Kamer wil ‘stevige sancties’ tegen Erdogan, maar dat mag van de VVD niet ten koste gaan van de handel

Burgers ontvluchten de Syrische stad Ras al-Ain na Turkse bombardementen. Beeld AFP

‘We moeten voorkomen dat sancties Nederlandse inkomens en banen raken’, zei Koopmans onder meer. Koopmans’ interventies hiertoe kwamen hem donderdagochtend in de Kamer op een harde schrobbering van Sadet Karabulut (SP) te staan: ‘Ik vind deze Trumpiaanse denkwijze echt stuitend.’ Ook Liliane Ploumen (PvdA) karakteriseert het optreden van ‘onze eigen kleine Trump’ als ‘cynisch en dom’.

Minister Sigrid Kaag, die in de Kamer haar collega van Buitenlandse Zaken Stef Blok verving, zei dat Nederland bij restrictieve maatregelen altijd kijkt naar proportionaliteit en de effecten. Maar ze viel Koopmans af door eraan toe te voegen dat ‘onze eerste blik moet zijn naar onschuldige burgers in het gebied dáár’.

Door de VVD-interventie blijft de Kamerbrede oproep nu beperkt tot een oproep ‘tot bijvoorbeeld financiële en persoonsgerichte sancties’, zoals Joel Voordewind (ChristenUnie) het verwoordde.

Rook stijgt woensdag op boven de Syrische stad Tal Abyad, na Turkse bombardementen. Beeld AFP

De Tweede Kamer zocht donderdag naar woorden om uitdrukking te geven aan de ontsteltenis over de Turkse inval. ‘Een Navo-bondgenoot die vecht tegen onze Koerdische bondgenoot, met ónze wapens – cynischer wordt het niet in de buitenlandse politiek’, aldus Bram van Ojik (GroenLinks).

Kaag zei zich zeer te herkennen in de emotie in het debat en de ‘enorme zorgen’ over burgers in het getroffen gebied in Noord-Syrië. ‘We sluiten niets uit, ook geen sancties’, zei Kaag, ‘maar we willen ruimte houden voor een escalerend model, en liefst natuurlijk in bondgenootschappelijk kader.’

Wapenembargo

De regering wil zich niet binden aan een oproep van SP en GroenLinks, gesteund door een aantal andere partijen, om een wapenembargo tegen Turkije in te stellen. Kaag zei tegen een unilateraal wapenembargo te zijn, er is in EU-verband ‘helaas geen draagvlak’ voor. Maar Nederland neemt nu al een ‘koppositie’ in en behoort tot de landen met de meest stringente regels voor wapenexport zei ze, eraan herinnerend dat in 2018 nog vijf aanvragen voor export naar Turkije werden afgewezen.

Ook wil Kaag ‘op dit moment’ niet de militaire samenwerking met Turkije opschorten, zoals door GroenLinks werd gevraagd. Een door PvdA en GroenLinks bepleit Europees ‘plan van aanpak’ om de hergroepering van IS-strijders en families tegen te gaan, krijgt evenmin regeringssteun. De EU-landen praten hier al voortdurend over met elkaar, liet Kaag weten.

En tenslotte het pijnlijke feit – ‘we moeten ons kapot schamen’, aldus Van Helvert (CDA) – dat Nederland sommige milities die nu meedoen aan de Turkse inval materieelsteun heeft gegeven. De oproep van de SP om hun huidige rol in het Turkse offensief nader te onderzoeken, wijst Kaag af. Het programma is anderhalf jaar geleden stopgezet, zei ze, en het is nu onmogelijk in het gebied zelf onderzoek te doen.