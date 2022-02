Kamer wil spaarders die niet of weinig beleggen ruimhartig compenseren voor ‘spaartaks’ over 2017-2020

Staatssecretaris Marnix van Rij van Fiscale Zaken tijdens het Kamerdebat over de uitspraak van de Hoge Raad over de spaartaks. Beeld Freek van den Bergh / de Volkskrant

Het kabinet zal het verzoek van de Kamer waarschijnlijk honoreren, omdat de vier coalitiepartijen per motie expliciet om een oplossing vroegen ‘die recht doet aan spaarders’. Van Rij belooft binnen twee maanden aan de Kamer te melden welke groep belastingplichtigen op compensatie kan rekenen. Vermogende Nederlanders die in de genoemde periode vooral effecten of vastgoed bezaten, krijgen waarschijnlijk geen, of veel minder belasting terug.

De Tweede Kamer debatteerde over de gevolgen van het Hoge Raad-arrest van 24 december. Dat was, in de woorden van ChristenUnie-Kamerlid Pieter Grinwis ‘een midscheepse torpedo die de Box 3-belasting tot zinken bracht’. De hoogste rechtbank oordeelde dat de Nederlandse overheid spaarders onevenredig benadeelt ten opzichte van beleggers. Spaargeld wordt in Nederland sinds 2017 feitelijk veel zwaarder belast dan aandelen en vastgoed, omdat het rendement op spaargeld praktisch nul is en het rendement op aandelen en vastgoed 7 à 8 procent per jaar.

Een belastingtarief (in 2020 was dit minstens 1,8 procent) dat aanzienlijk hoger is dan het rendement op spaargeld is een ontoelaatbare aantasting van het eigendomsrecht, aldus de Hoge Raad. De overheid moet de belastingplichtigen die gepiepeld zijn nu ‘rechtsherstel’ bieden.

De Hoge Raad heeft het kabinet daarmee in verwarring achtergelaten, want wat is nou precies rechtsherstel in de ogen van de rechters? Van Rij vroeg de Landsadvocaat om raad. Die concludeerde vorige week dat het ‘juridisch verdedigbaar’ is om alléén de ruim 200 duizend mensen te compenseren die binnen de wettelijke termijn bezwaar aantekenden tegen hun definitieve belastingaanslag. Als het kabinet die lijn volgt, hebben ruim 3 miljoen burgers het nakijken. Zij droegen in de vier genoemde belastingjaren wel belasting af in Box 3, maar zouden dan niet profiteren van het feit dat de spaartaks met terugwerkende kracht illegaal blijkt te zijn.

Rechtvaardige oplossing

Van Rij liet tijdens zijn vuurdoop in de Tweede Kamer al doorschemeren dat hem dit niet lekker zit. ‘Die benadering mag dan juridisch houdbaar zijn, maar je kunt je afvragen of die oplossing ook rechtvaardig is.’ De Tweede Kamer vindt in elk geval van niet, zo werd al snel duidelijk tijdens het debat.

Van Rij moet nu voor 1 april een oplossing aandragen waarbij de circa 1,3 miljoen Nederlanders die vrijwel alleen spaargeld aanhielden wél een belastingteruggave krijgen, maar de vermogenden die forse rendementen maakten op verhuurde huizen en aandelenportefeuilles niet. Een Kamermeerderheid vindt dat miljonairs de komende jaren juist meer vermogensbelasting moeten betalen om de kosten van de compensatieregeling te dekken. De herstelbetalingen aan spaarders zullen de schatkist volgens een ruwe eerste schatting eenmalig 5- à 6 miljard euro kosten. De herstelbetalingen zullen vrijwel zeker pas na de zomer plaatsvinden.

Van Rij moet namens het kabinet ook een tijdelijke vermogensbelasting in het leven roepen voor de belastingjaren 2021-2024. Vanaf 2025 wil het nieuwe kabinet een Box 3-belasting invoeren die het werkelijke rendement op spaargeld, beleggingen en tweede en derde huizen belast. Die datum kan niet naar voren gehaald worden, maar de huidige Box 3-belasting is door het Hoge Raad-arrest onhoudbaar. Daarom is er een tussenoplossing nodig. Van Rij hoopt in mei een uitgewerkt voorstel klaar te hebben.