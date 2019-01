Kamer ziet niets in fiscaal pardon voor MKB

PvdA, SP en CDA willen een debat met staatssecretaris Menno Snel (D66) over dit besluit. Ook D66 en VVD hebben vragen voor de bewindspersoon. De Belastingdienst kampt met grote personeelstekorten door een aantrekkelijke vertrekregeling die enkele jaren geleden onder – toen nog – staatssecretaris Wiebes werd ingevoerd. Ook de komende jaren zullen naar verwachting nog duizenden ervaren belastinginspecteurs bij de dienst vertrekken. Daardoor ontstaan grote problemen bij de controle van aangiften.

‘Dit is heel slecht voor de belastingmoraal’, zegt CDA-Kamerlid Pieter Omtzigt. ‘Buitengewoon ernstig’, is de reactie van Kamerlid Henk Nijboer (PvdA). ‘Dit ondermijnt het draagvlak van ons belastingstelsel.’ ‘Een totaal verkeerd signaal’, vindt Renske Leijten (SP). ‘Dit geeft de indruk dat je met alles weg kan komen. Als er te hoge toeslagen worden gegeven, zijn ze er als de kippen bij. Dat zou hier ook moeten.’

Ook uit eigen gelederen is er kritiek op Snel. ‘Handhaven is cruciaal voor de belastingmoraal’, zegt D66-Kamerlid Steven van Weijenberg. ‘Ik wil zeker weten dat de grootste risico’s echt als eerste worden aangepakt.’ Helma Lodders (VVD) wijst in Kamervragen op de ongelijke behandeling die dreigt in vergelijking met mensen die ‘wel op een juiste manier hun aangifte invullen en belasting betalen’.

De Kamerleden vinden dat de staatssecretaris hen uit eigen beweging had moeten informeren over het voornemen risicovolle aangiften uit 2016 niet te controleren. ‘Dit had hij de Kamer moeten laten weten’, zegt Leijten. ‘Dat dat niet gebeurd is, daar zakt je broek van af’, vindt Nijboer.

Uit een intern document van de Belastingdienst, in handen van Trouw, zou blijken dat eind vorig jaar nog 25.000 risicovolle aangiften niet in behandeling zijn genomen. Negentig procent daarvan wil de Belastingdienst nu ‘conform’ afdoen, wat betekent dat geen nader onderzoek wordt gedaan. Volgens de Algemene Rekenkamer leveren dergelijke dossiers per geval tussen de 9.000 en 12.000 euro opbrengsten op. Kamerlid Nijboer vermoedt dat het om nog veel meer geld gaat. Ondernemers leenden in 2015 voor bij elkaar 51 miljard euro uit de eigen vennootschap. Geld dat ondernemers lenen uit eigen bedrijf is aftrekbaar; wordt het daarentegen als inkomsten gezien, dan wordt er juist belasting over betaald. Hij schat de gederfde belastinginkomsten op een miljard euro.

Ook voor de aangiften over 2017 kampt de Belastingdienst met een achterstand. De fiscus wil dat voor dat jaar de controle ‘zo goed mogelijk wordt afgestemd op de beschikbare capaciteit.’ Over 2018 is de verplichte norm van 1,4 miljard euro aan correcties al wel gehaald.

De royale vertrekregeling is een vondst van Eric Wiebes, bedoeld om de Belastingdienst versneld te laten afslanken. Diens opvolger Snel besloot vorig jaar de reorganisatie te vertragen. Dat heeft de chaos nog niet doen verdwijnen. ‘We lopen telkens tegen andere wantoestanden aan’, zegt Omtzigt. ‘Dan weer blijkt het kindgebonden budget niet automatisch voor het nieuwe jaar geactiveerd te worden, dan weer gaat het mis bij de erf- en schenkbelasting of haalt de Belastingtelefoon de norm niet. De impact van die vertrekregeling is amper te overschatten.’

Er lijkt zich een grote Kamermeerderheid af te tekenen die wil dat Snel dit generaal pardon voor MKB’ers terugdraait. Nijboer: ‘Ik kan me niet voorstellen dat er fracties zijn die dit willen verdedigen.’ PvdA, SP en D66 dringen aan op meer personeel voor de dienst. Leijten: ‘De kosten gaan voor de baat uit, die verdienen zich heel snel terug.’