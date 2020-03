Kamer wil geen 16-minners meer als maaltijdbezorger op straat

Beeld ANP

GroenLinks en 50Plus maakten vandaag bekend dat ze vanwege het coronavirus hun partijcongressen afblazen, maar de Tweede Kamer vergadert en stemt vooralsnog stug door. Dat heeft staatssecretaris van Sociale Zaken Tamara van Ark dinsdag gemerkt: de Kamer eist dat de VVD-bewindsvrouw stante pede een eind maakt aan 16-minners die nu nog maaltijden bezorgen.

MOTIE VAN DE DAG

Kamer wil meteen verbod op piepjonge maaltijdbezorgers

Staatssecretaris Tamara van Ark van Sociale Zaken moet haast gaan maken. Een ruime meerderheid van de Tweede Kamer stemde dinsdag voor een motie die oproept tot een direct verbod op 16-minners als maaltijdbezorgers. Van Ark wilde zelf nog even de tijd nemen voor zo’n drastische stap, maar volgens D66-Kamerlid Steven van Weyenberg is ‘de tijd van studeren voorbij. ‘Dit is gewoon veel te gevaarlijk werk voor jonge kinderen.’

Alleen VVD en PVV stemden tegen de motie, zag verslaggever Gijs Herderscheê. De rest van de Kamer wil dat Van Ark binnen een week duidelijk maakt hoe ze zo snel mogelijk een verbod gaat invoeren. De VVD-bewindsvrouw vroeg eerder nog om enige bedenktijd, omdat ze wil voorkomen dat een te generiek verbod ook 16-minners treft die ‘niet-industriële arbeid van lichte aard’ doen dat wel prima door de beugel kan, zoals bijvoorbeeld vakkenvullen in een supermarkt.

D66 en CDA hebben daar geen geduld voor. Van Weyenberg verwijst naar een alarmerend rapport dat de Inspectie van Sociale Zaken in februari heeft gepresenteerd. De vaak piepjonge bezorgers scheuren met snelle fietsen door het verkeer en zijn geregeld betrokken bij ongelukken. Vorig jaar stierf bijvoorbeeld nog een 15-jarige maaltijdbezorger na een ongeluk in Utrecht.

De staatssecretaris moet van Van Weyenberg ook meer aan handhaving gaan doen. Zo mogen 16-minners nu alleen overdag werken als maaltijdbezorger, maar in de praktijk is die beperking makkelijk te omzeilen, bijvoorbeeld door te rijden met de app van een oudere broer of vriend.

AANPAK CORONA

Rutte predikt eensgezindheid, Wilders valt aan

Premier Mark Rutte benadrukte gisteren nog dat het inperken van het coronavirus ‘alleen lukt als je dit met zeventien miljoen mensen doet’, maar dinsdag tijdens het Vragenuurtje bleek opnieuw dat de aanpak van het kabinet ook een politiek twistpunt dreigt te worden op het Binnenhof, zo merkte verslaggever Dylan van Bekkum op.

Vooral PVV-leider Geert Wilders lijkt nu al te anticiperen op een grotere crisis. Hij vindt dat het kabinet veel te weinig doet om ‘Nederland gezond te houden’ en diskwalificeerde de verantwoordelijke minister voor Medische Zorg Bruno Bruins als een ‘spreekpop van het RIVM’ die ‘robotachtige antwoorden’ geeft en ‘een technocraat’ is bovendien.

Wilders wil dat Nederland vergelijkbare maatregelen gaat nemen als veel andere landen: meer mensen testen, vluchten verbieden, evenementen afschaffen en desnoods grenscontroles invoeren.

Bruins ging er nauwelijks op in. Zijn antwoorden waren vooral een herhaling van het coronadebat in de Tweede Kamer van afgelopen donderdag: We zitten in de ‘indamfase’ en het kabinet vertrouwt op de deskundigen van het RIVM. Er worden passende maatregelen genomen en daar zitten de maatregelen van Wilders niet bij. Het bracht Wilders tot de uitspraak dat ‘we door slappe maatregelen straks in dezelfde situatie zitten als Italië’.

Wilders was niet de enige die kritisch is. Ook Denk en GroenLinks wilden weten of Nederland wel voorbereid was voor een volgende fase. Dat kon Bruins verzekeren, maar over de hoe-vraag liet hij opnieuw niet veel los. Waarom er zoveel verschil is tussen de aanpak van verschillende landen bleef eveneens onduidelijk. De Kamer wil nog deze week opnieuw in debat met Bruins.

In de dagelijkse praktijk blijken politieke partijen ook al verder te gaan dan het kabinet. Hoewel er nog geen officieel landelijk advies is om grote evenementen te annuleren, heeft GroenLinks bijvoorbeeld wel het voor zaterdag geplande partijcongres in Den Bosch uitgesteld. 50Plus zou een week later met de leden bijeenkomen in Hoofddorp, maar ook dat gaat niet door. Eerder blies ook Forum voor Democratie al een bijeenkomst af.

En niet lang na het Vragenuurtje werd ook Wilders alsnog op zijn wenken bediend, althans in het zuiden: de Brabantse profvoetbal-wedstrijden en andere grote evenementen zijn voor het komend weekeinde afgelast.

EXCUUS VAN DE DAG

Berouw in Jakarta

Aan het begin van zijn vierdaagse bezoek aan Indonesië heeft koning Willem-Alexander dan toch zijn excuses aangeboden voor het geweld dat Nederland aanrichtte tijdens de onafhankelijkheidsoorlog in Indonesië (1945-1949). De woorden die de koning uitsprak in het bijzijn van de Indonesische president Joko Widodo kwamen bij voor- en tegenstanders als een verrassing, schrijft onze verslaggever Remco Meijer.

‘In de jaren direct na de Proklamasi (Indonesische onafhankelijkheidsverklaring uit 1945, red.) volgde een pijnlijke scheiding die aan velen het leven heeft gekost’, aldus de koning. ‘Voor de geweldsontsporing aan Nederlandse zijde in die jaren wil ik hier nu, in navolging van eerdere uitspraken van mijn regering, mijn spijt uitspreken en excuses overbrengen.'

SP-Tweede Kamerlid Sadet Karabulut, die maandag in de Volkskrant een oproep tot excuses deed, toont zich ‘aangenaam verrast’. ‘Het is een mooi gebaar met grote symbolische waarde. Ik vraag me alleen af waarom niet is gekozen voor brede excuses voor de hele koloniale periode vanaf 1600. Ook daaruit is veel leed voortgevloeid. Ik hoop dat de excuses van de koning ook zo op te vatten zijn.’

De Federatie Indische Nederlanders is juist ‘onaangenaam verrast en diep getroffen’ door de excuses. De Federatie noemt ze ‘ongepast, omdat daarmee voorbij wordt gegaan aan het leed van Indisch Nederland, een groep die zwaar heeft geleden onder Indonesische terreur’. De Federatie vindt dat de regering het grote Indië-onderzoek had moeten afwachten dat momenteel wordt verricht door het NIOD, KITLV en NIMH. Het eindrapport verschijnt in september 2021.

