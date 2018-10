Kamer wil zachtere landing failliete ziekenhuizen

Goedemiddag,

Politiek bedrijven aan de zijlijn is te vrijblijvend, vindt Piet Hein Donner. Geregeerd moet er worden. Prompt ervoer Thierry Baudet dat het zelfs aan de zijlijn niet altijd meevalt.

Hier zijn uw politieke Dagkoersen. Deze nieuwsbrief elke werkdag per e-mail ontvangen? Vink dan hier ‘Volkskrant politiek’ aan.

OPROEP VAN DE DAG

‘Laat nieuwkomers regeren’

Piet Hein Donner heeft de scherpe randjes van het debat nooit geschuwd en daarvan geeft hij nog één keer blijk bij zijn afscheid. De scheidend vice-president van de Raad van State adviseert de nieuwe lichting politieke leiders ontspannen om te gaan met nieuwe partijen die electoraal succes boeken. Die moeten zo snel mogelijk het kabinet in, vindt Donner: ‘Verantwoordelijkheid geven, dat is de manier om te laten zien: kun je het waarmaken of niet?’

De vraag is wat Donner precies beoogt: denkt hij dat het landsbestuur er beter van wordt, of vooral dat nieuwkomers zo het deksel op de neus krijgen? Donner was in 2002 en 2010 nauw betrokken bij de beslissing om eerst de Lijst Pim Fortuyn en daarna Geert Wilders’ PVV binnenboord te halen. Het effect was zoals hij het waarschijnlijk voor zich zag: beide partijen kwamen zwaar gehavend uit het avontuur tevoorschijn. Geert Wilders verloor alle zin in gedogen toen de oppositie vrolijk lijstjes ging maken van alle beloften die hij niet waarmaakte.

Feit is dat Donner binnen afzienbare termijn zijn zin wel zal krijgen. Van de dertien partijen in de Kamer zijn er nu immers al acht die nog nooit een minister hebben geleverd - samen goed voor ruim 40 procent van de zetels – en dat kamp groeit gestaag. Het moment nadert dat VVD, CDA, D66 en de PvdA zelfs gezamenlijk niet meer genoeg zetels hebben om te regeren.

Bij zijn afscheid als vicepresident van de Raad van State is Piet Hein Donner woensdag benoemd tot Grootofficier in de Orde van Oranje-Nassau. Hij ontving de koninklijke onderscheiding van koning Willem-Alexander. Beeld ANP

GESPREK VAN DE DAG

Failliete ziekenhuizen

Dat het zelfs aan de zijlijn niet altijd meevalt om politiek te bedrijven, ervoer Thierry Baudet vandaag weer eens. De leider van Forum voor Democratie had zich niet ingeschreven voor het debat over het faillissement van het Slotervaartziekenhuis en de ziekenhuizen in Flevoland. Het had geen prioriteit. Totdat het debat opeens op scherp kwam te staan door het bericht dat de gezondheid van zeker één en wellicht twee patiënten van het Slotervaart vorige week in gevaar is gekomen door de abrupte verhuizing naar andere ziekenhuizen.

Prompt meldde Baudet zich alsnog in de zaal om zich erin te mengen, maar daar stak de rest van de Kamer gedecideerd een stokje voor: unaniem werd Baudet de toegang tot het debat ontzegd. In de woorden van Gert-Jan Segers: ‘Geen ruimte voor binnenwandelende politici, alleen voor mensen die zich hebben voorbereid, zich hebben ingeschreven en fatsoenlijk meedoen.’

Thierry Baudet mag niet meedoen aan het debat over het faillissement van de ziekenhuizen. Probleem: hij had zich niet ingeschreven. pic.twitter.com/ZbuQVOD7bj RTL Nieuws

Baudet droop af, maar daarmee was de kou in het debat natuurlijk nog niet uit de lucht. Want weliswaar is er tamelijk breed politiek draagvlak voor het feit dat ook een ziekenhuis bij wanbeleid failliet moet kunnen gaan, maar tegelijk is de Kamer zeer bezorgd over de manier waarop zoiets blijkt te gaan, met patiënten die opeens op de stoep staan en moeizame zoektochten naar alternatieve behandelplaatsen.

Minister Bruins haastte zich te zeggen dat het ‘natuurlijk verschrikkelijk’ zou zijn als patiënten in levensgevaar zouden komen, maar voegde er meteen aan toe dat dit niet is gebeurd. Tijdens het debat deed hij navraag bij de bestuurder en de curator van het Slotervaartziekenhuis. Zij hebben hem verzekerd dat van een levensbedreigende situatie geen sprake was.

Bruins benadrukt dat ook wat hem betreft in Lelystad de basiszorg, spoedeisende hulp, verloskundige zorg en een ambulancestation behouden moeten blijven, zoals ook de Tweede Kamer wil. Bruins noemt dat ‘oerbelangrijk’, maar kon nog niet duidelijk maken hoe het georganiseerd moet worden. De curatoren zijn inmiddels in gesprek met overnamekandidaten.

Voor een deel van de Kamer is de minister lang niet assertief en meelevend genoeg. PVV-Kamerlid Fleur Agema diende een motie van wantrouwen in tegen Bruins, die gesteund werd door de SP.

EN DAN NOG DIT

Genetische modificatie

Een politiek gewaagde stap van landbouwminister Carola Schouten: zij zet de deur open voor een ‘lichte vorm’ van genetische modificatie van landbouwgewassen, kondigt zij vandaag aan in de Volkskrant.

Beïnvloeding rapporten

Het ministerie van Justitie en Veiligheid heeft in drie gevallen ‘niet behoorlijk’ of zelfs ‘onbehoorlijk’ gehandeld als het gaat om de bemoeienis met wetenschappelijke drugsrapporten. Dat blijkt uit een onafhankelijk onderzoek naar de WODC-affaire, dat woensdag in Den Haag is gepresenteerd.

Minister Carola Schouten van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit. Beeld ANP - Bart Maat

Dagkoersen is de politieke nieuwsbrief van de Volkskrant. Vragen of opmerkingen? Mail naar haag@volkskrant.nl. Deze brief elke werkdag per e-mail ontvangen? Vink dan hier ‘Volkskrant politiek’ aan.