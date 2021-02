Kamer voelt zich voor schut gezet, maar stemt toch in met opnemen avondklok in coronawet

Ferdinand Grapperhaus, demissionair minister van Justitie en Veiligheid, en demissionair premier Mark Rutte tijdens een schorsing van het debat in de Tweede Kamer over de nieuwe spoedwet over de avondklok. Beeld ANP

Een totale afgang, een puinhoop, broddelwerk, juridisch geklungel en staatsrechtelijke spaghetti. Woordvoerders kwamen donderdag hyperbolen tekort in een Tweede Kamer die zich duidelijk in haar hemd gezet voelde door het geblunder met de avondklok. Die werd dinsdag door de rechter van tafel geveegd, al kon het kabinet de onmiddellijke opheffing vermijden voorafgaand aan het hoger beroep dat vrijdag dient. Om te voorkomen dat de avondklok alsnog verdwijnt, moest de Kamer in de houding springen om met turbospoed ‘het gammele bouwwerk van het kabinet te stutten’, zoals SP-Kamerlid Maarten Hijink het noemde.

Concreet sprak de Kamer donderdag over het opnemen van de avondklok in de coronawet, die al de juridische basis vormt onder de rest van de geldende coronamaatregelen. Het kabinet nam de avondklok vorig jaar niet in die wet op, maar deed bij de invoering een beroep op een bijzondere noodwet uit 1996. Het kwam het kabinet duur te staan toen de rechter die route deze week als ‘niet legitiem’ beoordeelde. Want acute nood – zoals bij een dijkdoorbraak – ontbrak.

Vertrouwen

Het gevolg, foeterde de Kamer, is dat het vertrouwen in het coronabeleid een fikse deuk heeft opgelopen. SP’er Hijink en Maarten Groothuizen (D66) haalden een uitspraak aan vanminister Ferdinand Grapperhaus van Justitie aan, die jaren geleden in de Kamer zei dat hij als kind ‘in een ketel met rechtsstatelijkheid’ was gevallen. Hoe heeft deze juridische Obelix dan zo’n fout kunnen maken?

Welke fout?, reageerde Grapperhaus, die niet van plan is ongelijk te bekennen zolang het hoger beroep loopt. De CDA-minister kaatste de bal terug: had de Kamer eerder niet haar best gedaan om de coronawet zoveel mogelijk af te zwakken? Zo’n avondklok had de uiteindelijke wet misschien wel nooit gehaald.

Veel tijd aan introspectie besteedden de Kamerleden niet, hoewel een ruime meerderheid vorige week had ingestemd met een verlenging van de avondklok. Ook zij gingen voorbij aan de juridische hiaten, op een enkeling na, onder wie SGP-leider Kees van der Staaij, die complimenten kreeg van zijn collega’s.

Garantie

De Kamer eiste de garantie dat het kabinet de nieuwe wet – die meer inspraak regelt voor het kabinet – ook echt gaat gebruiken, en niet op oude voet doorgaat als het in hoger beroep alsnog gelijk krijgt. Die garantie wilde premier Rutte niet geven: onduidelijk is wat er dan gebeurt met de tot nu toe uitgeschreven boetes voor het overtreden van de avondklok.

Rutte zei wel dat het kabinet ‘met aan zekerheid grenzende waarschijnlijkheid’ de nieuwe wet inzet als vrijdag ook de Eerste Kamer akkoord gaat. Dat was niet genoeg voor de Tweede Kamer, die de premier beschuldigde van het wedden op twee paarden. Een meerderheid dwong het kabinet per motie om de oude noodwet terzijde te schuiven als de nieuwe spoedwet is aangenomen.

Dat de rechter ook de inhoudelijke argumenten voor de avondklok mager had genoemd, was de Kamer niet ontgaan. Naast de oppositie vroegen ook partijen die uiteindelijk voor stemden, zoals de PvdA, GroenLinks en de ChristenUnie, zich hardop af in hoeverre de avondklok proportioneel is. ‘Het sein staat op oranje’, zei CU-Kamerlid Stieneke van der Graaf, die een betere toelichting eiste voor de volgende verlenging van de avondklok.

Die argwaan is misschien wel de grootse schade door het juridisch debacle. En dat terwijl de avondklok zozeer nodig blijft, benadrukte Rutte. Een versoepeling van het coronabeleid na 2 maart noemde hij onwaarschijnlijk. ‘De verwachting is dat die derde golf eraan komt.’