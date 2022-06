Kamer wil gemeenten niet wettelijk dwingen om sociale woningen te behouden

Edwin Dobber (rechts), geboren en getogen aan de Tweebosstraat in Rotterdam, staat op de plek waar zijn ouderlijk huis stond. Nog maar enkele panden staan overeind. Beeld Raymond Rutting / de Volkskrant

Een initiatiefwet van PvdA, GroenLinks en de SP om te voorkomen dat gemeenten het aantal sociale huurwoningen binnen hun gemeentegrenzen überhaupt mogen verminderen, lijkt niet te kunnen rekenen op een meerderheid van de stemmen in de Tweede Kamer. Onder meer de regeringspartijen VVD, D66, CDA en ChristenUnie zijn tegen.

Die partijen vinden de wet niet meer nodig en bovendien niet flexibel genoeg. De wet is bedacht in 2018, tijdens het vorige kabinet-Rutte III, toen het aantal sociale woningen in Nederland nog daalde en de regering nog geen nationaal woonbeleid had.

Inmiddels neemt het aantal sociale woningen weer toe en heeft het nieuwe kabinet-Rutte IV zichzelf juist ten doel gesteld om ‘de regie op de volkshuisvesting’ terug te nemen. ‘De bocht is al genomen’, aldus CDA-minister Hugo de Jonge van Volkshuisvesting.

In De Jonges nieuwe woonbeleid staat al dat nog voor het eind van dit jaar ‘afdwingbare afspraken’ worden gemaakt met provincies over het aantal te bouwen betaalbare woningen. Tweederde van de 900 duizend nieuwbouwhuizen moet bestaan uit betaalbare woningen, waaronder 250 duizend sociale huurwoningen.

Sociale woningen afgebroken

De minister vindt dat hij inmiddels genoeg dwangmiddelen in handen heeft om weigerachtige gemeenten over de streep te trekken. Als eind 2022 blijkt dat er te weinig betaalbare woningen worden gebouwd, kan hij ingrijpen door ‘een aanwijzing’ te geven om dit alsnog te doen. ‘Ik denk eerlijk gezegd dat ik de initiatiefwet niet nodig heb’, zei De Jonge daarom.

De linkse oppositie is niettemin teleurgesteld. De minister kan misschien extra nieuwbouw gaan afdwingen, maar hij voorkomt ondertussen niet dat tienduizenden oude sociale woningen worden afgebroken of verkocht. ‘Deze nieuwe wet legt een bodem onder de bestaande voorraad sociale woningbouw’, zegt het PvdA-Kamerlid Henk Nijboer, een van de initiatiefnemers van het wetsvoorstel. ‘Dat is nodig, want er is een enorme woningnood en toch verdwijnen er sociale huurwoningen in diverse gemeenten.’

Een pijnlijk voorbeeld is Rotterdam, waar de komende tien jaar 15 duizend sociale woningen worden afgebroken. ‘Niet omdat die woningen allemaal slecht zijn, maar omdat de gemeente vindt dat ze te veel sociale huurwoningen heeft’, zegt het SP-Kamerlid Sandra Beckerman.

Botsende belangen

Volgens de initiatiefwet zou die afbraak niet mogen zonder elders in de gemeente vervanging neer te zetten. Van het kabinet mag afbreken wel, mits in de omliggende gemeenten extra woningen voor minima worden bijgebouwd. Voordeel is dat sociale woningbouw zo eerlijker verspreid kan worden en dat bepaalde wijken ‘geherstructureerd’ kunnen worden, betoogt minister De Jonge. De nieuwe initiatiefwet kan die herindeling van wijken ‘juist ingewikkeld maken’.

‘Een dunne argumentatie’, vindt PvdA’er Nijboer. ‘Bijbouwen in omliggende gemeenten klinkt mooi, maar dat gebeurt nu niet of te weinig. Deze wet om een minimum aantal sociale huurwoningen te garanderen, is nog steeds nodig.’ Volgens PvdA, GroenLinks, SP en ook Denk zouden de regeringspartijen de initiatiefwet juist moeten ‘omarmen’, omdat die in lijn ligt met het kabinetsbeleid.

Maar VVD, D66, CDA en ChristenUnie zijn niet overtuigd. 'Deze wet zorgt er niet niet voor dat er méér betaalbare woningen beschikbaar komen’, aldus het VVD-Kamerlid Peter de Groot. ‘Terwijl dat juist wel het doel is.’ Soms is het bijvoorbeeld nodig dat een woningcorporatie een paar sociale woningen verkoopt, zodat ze er elders meer kunnen bijbouwen. ‘Door deze wet kan dat gaan knellen’, aldus VVD’er De Groot.

Ook D66-Kamerld Kiki Hagen vindt de wet in bepaalde opzichten niet flexibel genoeg. ‘Kleinere gemeenten hebben soms maar ruimte om vijf extra huizen te bouwen. Zij moeten de flexibiliteit houden om het woningaanbod passend te maken. Het wetsvoorstel voorziet daar niet in.’