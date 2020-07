Kamerdebat over institutioneel racisme mondt uit in geruzie en gescheld

Rapper Typhoon en ex-voetballer Davids in ‘dialooggroep’

Om de maatschappelijke discussie over het slavernijverleden verder op gang te brengen, stelt het kabinet een zogeheten ‘dialooggroep’ in. Die moet helpen bij het omzetten van het ‘pijnlijke verleden’ in ‘iets wat ons als samenleving verbindt in plaats van verdeelt’, aldus minister Ollongren (Binnenlandse Zaken) woensdag in een brief aan de Tweede Kamer.

In onder meer de cultuur- en sportsector en het bedrijfsleven gaat de dialooggroep ‘gesprekstafels’ organiseren over de slavernij en de erfenis ervan in de hedendaagse samenleving. De groep bestaat onder meer uit rapper Typhoon en ex-voetballer Edgar Davids en wordt voorgezeten door Frits Goedgedrag, de voormalig gouverneur van de Nederlandse Antillen. Voor 1 mei 2021 moet de dialooggroep een rapport uitbrengen aan het kabinet.