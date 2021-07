Kamer wil dat dure medicijnen maximaal 250 euro per jaar blijven kosten

Beeld ANP

Het gaat om de eigen bijdrage voor medicijnen die niet volledig door de zorgverzekering worden vergoed. De overheid stelt een maximumvergoeding vast voor medicijnen maar soms moeten burgers op doktersadvies voor een duurdere variant kiezen. Het verschil moet de patiënt in principe zelf betalen. Dat is de eigen bijdrage. Soms vergoedt een aanvullende verzekering overigens het verschil.

In het regeerakkoord van VVD, CDA, D66 en CU uit 2017 was afgesproken om de eigen bijdrage te maximeren op 250 euro per jaar. Die maximering ging in op 1 januari 2019 maar deze afspraak loopt op 1 januari 2022 af. Het idee voor die termijn was dat een nieuw kabinet dan kon besluiten of de maximering wordt voortgezet, of niet.

Wie dure medicijnen gebruikt, betaalt nu eerst maximaal 250 euro eigen bijdrage en daarna de 385 euro eigen risico van de zorgverzekering. Pas als het totaal, 635 euro, is betaald, vergoedt de zorgverzekeraar de extra kosten van de dure medicijnen.

Merkmedicijnen

Bij de invoering van het maximum in 2019 profiteerden volgens de Patiëntenfederatie zo’n 42 duizend mensen. Zij betaalden al meer dan 250 euro per jaar aan eigen bijdrage voor hun medicijnen. Bijna twee miljoen mensen betaalden toen minder dan 250 euro per jaar aan eigen bijdrage voor hun medicijnen.

Sommige patiënten hebben minder of geen last van bijwerkingen bij merkmedicijnen terwijl ze daar wel last van hebben bij goedkopere merkloze pillen. De arts kan hen dan de duurdere merkmedicijnen voorschrijven. Het gaat bijvoorbeeld om merkmedicijnen voor adhd. De basisverzekering vergoedt wel ritalin en medikinet. Alle andere sdhd-medicatie zoals stattera of dexamfetamine komen voor eigen rekening, waarbij nu het maximum van 250 euro per jaar geldt.

Minister Tamara van Ark voor Medische Zorg heeft in een debat in de Tweede Kamer gezegd dat zij de regeling niet kan voortzetten omdat het kabinet demissionair is. Maar zij is wel genegen gehoor te geven aan een eventuele oproep van de Tweede Kamer om de regeling te handhaven.

Handschoen

Corinne Ellemeet, zorgwoordvoerder van GroenLinks in de Tweede Kamer, heeft de handschoen opgepakt. Zij werft nu steun in de Kamer voor zo’n motie. Zij heeft al toezeggingen van onder meer D66, PVV, CDA en PvdA dat zij die zullen steunen. Ellemeet verwacht een meerderheid bij de stemming volgende week. De verwachting is dat het kabinet de oproep zal meenemen bij het opstellen van de begroting voor 2022 en het maximum dan zal handhaven.

Ellemeet vindt dat de trage kabinetsformatie mensen niet op kosten mag jagen. ‘Patiënten die afhankelijk zijn van belangrijke medicijnen mogen niet de dupe zijn van politiek getreuzel. Zij moeten er gerust op kunnen zijn dat zij niet ineens hoeven te gaan wisselen van medicijn, of duizenden euro’s moeten gaan bijbetalen. Daarom is het belangrijk dat de eigen bijdrage in 2022 gelijk blijft.’