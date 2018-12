Minister Arie Slob. Beeld ANP

De Tweede Kamer dringt aan op maatregelen om lokale- en streekomroepen met finan­ciële problemen te helpen. Minister Slob (Media) kwam de Kamer maandag tegemoet, maar het is afwachten wat zijn toezeggingen waard zijn.

Slob noemde het onacceptabel dat ruim 20 procent van de gemeenten zich niet houdt aan de richtlijn 1,30 euro per huishouden in de lokale radio- of tv-zender te steken. De Vereniging van Nederlandse Gemeenten gaat strenger toezicht houden.

De minister beloofde de Kamer samen met zijn collega van Binnenlandse Zaken te kijken of er ‘op korte termijn’ een subsidieregeling kan komen voor lokale- en streekomroepen. Hij zei dat er in gebieden als Twente mooie dingen gebeuren bij radio- en televisiezenders maar wees er ook op dat ambitieuze organisaties met veel vrijwilligers het bijna per definitie moeilijk hebben.

De coalitiepartijen beklemtoonden in een motie het belang van streekomroepen. Ze vinden dat de minister een proef in vijftien streken zo goed mogelijk moet blijven ondersteunen.

Slob waarschuwde voor ‘te hoge verwachtingen’ van het Rijk. Uiteindelijk zijn gemeenten verantwoordelijk voor het financieren van lokale omroepen. Volgens de minister wordt het ‘heel lastig’ nog extra geld te vinden in zijn begroting voor 2019. ‘Dat kan betekenen dat we iets anders niet doen.’

De Stichting Nederlandse Lokale Publieke Omroepen (NLPO) is blij met ‘de erkenning van de problemen en de brede aandacht in de Kamer’, stelt directeur-bestuurder Marc Visch.

‘Probleem is wel dat de minister blijft wijzen naar gemeenten. Helaas heeft de Kamer geen geld gekoppeld aan de motie waarin ze ons steunen. Cruciaal is of de subsidieregeling er komt, of dat snel genoeg gebeurt om omroepen in acute nood te redden en of voldoende geld beschikbaar komt. De onzekerheid blijft.’