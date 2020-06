Kamer wil toch onafhankelijk onderzoek naar coronabeleid

Patiënten met het coronavirus worden met de traumahelikopter overgebracht van het Jeroen Bosch ziekenhuis in Den Bosch naar ziekenhuizen in Duitsland. Beeld Getty Images

Een week geleden blokkeerden de regeringspartijen het voorstel van PvdA-voorman Lodewijk Asscher en SP-leider Lilian Marijnissen nog. De gehele oppositie stemde toen al voor. Dinsdag ging de coalitie alsnog overstag. Voor 1 september moet er een advies liggen van onafhankelijke experts over het kabinetsbeleid.

De ommezwaai komt als een verrassing. Premier Mark Rutte zei vrijdag dat ‘een crisis evalueren midden in een crisis niet voor de hand ligt’. Minister van Volksgezondheid Hugo de Jonge herhaalde zondag in de talkshow Op1 nogmaals dat er ‘meer afstand’ nodig is voordat een evaluatie van het beleid mogelijk is.

Druk

Toch groeide de afgelopen dagen de druk. Een groep van negentien medische en maatschappelijke experts, onder wie viroloog Ab Osterhaus, deed maandag in De Telegraaf een oproep om het coronabeleid zo snel mogelijk onder de loep te nemen. Dat zou vooral nodig zijn om beter voorbereid te zijn op een eventuele tweede golf, te verwachten als het griepseizoen in het najaar weer begint.

De coalitie vertoonde bovendien scheuren. D66, dat niet zo nauw betrokken is bij het coronabeleid, bleek veel minder bezwaren te hebben tegen een extern advies.

Het Damrak is leeg. Beeld Getty Images

Het verzet van VVD en CDA was daardoor moeilijk vol te houden, hoewel de twee twee partijen menen dat er te weinig tijd is om nu al een gedegen onderzoek uit te voeren. Ook zouden de belangrijkste experts in Nederland al betrokken zijn bij het kabinetsbeleid.

Het kabinet heeft eerder de Onderzoeksraad voor Veiligheid gevraagd om de aanpak van de coronacrisis te bestuderen. De verwachting is dat de uitkomsten zeker nog een jaar op zich laten wachten.

Kritisch

De grote vraag blijft hoe het kabinet de eis van de Tweede Kamer voor een tussentijdse evaluatie gaat uitvoeren en hoe kritisch het onderzoek zal zijn. Minister De Jonge moet dat op korte termijn duidelijk maken in een brief aan de Tweede Kamer.

De motie van Asscher en Marijnissen biedt manoeuvreerruimte voor het kabinet. In de tekst wordt slechts gesproken over een onafhankelijk ‘advies’. Volgens Asscher komt dat neer op een evaluatie, maar het is de vraag of De Jonge daar ook zo over denkt.

Op de achtergrond spelen bij de discussie over een tussentijdse evaluatie ook politieke motieven een rol. Het kabinet kan bij het grote publiek rekenen op veel waardering voor de aanpak van de pandemie.

Voor de oppositie is het moeilijker geworden om harde oppositie te voeren, hoewel er wel degelijk twijfels zijn over de aanpak van het kabinet. Een onafhankelijk onderzoek biedt alsnog de mogelijkheid om de schijnwerpers te zetten op de keuzen die de afgelopen maanden zijn gemaakt. Vooral het beleid rondom de verpleeghuizen roept vragen op bij een groot deel van de oppositie.