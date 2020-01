Kamer volgt kabinet en OM: maximumstraf voor doodslag moet omhoog

Rechtbanktekening van hoofdverdachte Bekir E. (32) tijdens de inhoudelijke behandeling van de moord op de 16-jarige scholiere Humeyra. Beeld ANP - Koen van Weel

Directe aanleiding is de dood van de 16-jarige scholiere Hümeyra die in december 2018 op haar school in Rotterdam werd doodgeschoten door haar ex-vriend. Hoewel de dader haar al maanden achtervolgde met doodsbedreigingen en haar uiteindelijk belaagde met een doorgeladen pistool, zag de rechtbank onvoldoende bewijs om hem te veroordelen voor moord met een vooropgezet plan. Daarom kreeg hij 14 jaar cel en tbs, wegens doodslag. In geval van moord had die straf veel hoger kunnen uitpakken.

OM-topman Gerrit van der Burg pleitte mede daarom onlangs voor verkleining van het strafgat tussen moord en doodslag: ‘Impulsdaden kunnen ook een sluitstuk zijn van een kwalijk patroon. Juridisch is het dan misschien moeilijk te bewijzen dat het om moord gaat, maar het zou goed zijn als dat verschil wat meer wordt rechtgetrokken.’

Een meerderheid in de Tweede Kamer deelt die mening, blijkt uit een inventarisatie van De Telegraaf naar aanleiding van een voorstel van VVD, PvdA en SGP. Namens het kabinet liet eerder ook minister Dekker voor Rechtsbescherming al weten dat de doodslag wat hem betreft zwaarder bestraft moet kunnen worden. Hij wilde zich nog niet uitlaten over de nieuwe maximumstraf die hij in gedachten heeft. Ook in de Kamer is daarover nog geen overeenstemming bereikt.