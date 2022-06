Kamer wil debat over toenemende agressie onder boeren

Medewerkers van de politie treden op en verrichten arrestaties bij een boerenprotest in Den Haag. De boeren voerden actie tegen de stikstofplannen van het kabinet. Beeld ANP

‘Dit loopt volledig uit de hand', zegt Jesse Klaver woensdag tijdens de aanvraag van het debat. Sophie Hermans (VVD): ‘Er worden grenzen ver, ver, ver overtreden.’ Attje Kuiken (PvdA) spreekt niet langer van boerendemonstranten, maar ‘hooligans’ die ‘alle grenzen overgaan.’

Ook Caroline van der Plas (BBB) laat zich in stevige bewoordingen uit over de protesten tegen het stikstofbeleid die steeds grimmiger worden. ‘Ik keur deze rellen ten zeerste af.’

De Kamer heeft met grote verbazing gekeken naar de demonstraties die de afgelopen dagen uitliepen op rellen. Gisteravond braken relschoppende boeren door een politieafzetting heen om voor de tweede maal in korte tijd de straat van minister Van der Wal in te rijden. De minister was op dat moment niet thuis, haar gezin wel.

Vandaag maakte stikstofwoordvoerder Boswijk (CDA) bekend dat zijn familie gisteravond ook door boeren is bezocht toen hij niet thuis was. ‘De aankomende dagen ga ik niet naar Den Haag maar blijf ik thuis bij mijn gezin', schrijft hij op Twitter. ‘Deze manier van demonstreren dient geen enkel doel: stop ermee!’

Voor zijn collega's in de Kamer is de maat nu vol. Waar de Kamer de afgelopen weken vooral begrip toonde voor de acties van de boeren, willen de Kamerleden een duidelijk signaal afgeven. ‘Demonstreren is een belangrijk grondrecht', zegt Farid Azarkan. ‘Maar we trekken de streep bij het intimideren van ministers en volksvertegenwoordigers. Dit gaat over de werking van onze parlementaire democratie.'

Dat een collega-Kamerlid zich af moet melden voor de parlementaire vergaderingen is volgens Klaver ‘een regelrechte bedreiging van het parlementaire proces’.

Hoewel de steun voor een debat met de premier en minister van Justitie wordt gesteund door een meerderheid, zijn er fracties met kritische kanttekeningen. Wybren van Haga (Groep Van Haga) zegt geweld nooit goed te keuren, ‘maar ik ben ook geschokt door het beleid van dit kabinet’. PVV-leider Wilders benadrukt dat 99 procent van de boeren de acties van gisteren afkeurt.

De SP steunt het debat niet. Nu alle partijen hun afkeuring al hebben uitgesproken vraagt Lilian Marijnissen zich af wat een debat verder nog kan toevoegen. Zij vindt dat het moet gaan over waarom zoveel mensen zich onmachtig voelen tegenover de overheid. ‘Wat nodig is, is perspectief voor de boeren, maar ook voor de toeslagenouders en de Groningers. Dat deze mensen boos zijn, begrijp ik heel goed. Een politiek die onmachtig is, zaait woede.’