Kamer steunt Nederlandse opstelling in Oekraïne-crisis, besluit over wapens ‘binnen enkele weken’

Wopke Hoekstra, minister van Buitenlandse Zaken, tijdens het debat in de Tweede Kamer. Beeld Bart Maat / ANP

Hoekstra erkende dat EU-lidstaten nog niet eensgezind zijn over hoe een sanctiepakket eruit moet zien, maar toonde zich optimistisch dat die overeenstemming er wel komt. Hij bestreed dat Nederland volgens de toetsingscriteria geen wapens naar conflictgebieden zou mogen exporteren. ‘Dat Nederland daar in alle zorgvuldigheid naar kijkt, net als veel andere landen, is niet meer dan normaal’, aldus Hoekstra. Een definitief besluit volgt ‘binnen enkele weken’.

Hoekstra toonde zich tevreden over de ‘grote mate van eensgezindheid’ in de Tweede Kamer over de noodzaak tot dialoog én de bereidheid met ferme sancties te antwoorden als Rusland Oekraïne opnieuw binnenvalt. Wel moest hij zich vijf minuten na deze uitspraak redden uit een spervuur van vragen van FvD’er Baudet (‘de Navo is een van de meest agressieve bondgenootschappen uit de geschiedenis’) en SP’er Van Dijk (‘was die Navo-uitbreiding naar het oosten nou verstandig?’).

Niettemin toonde de Kamer zich grotendeels voorstander van een ferme opstelling tegen Rusland, wat oppositiepartijen als PvdA en BBB betreft mogelijk inclusief wapensteun. Veel partijen maken zich zorgen over wat zij zien als het gebrek aan Europese eensgezindheid, net na het bezoek van de Hongaarse leider Orbán aan Moskou. ‘We moeten uitkijken dat we als Europa geen lachertje worden van de internationale politiek’, zei Corinne Ellemeet (GroenLinks).

‘Wapenwedloop’

Toen uiteindelijk ook Agnes Mulder (CDA) waarschuwde voor een ‘paradigmaverandering’ bij een Russische aanval op Oekraïne, gaf Jasper van Dijk lucht aan zijn verontwaardiging. ‘Voorzitter, ik sta er wel van te kijken, hoor. Ik hoor werkelijk van GroenLinks tot en met de VVD dezelfde pro-Navo-oorlogstaal, anti-Russisch. Waar is het historisch besef?’

Van Dijk zelf sprak van een ‘onvervalste wapenwedloop’, de ‘terugkeer van de Koude Oorlog’ en (westerse) wapenleveranties aan Oekraïne die ‘olie op het vuur’ gooien. ‘Wij kiezen voor ‘deëscalatie en ontwapening.’ De Navo heeft overigens uitgebreide voorstellen gedaan om over alle aspecten van wapenbeheersing en vertrouwenwekkende maatregelen met Rusland om de tafel te gaan zitten. Maar het zijn de wapenleveranties van individuele lidstaten aan Oekraïne die de SP, gesteund door de Partij voor de Dieren, een doorn in het oog zijn. De SP schaart zich eventueel wel achter sancties bij een militaire inval.

Zwichten voor Poetin

Rechts van de VVD neemt de bereidheid om president Poetin te accommoderen snel toe, bleek tijdens het debat. Derk Jan Eppink (JA21) leerde de Kamer, verwijzend naar de Cuba-crisis (1961) dat ‘grote mogendheden doorgaans een grote broek aantrekken. Moeten we dan niet kijken naar de veiligheidsbelangen van grote mogendheden en die realiteit in acht nemen?’ Ja, antwoordde Ruben Brekelmans (VVD), ‘maar we moeten niet dan maar zwichten voor de druk van Poetin.’

Raymond de Roon (PVV) ging een stap verder met zijn oproep niet te zwichten voor ‘oorlogshitsers aan beide zijden’. ‘Als je wilt voorkomen dat Oekraïne onverhoopt wordt aangevallen, zul je Rusland enig comfort moeten geven. Het is belangrijker dat er geen oorlog komt dan dat we vasthouden aan zaken als soevereiniteit.’ Thierry Baudet ziet ‘na de corona-scam nu de Rusland-scam’. ‘We zijn bezig de Amerikaanse verdeel-en-heerspolitiek gestand te doen. Europa zou een brug moeten zijn tussen oost en west.’ Forum voor Democratie vindt dat Oekraïne neutraal moet worden en wil de Russische annexatie van de Krim erkennen. ‘En 9/11 was een false flag operation’, sloot Baudet af.