Kamer – van links tot rechts – broedt op lobbyverbod voor ex-bewindslieden

PvdA, SP, D66 en JA21 vragen om verandering in de regelgeving omtrent lobbyisten na de vroegtijdige overstap van Cora van Nieuwenhuizen.

Vorige week maakte Van Nieuwenhuizen bekend dat zij aftrad als minister van Infrastructuur en Waterstaat en per 1 oktober aan de slag gaat als voorzitter van Energie-Nederland, de branchevereniging van energiebedrijven. Dat leidde tot een storm van kritiek, maar ook tot de vaststelling dat Van Nieuwenhuizen niets tegen de regels deed.

Dat leidt in veel Kamerfracties nu tot een herbezinning op die regels. Vanuit de PvdA, de SP, D66 en JA21 liggen er inmiddels vragen bij minister-president Rutte over de regelgeving omtrent lobby-activiteiten van ex-bewindspersonen. De vragenstellers zetten vraagtekens bij de overstap van Van Nieuwenhuizen, die in haar periode als minister kennis kan hebben genomen van informatie die interessant is voor de energiesector.

Dat de regelgeving rondom lobby in Nederland onduidelijk is en achterloopt op die van de rest van Europa, bleek vorige week. Hoewel het te laat is om Van Nieuwenhuizen een verbod op te leggen, vinden de partijen achter de Kamervragen dat er verandering van regelgeving nodig is voor de toekomst. D66 en PvdA verwachten actie van de premier. Zij wachten zijn antwoorden op de vragen af voordat ze beslissen of de Kamer zelf in actie moet komen.

Een goed voorbeeld zou volgens de vier partijen de regelgeving van het Europees Parlement zijn, waar geldt dat bewindslieden gedurende achttien maanden na hun vertrek niet mogen overstappen naar een andere functie in de sector waarin zij werkzaam waren. Als het aan JA21 ligt, wordt deze periode in Nederland uitgebreid naar vier jaar.

Kamerlid Renske Leijten (SP) ziet graag een brede uitwerking van het lobbyverbod, dat wat haar betreft ook voor Kamerleden gaat gelden. Zij kondigt aan dat ze deze week in de Tweede Kamer zal eisen dat er iets verandert. Sowieso vindt zij dat ministers en Kamerleden anders moeten omgaan met hun ambt. ‘Als je het ziet als een baantje dat je zomaar even kunt combineren, ga je er oneervol mee om.’

Dat de functie van minister geen baantje is maar een ambt, vindt ook PvdA-Kamerlid en voormalig Kamervoorzitter Khadija Arib (PvdA). ‘Je moet zwaarwegende redenen hebben om vroegtijdig te stoppen. Je dient het land. Daar zo lichtzinnig mee omgaan schaadt het vertrouwen in politici.’ Volgens een woordvoerder van de PvdA is de partij inmiddels bezig met voorstellen om de regelgeving aan te scherpen. Minister Ollongren van Binnenlandse Zaken heeft in reactie op eerdere Kamervragen toegezegd binnenkort met een aanscherping van de beperkingen voor vertrekkende bewindspersonen te komen.