Kamer worstelt met eigen toeslagensysteem

De Kamer weet zich geen raad met de discussie over de eigen onkostenvergoedingen. Pas na het reces wordt er verder gesproken over de regeling voor verblijfkosten in Den Haag, de onduidelijke voorwaarden en het mogelijke misbruik, al zal de stille hoop zijn dat de kwestie dan wel weer is overgewaaid. En verder: een verdeeld CDA is eveneens toe aan vakantie.

Wat te doen met de toeslagen?

Nog één dag en dan begint het reces en zeker na de ophef over de eigen verblijfkostenvergoedingen komt de vakantie uiterst gelegen voor de Tweede Kamer. Bij twee leden - Dion Graus en Theo Hiddema - zijn de afgelopen dagen serieuze vermoedens gerezen dat ze te veel toeslagen hebben geïncasseerd. Toch heeft het presidium – het dagelijks bestuur van het parlement - woensdag niet over de zaak gesproken. Reden: het onderwerp stond niet op de agenda. De volgende vergadering is pas weer ná het reces. Dan komt het huidige toeslagensysteem misschien wel op de agenda, aldus enkele betrokkenen.

Dat de Kamer in zijn maag zit met de verblijfkostenvergoedingen staat wel vast. ‘Slecht voor het aanzien van de politiek’, klinkt het overal plechtig. Maar wat te doen? Dion Graus blijf vooralsnog gewoon 24.000 euro per jaar innen, omdat hij bij zijn moeder in Heerlen staat ingeschreven. Kamerleden die verder dan 150 kilometer van de Tweede Kamer wonen hebben nu eenmaal recht op een maximale vergoeding voor verblijfkosten in Den Haag. Graus zelf beweert dat hij graag een onderzoek wil naar zijn handelen. Vraag één bij zo’n onderzoek: hoeveel nachten heeft de PVV’er de afgelopen twaalf jaar daadwerkelijk bij zijn moeder geslapen?

Het staat nog lang niet vast dat die vraag ooit gesteld gaat worden. Het probleem is dat een onderzoek alleen door de Kamer zelf geïnitieerd kan worden, maar de huiver is groot. Welk Kamerlid wil een collega van een andere partij gaan verhoren? Al snel zullen de verwijten klinken van een politiek ‘showproces’. Geert Wilders moet zelf orde op zaken stellen, vinden andere partijen, maar de PVV-leider heeft al lang laten weten dat hij niks gaat doen. Desondanks wordt Wilders nog wat meer tijd gegund. Ná het reces horen we meer. Of niet.

Ook over Theo Hiddema is gemor te horen. Het FvD-Kamerlid kreeg ruim twee jaar lang de hoogste vergoeding, omdat hij officieel in Maastricht staat ingeschreven. Tegelijkertijd geeft hij toe voornamelijk in Amsterdam te wonen. In dat geval heeft hij niet recht op ruim 24.000 euro, maar op 17.000 euro. Wie minder ver weg woont, heeft nu eenmaal minder kosten; dat is nu juist de logica achter de in 1990 ingestelde systematiek.

Volgens Hiddema wist hij helemaal niet van het bestaan van de verblijfkostenregeling. ‘Niemand vanuit de Tweede Kamer heeft mij erop gewezen dat mijn correcte opgave – “ik woon in Maastricht”- wel eens een niet terecht financieel voordeel voor mij kon opleveren.’ Bij andere partijen wordt dat weer afgedaan als ‘bullshit’. Ieder Kamerlid zou bij zijn toetreding juist uitvoerig zijn voorgelicht over de regelingen. Dat de verblijfkostenvergoeding samenhangt met de afstand tussen woonplaats en Binnenhof komt altijd aan de orde.

Hiddema geeft overigens zelf toe dat hij wellicht niet goed heeft opgelet bij de voorlichtingsbijeenkomst, zo laat hij ook bij het AD optekenen. ‘Het was een feestelijke dag en ik wilde die niet met centengemiezemuis verstieren. Dus ik zei: ik kom nog wel een keer terug. Dat heb ik nooit meer gedaan.’

Hiddema wil nu alsnog gaan overleggen met de Tweede Kamer om te bekijken wat er moet gebeuren met zijn vergoedingen. Het is niet duidelijk wanneer dat gesprek gaat plaatsvinden. Klein vermoeden: Ná het reces.

CDA’ers willen ander leiderschap

2019-04-18 11:30:28 DEN HAAG - Minister Wopke Hoekstra van Financien bij aankomst op het Binnenhof voor de wekelijkse ministerraad. ANP MARTIJN BEEKMAN Beeld ANP

Ook het CDA is toe aan vakantie. Binnen de regeringspartij lopen de spanningen op, meldt Trouw vandaag. Achter de coulissen gesteund door prominente CDA’ers als Ab Klink en Ernst Hirsch Ballin pleit een aantal partijleden vandaag in een manifest en opiniestuk in Trouw voor ‘meer leiderschap’ en een beter antwoord op populisten. In CDA-lingo wordt dat zo geformuleerd: ‘Wij bepleiten een radicaal midden dat uit eigen overtuiging richting geeft.’

Wat heeft dat te betekenen? Het CDA moet zich in elk geval hard maken voor een offensiever klimaatbeleid – iets wat Sybrand Buma niet wil. En de partij moet ook positiever zijn over de Franse plannen voor een eurobegroting – iets wat CDA-kroonprins Wopke Hoekstra niet wil. Dat belooft nog wat.

Dat het piept en kraakt het bij het CDA is al langer duidelijk. Er wordt openlijk gespeculeerd over de opvolging van Sybrand Buma en inhoudelijk is de partij zichtbaar verdeeld. CDA-watcher Ariejan Korteweg schreef eerder al over de terugkeer van de flanken bij de partij. Vanavond praat hij erover in de radio-uitzending van Dit is de Dag.

Discussie over de CO2-heffing kan weer beginnen

GroenLinks en PvdA hebben hun voorstellen voor een CO2-heffing laten doorrekenen door het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL). De stukken dreigden vandaag uit te lekken en dus heeft het PBL alles zelf maar online gezet. GroenLinks en PvdA kraaien inmiddels victorie: de verstandige CO2-heffing is gevonden. Nu moet het kabinet alleen nog over de brug komen.

Liefhebbers kunnen zelf hun oordeel vellen door de stukken hier te lezen op de site van het PBL. Een alternatief is om straks de analyse van Yvonne Hofs te lezen op de site of in de krant. Wat blijkt: de CO2-heffing levert inderdaad een aanzienlijke reductie van de uitstoot op, maar tegelijkertijd neemt ook het risico toe dat bedrijven vertrekken.

Dagkoersen is de politieke nieuwsbrief van de Volkskrant.