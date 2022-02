Kamer trekt definitief streep: zelfs debat over 2G is niet langer gewenst

SGP-leider Kees van der Staaij in de Tweede Kamer. Beeld ANP / Bart Maat

Het is niet gebruikelijk dat de Kamer het kabinet vraagt een wetsvoorstel in te trekken nog voordat het überhaupt in behandeling is genomen. Het gebeurt nu toch omdat een meerderheid meent dat alleen al het boven de markt hangen van 2G de polarisatie in het land vergroot.

Sinds december werd de behandeling steeds uitgesteld. Destijds meende toenmalig minister De Jonge van Volksgezondheid nog dat 2G – alleen toegang tot bepaalde locaties voor gevaccineerde of genezen mensen – dé nooduitgang kon worden uit de lockdown. Geruime tijd hoopte het kabinet ook dat dat voor een Kamermeerderheid uiteindelijk het doorslaggevende argument zou worden: liever 2G dan een lockdown.

Overstag

De opkomst van de relatief onschuldige omikronvariant van het virus heeft die politieke strategie ondergraven. Nu de lockdown toch al in rap tempo wordt afgebouwd en er ook volgens het RIVM geen uitzicht meer is op overbelasting van de ziekenhuizen, zien ook de twijfelende fracties geen grond meer om niet-gevaccineerde mensen te gaan weren van bepaalde locaties. De PvdA was woensdag de laatste partij die overstag ging. Daarmee verdween een parlementaire meerderheid voor de 2G-gedachte definitief uit beeld en stonden alleen de regeringspartijen VVD, D66 en CDA nog open voor een debat over het thema.

De motie met het intrekkingsvoorstel werd ingediend door SGP-leider Van der Staaij en het onafhankelijke Kamerlid Omtzigt. Meteen na de stemming vroeg Van der Staaij het kabinet om een reactie: trekt Kuipers het wetsvoorstel inderdaad in? Kuipers’ reactie is nog niet binnen. Tot nu toe stelde hij dat hij 2G nu weliswaar ook niet wil invoeren, maar het wel graag wil toevoegen aan de ‘gereedschapskist’ van de overheid voor het geval het toch wel van pas kan komt, bijvoorbeeld door de opkomst van nieuwe virusvarianten.

Maar het debat is ook binnen het kabinet intussen in heel ander vaarwater beland: in de ministerraad wordt inmiddels gesproken over plannen om eind deze maand zelfs het huidige 3G-beleid (ook toegang voor negatief geteste mensen) op de meeste locaties in te trekken. Voor massaal bezochte plekken, zoals festivals en evenementen, overweegt het kabinet dan over te gaan naar 1G: alleen naar binnen met een negatief testbewijs. Wel of niet gevaccineerd speelt dan niet langer een rol.