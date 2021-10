Kamer van Koophandel gaat woonadressen van ondernemers afschermen, geen oplossing voor zzp’ers

Het filiaal van de Kamer van Koophandel in Rotterdam. Beeld Arie Kievit

Dat heeft de ministerraad vrijdag besloten. In het openbare handelsregister staan vanaf 2022 alleen nog de adresgegevens van het bedrijf. Woonadressen zijn dan alleen nog in te zien door overheidsorganisaties of beroepsgroepen die daar wettelijk toestemming voor hebben, zoals bijvoorbeeld de Belastingdienst, advocaten en deurwaarders.

Daarmee zijn de problemen voor veel zzp’ers nog niet opgelost. Het afschermen van het woonadres is alleen mogelijk als een ander adres, bijvoorbeeld het adres van de onderneming, wél openbaar is. Maar veel zzp’ers, zoals mensen die werkzaam zijn in de media en de creatieve sector, hebben geen kantoor op een ander adres. De onderneming staat ingeschreven op hun woonadres, dat ook in de nieuwe situatie openbaar zal blijven. Het ministerie onderzoekt nog hoe ook het de privacy van deze ondernemers beter kan beschermen.

Intimidatie

Het Handelsregister is een openbaar register waarin iedereen de gegevens van zakenpartners kan controleren. Dit biedt rechtszekerheid, maar brengt ook de nodige gevaren met zich mee. Zo zijn er zelfstandige ondernemers die ongevraagd te maken krijgen met telefoontjes van callcentermedewerkers of louche verkopers aan de deur krijgen. In sommige gevallen is zelfs sprake van intimidatie en bedreiging. Journalisten en opiniemakers kregen daar in de afgelopen jaren mee te maken.

Het afschermen van het Handelsregister is een eerste stap van het demissionaire kabinet in het bemoeilijken van misbruik van adresgegevens. Het ministerie van Economische Zaken werkt intussen aan nieuwe regels voor het omgaan met de handelsgegevens. Het departement wil een balans zoeken tussen het bieden van rechtszekerheid – belangrijk voor klanten en zakenpartners – en het beschermen van de ingeschreven ondernemers.

De problemen rond het Handelsregister spelen al langer. Vorige maand stelde de Tweede Kamer vragen aan toenmalig staatssecretaris Mona Keijzer over het afschermen van de gegevens. Keijzer antwoordde toen dat adressen afgeschermd konden worden bij ernstige bedreigingen, maar dan is het dus al te laat. Ook stelde Keijzer voor dat zelfstandige ondernemers een ander adres kunnen invullen. Om niet hun woonadres te hoeven opgeven, moeten zzp’ers dan een werkplek huren om zichzelf daar in te schrijven.



‘Er is gewoonweg geen noodzaak dat Jan en alleman zonder reden bij privégegevens van zzp’ers kan’, zei Aleid Wolfsen, voorzitter van de Autoriteit Persoonsgegevens in september. ‘Je zou maar journalist zijn en niet durven publiceren omdat je bang bent dat je boze mensen voor je deur krijgt.’ De Nederlandse Vereniging voor Journalisten gaf daarom freelancers de optie om het adres van de beroepsvereniging op te geven als vestigingsadres.

Het kabinet komt in november met een aantal opties om anders om te gaan met gegevens uit het Handelsregister. Deze worden eerst voorgelegd aan bedrijven en burgers voordat er nieuwe regels komen.