij te ver in het verleden liggen om er nu over te oordelen. Bij zijn bezoek aan Suriname in september dit jaar kwam hij tot een ander inzicht. ‘Tussen ons in het heden en dat moment zitten welbeschouwd niet meer dan enkele generaties.’ ‘Ik kan en wil niet om het verleden heen’, zei hij in zijn toespraak in het Surinaams Parlement. ‘De geschiedenis draagt nog steeds veel pijn in zich. We kunnen dat verleden niet veranderen, maar moeten het wel onder ogen zien’

Naast excuses voor het slavernijverleden adviseert de Kamerdelegatie ook wetenschappelijk onderzoek te faciliteren naar pre-koloniale geschiedenis met aandacht voor de inheemse bevolking, en te investeren in langdurige educatieve programma’s waarbij organisaties die onderzoek doen naar het slavernijverleden de duurzame ondersteuning krijgen.

Ook moet het kabinet werk maken van de rehabilitatie van verzetsstrijders, zoals Tula, die in opstand zijn gekomen tegen de slavernij. Gezien de familiebanden die er zijn tussen inwoners van Suriname en Nederland zou het kabinet de visumplicht voor inwoners van de voormalig kolonie moeten laten vervallen en moeten er voor Surinaamse studenten minder strenge regels gelden om in Nederland te kunnen studeren.