Kamer stemt voor vrouwenquotum: ‘We schrijven geschiedenis’

Terwijl een meerderheid in de Tweede Kamer een slag sloeg in de strijd om de vrouwenemancipatie, kwam Klaas Dijkhoff tot inkeer over zijn wachtgeld en wilde het bij de Navo nog niet gezellig worden.

BESLUIT VAN DE DAG

Vrouwen aan de top

Nog steeds zal het niet van vandaag op morgen geregeld zijn, maar de symbolische waarde van het moment werd vanmiddag toch even gevierd in de Tweede Kamer: voor het eerst ontstond een parlementaire meerderheid die de opmars van vrouwen in het bedrijfsleven met regels wil gaan afdwingen. Een front dat dwars door coalitie en oppositie heen loopt (CDA, D66, PvdA, Denk, GroenLinks, 50Plus, Partij voor de Dieren en de SP) gelooft niet langer dat het vanzelf goed komt en wil daarom dat het kabinet overgaat tot dwingender maatregelen: beursgenoteerde bedrijven met minder dan 30 procent vrouwen in hun raad van commissarissen moeten voortaan bij vacatures op zoek naar een vrouw. En de vacature blijft open totdat er ook echt een vrouw gevonden is. De gedachte is dat meer vrouwen onder de commissarissen ook zullen zorgen voor meer vrouwen in de dagelijkse leiding van bedrijven.

De meerderheid kwam onlangs in zicht toen het CDA na jaren aarzelen door de bocht ging. De doorslaggevende stem kwam vandaag echter van de SP, die de afgelopen week draalde met het innemen van een standpunt. De socialisten hebben niets tegen meer vrouwen onder de commissarissen, maar vinden deze benadering wel te elitair. Zij eisten van de regeringspartijen CDA en D66 meer inspanningen om ook het leven van vrouwen lager op de werkvloer aangenamer te maken. Om te beginnen met gelijke beloning en betere kinderopvang. Nadat die toezeggingen er kwamen, was de meerderheid een feit en kan minister van Engelshoven aan de slag met de uitvoering. Zij reageerde als een van de eersten enthousiast:

We schrijven geschiedenis. We doorbreken het old boys netwerk en zetten een grote stap naar gelijkheid en diversiteit in de top van het bedrijfsleven. #vrouwenquotum — Ingrid van Engelshoven (@ivanengelshoven) 3 december 2019

BEKERING VAN DE DAG

Dijkhoff stopt zijn wachtgeld

VVD-fractievoorzitter Klaas Dijkhoff vandaag in de Tweede Kamer. Beeld ANP

Niet vaak verdedigde een politicus de wachtgeldregeling met zoveel vuur als vorige week Klaas Dijkhoff dat deed. Hij had er weliswaar begrip voor dat veel mensen raar opkeken toen bleek dat hij bovenop zijn salaris als fractievoorzitter nog zo'n 37 duizend euro per jaar aan wachtgeld ontvangt. Maar zo waren nou eenmaal de regelingen. Hij had nergens om gevraagd. En was dit niet een vorm van ‘uitgesteld loon’?

Maar nadat HP/De Tijd vandaag onthulde dat er ook nog iets mis met de reiskostenvergoeding, ging Dijkhoff vandaag alsnog overstag. Hij blijft bij zijn mening dat er niets mis mee was, maar ziet er verder toch vanaf omdat hij zijn fractie niet in de weg wil zitten. Nog niet duidelijk is of dat betekent dat hij al het ontvangen wachtgeld sinds 2017 terugbetaalt.

ONDERTUSSEN IN...

De Navo

President Trump eerder vandaag op zijn persconferentie voor aanvang van de Navo-top in Londen. Beeld AP - Evan Vucci

Echt gezellig wil het nog niet worden op het 70ste verjaardagsfeest van de Navo. De Franse president Macron verklaarde vooraf al dat het bondgenootschap wat hem betreft ‘hersendood’ is, waarop zijn Amerikaanse ambtsgenoot Donald Trump vandaag geërgerd reageerde: ‘De NAVO dient een belangrijk doel en het is beledigend om hem hersendood te noemen.’ En uiteraard bleef de tegenaanval niet uit. ‘Het zijn krasse uitspraken wanneer je thuis problemen hebt als je economie niet loopt en je te maken hebt met gele hesjes.’

Daar kwam ook de Turkse president Erdogan nog overheen die van de Navo-bondgenoten ‘volledige steun’ eist in het Turkse gevecht tegen terroristen in onder meer Syrië. Als die steun uitblijft, zal Turkije zich keren tegen de plannen voor de verdediging van de Baltische staten.

En toch is het verstandig om door die politieke ruis heen te kijken, adviseert onze diplomatiek verslaggever Arnout Brouwers u na een bezoek aan de Navo-troepen in Litouwen waar ook Nederlandse militairen een belangrijke rol spelen in de strategische oefeningen aan de buitengrens. Brouwers: ‘Het politieke steekspel tussen Amerikanen en Europeanen bereikt bijna wekelijks nieuwe hoogtepunten. De media lusten er pap van. Maar de eerste leider die zijn Navo-verzekeringspolis echt opzegt, moet nog opstaan. En er staan nog genoeg kleine landen aan de instabiele randen van Europa in de wachtrij om erbij te komen.’

