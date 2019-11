Kamer wil meer geld voor tegengaan seksueel misbruik in Azië en de mondiale strijd tegen ontbossing

Ontbossing in het Braziliaanse regenwoud. Beeld AFP

Voor plannen hieromtrent van respectievelijk ChristenUnie en D66 bestaat bij de behandeling van de begroting van Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking deze week voldoende steun, in en buiten de coalitie.

‘Het gaat hier om de meest kwetsbare groep mensen’, zegt Joël Voordewind (ChristenUnie) over zijn voorstel, ‘kinderen die seksueel misbruikt en uitgebuit worden door mensenhandelaren en soms zelfs met toestemming van hun ouders.’

Nederland steunt sinds 2014 een alliantie van Nederlandse ngo’s tegen seksueel misbruik in Azië (‘Down to Zero’) met circa drie miljoen euro per jaar. Voordewind vreest beëindiging van de Nederlandse steun, omdat deze niet past in de geografische concentratie van het ontwikkelingsbeleid op de instabiele regio’s rond Europa. Hij wil dat er achttien miljoen wordt vrijgemaakt om deze strijd de komende vier jaar juist op te voeren.

Bosbranden

Exact hetzelfde bedrag moet van D66 op tafel komen om de mondiale strijd tegen ontbossing te intensiveren. Achraf Bouali (D66) wijst op de enorme bosbranden dit jaar in het Amazonegebied, het Congobekken en delen van Siberië. Het geld kan deels ook gebruikt worden ‘om lokale boeren te helpen duurzamer te worden’.

De voorstellen zijn in in die zin pikant omdat minister Sigrid Kaag van Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking juist een kader heeft gecreëerd, ook op verzoek van de Tweede Kamer, waarin meer richting wordt gegeven aan de vraag welke projecten wel gesteund moeten worden en welke niet.

Nederlandse ontwikkelingshulp is al jaren geleden aan de ketting gelegd, qua omvang (nu schommelend rond de 0,53 procent van het bruto nationaal product) als qua inhoud. De focus is op de landen in de instabiele regio’s om Europa heen, zogeheten ‘focusregio’s’: Noord-Afrika, de Sahel, het Midden-Oosten. Alle doelen lopen synchroon met de ‘duurzame ontwikkelingsdoelen’ voor 2030, die zijn afgesproken tijdens een speciale VN-top in 2015.

Versterking

Daarbinnen komt er nu een ‘beleidskader versterking maatschappelijk middenveld’, waarbij subsidie-aanvragen worden getoetst aan die inhoudelijke en geografische criteria. Thematisch passen de voorstellen van ChristenUnie en D66 binnen de criteria, geografisch niet.

Ligt daarmee de onderliggende gedachte, dat er af en toe scherp gekozen moet worden om geen al te versnipperd beeld te krijgen, alweer onder vuur? Voordewind: ‘Wij hebben altijd gezegd: houd ruimte buiten de focusregio’s voor de extra kwetsbaren.’

In dat opzicht zal Kaag het wellicht makkelijker hebben met de wensen van de andere coalitiepartners, die algemener van aard zijn. De VVD ziet een grotere rol weggelegd voor het Nederlandse bedrijfsleven en het CDA zet in op intensivering van de strijd tegen mensenhandel.

Ook ontwikkelingshulporganisaties die al ter plekke zijn kunnen helpen, aldus Anna Kuik (CDA), ‘om een betere klopjacht op mensenhandelaars’ te organiseren.