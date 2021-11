Kamerdebat geschorst na bedreiging door FvD-Kamerlid: ‘Er komen tribunalen’

Forum voor Democratie-Kamerleden Freek Jansen (FvD) en Pepijn van Houwelingen (FvD) tijdens de behandeling van de begroting van het ministerie van Buitenlandse Zaken. Beeld ANP - Bart Maat

Van Houwelingen reageerde op de herhaalde vraag van Sjoerdsma of hij afstand wilde nemen van de vergelijkingen die Forum maakt tussen het lot van Joden onder de nazi's in de Tweede Wereldoorlog en het coronabeleid van het kabinet.

‘Dan kan je zeggen dat die ziekte nep is, dat het een hoax is, dan kan je insinueren dat je daarmee microchips ingespoten krijgt, dan kan je romans schrijven onder pseudoniem die half-Hitlerverheerlijkend zijn, zoals de heer Van Houwelingen heeft gedaan. Maar als de heer Van Houwelingen niet het lef heeft om die woorden hier te herhalen in het parlement of er afstand van te nemen dan is hij zijn titel als Kamerlid niet waard.’

Daarop zei Van Houwelingen: ‘Walgelijke insinuaties zoals we van de heer Sjoerdsma gewend zijn. U bent niet in staat mijn vraag te beantwoorden, logisch, want (het zijn, red.) uw misdaden! De misdaden van de heer Sjoerdsma zijn ook niet te vergelijken met een bepaalde periode omdat ze onvergelijkbaar zijn. Ze zijn op een wereldwijde schaal, zoals we van de globalisten nu kunnen verwachten. U moet zich diep en diep schamen. En uw tijd komt nog wel. Er komen tribunalen.’

Toen na een korte schorsing Van Houwelingen het woord kreeg om zijn woorden terug te nemen, maakte hij het volgens Sjoerdsma nog erger door te stellen dat Sjoerdsma misschien maar een van de mensen is die voor zo'n tribunaal zal moeten verschijnen en dat hij het dus niet al te persoonlijk moet opvatten. Na een tweede, langere schorsing trok Van Houwelingen zijn dreigement wel in, al hield hij staande dat er ‘grote misdaden worden gepleegd en dat die onderzocht moeten worden'.

Afgelopen weekend twitterde FvD-leider Thierry Baudet: ‘De onvaccineerden zíjn de nieuwe joden, de wegkijkende uitsluiters zíjn de nieuwe nazi’s en NSB’ers.’ Toen Jan Paternotte (D66) deze week tijdens het coronadebat aan Forum-Kamerlid Gideon van Meijeren ‘met klem’ vroeg of de partij dit soort vergelijkingen voortaan achterwege wil laten, ontkende die laatste dat de uitlatingen waren gedaan.

Eerder reageerde D66-leider Sigrid Kaag al op Baudets vergelijking: ‘Op Baudet reageren of niet? Dat is steeds het dilemma. Voor de nare oogst van dit weekend wil ik niet wegkijken. Hij verwondt mensen met zijn woorden. En hij brengt het gezag en de waardigheid van de Kamer ernstige schade toe. Ik voel daar schaamte bij.’

Die worsteling met extremistische uitlatingen van Kamerleden is er ook in de media. NRC signaleerde eerder dat Forum ‘grote aandacht’ kreeg in de afgelopen verkiezingscampagne. ‘Opmerkelijk, gezien haar bescheiden rol in de Tweede Kamer’. Baudet zelf publiceerde dit jaar het manifest Over het nut van ophef, waarin hij uiteenzet dat hij opzettelijke provocaties als essentieel onderdeel van zijn politieke werkwijze beschouwt.

Er gaan daarom ook stemmen op (zoals recentelijk die van minister Hugo de Jonge) om niet te veel aandacht aan Baudet te schenken. Anderen vinden juist dat hij meer weerwoord moet krijgen. Tegen Nu.nl zei hoogleraar Wim Voermans woensdag over het verspreiden van onwaarheden en het beledigen van groepen: ‘Ik heb maar een woord: weerspreken. Je mag deze polder-Trump niet zomaar zijn gang laten gaan.’