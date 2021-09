Kamer wil af van leenstelsel, maar wat ervoor in de plaats komt?

Studentenprotest tegen het leenstelsel op het Malieveld in Den Haag. Beeld ANP

Studentenorganisatie ISO reageert enthousiast: ‘Het is fantastisch nieuws’, aldus voorzitter Lisanne de Roos. ‘Een reden tot groot feest voor studerend Nederland. Een volgend kabinet kan nu simpelweg niet meer om de invoering van een nieuw studiefinancieringsstelsel heen: dit is de genadeklap voor het leenstelsel.’

Het studieleenstelsel, een oude wens van de PvdA, werd in 2015 ingevoerd door het tweede kabinet-Rutte vanuit de gedachte dat ‘de zoon van de slager niet hoeft te betalen voor de studie van de zoon van de advocaat’. Sindsdien echter stapelden de signalen zich op dat het leenstelsel in hoge mate bijdraagt aan de kansenongelijkheid, de prestatiedruk en de toenemende psychische klachten onder studenten. Ook drukken de leningen zwaar op de financiële positie van jongeren na hun studie.

Overeenstemming

Bij de verkiezingen in maart trokken de meeste partijen in de Tweede Kamer hun handen er dan ook vanaf. Er is grote politieke overeenstemming dat het anders moet. De vraag is wel wat er dan voor in de plaats komt. Daarover is minder overeenstemming. Een deel van de Kamer wil de basisbeurs terug voor iedereen, andere partijen hanteren een inkomensgrens: alleen een basisbeurs voor studenten met minder draagkrachtige ouders.

Eensgezindheid is er ook niet over de vraag wat er moet gebeuren met de jaargangen studenten die de afgelopen jaren moesten lenen: moeten zij hun leningen nog terugbetalen zodra er een nieuw stelsel is? Veel partijen willen iets regelen voor die ‘pechgeneratie’, maar dat is duur. Of het ervan komt is een van de grote vraagstukken in de vastgelopen kabinetsformatie.