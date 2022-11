Kamer verzoekt Bergkamp om onderzoek naar Arib stil te leggen: ‘Dit is een politieke afrekening’

Kamervoorzitter Vera Bergkamp voor aanvang van het vragenuurtje over het onderzoek naar Khadija Arib. Beeld Freek van den Bergh / de Volkskrant

De emoties lopen dinsdagavond al gauw hoog op tijdens een Kamervergadering waarin het voorgenomen onderzoek naar Arib wordt besproken. ‘Op basis van één of twee anonieme brieven hebben collega-Kamerleden de jacht geopend op een ander Kamerlid. Arib is het slachtoffer van een politieke afrekening’, vindt het PVV-Kamerlid Gidi Markuszower. Later spreekt hij van een ‘politieke huurmoord’ door huidig Kamervoorzitter Bergkamp (D66) en het dagelijks bestuur van de Kamer (presidium), dat opdracht gaf tot het onderzoek.

Hoewel andere Kamerleden zich distantiëren van woorden van de PVV'er, hebben zij – van links tot rechts – wel zorgen over het onderzoek naar de oud-Kamervoorzitter. Het onafhankelijke Kamerlid Omtzigt en de Kamerleden Leijten (SP), Kathmann (PvdA), Van Esch (Partij voor de Dieren), Van der Plas (BBB) en Pouw-Verweij (JA21) wijzen op brieven van drie hoogleraren die net als zij forse kritiek hebben op de wijze waarop het onderzoek naar Arib tot nu is aangepakt.

De hoogleraren hebben onder meer moeite met het feit dat de ambtelijke top zelf slachtoffer zegt te zijn geweest van Arib, maar dat de top tegelijkertijd ook de opdrachtgever van het onderzoek naar Arib wil zijn. Ook wekt het verbazing dat het handelen van de Kamervoorzitter, de griffier en het presidium geen onderdeel uitmaken van het onderzoek, terwijl zij ook een rol hebben in de handelingen die hebben geleid tot het vertrek van Arib.

Een deel van de Kamerleden suggereert inmiddels openlijk dat zij weinig vertrouwen heeft in het presidium, omdat vanuit dat gremium gelekt zou zijn over het onderzoek naar Aribs gedrag. ‘Ik heb nooit problemen gehad met het presidium. Maar het presidium heeft het wel politiek gemaakt door te lekken’, zegt het JA21-Kamerlid Pouw-Verweij dinsdag.

Onderzoek stil leggen

Bergkamp beschouwt de kritiek en verzoeken tot opheldering als 'waardevolle reflecties’ die zij met het presidium zal bespreken, blijkt tijdens het Kamerdebat, maar is niet van plan om haar eigen rol, die van de griffier of het presidium onderdeel te maken van het onderzoek.

Door ingrijpen van Omtzigt wordt zij daar nu toch toe gedwongen. In een chaotisch verlopen stemming schaart een meerderheid van de commissie zich achter zijn oproep om het onderzoek op te schorten tot de exacte opdrachtbevestiging met de Kamer is gedeeld en het presidium met een formele reactie komt op alle kritiekpunten van de hoogleraren.

Bergkamp staat hierdoor onder grote druk om de kritiek al op woensdag te bespreken met de overige presidiumleden. Het gevolg zou kunnen zijn dat mogelijk deze week al een besluit valt om het onderzoek naar Arib op te schorten of anders in te richten.

Ondertussen bleek Arib dinsdag nog steeds woedend over het onderzoek dat het presidium naar haar gelastte. Ze moest eerder via de pers vernemen dat het onderzoek naar haar überhaupt is opgestart en wat ze precies zou hebben misdaan, mag ze niet weten. Door deze gang van zaken besloot ze dinsdag met stille trom te vertrekken, zonder de gebruikelijke afscheidsrituelen in de Kamer, zoals bloemen, een receptie en een afscheidsspeech van Bergkamp.

Het leidt tot groot ongemak in de Kamer. ‘Dit laat mij niet onberoerd', zei Omtzigt. ‘Wat voor volksvertegenwoordiging zijn we dat we dit met z’n allen laten gebeuren, dat we er niet in slagen een serieuze zaak op een serieuze wijze te behandelen?’