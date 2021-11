Kamer staat achter coronamaatregelen, maar twijfelt om ongevaccineerden buiten te sluiten

Kamervoorzitter Vera Bergkamp tijdens het debat over de coronamaatregelen in een onderonsje met minister Hugo de Jonge van Volksgezondheid. Beeld Arie Kievit

Dit bleek dinsdag tijdens het debat in de Tweede Kamer. Formeel ging het daar alleen over de maatregelen die vrijdag werden afgekondigd en zaterdag van kracht werden. Sommige fracties vonden dat ‘te weinig, te laat’, zoals de PvdA. Veel fracties vinden het beleid zwalkend en verwarrend, zoals JA21, PVV, PvdA, SP. Maar er werd door alle fracties een voorschot genomen op het komende debat over een wetsvoorstel over 2G, dat nog ingediend moet worden met bijbehorend juridisch advies van de Raad van State.

Steun voor 2G is uiterst onzeker. Het kabinet hoopt minimaal op steun van de voormalige coalitiefracties die nu aan het formeren zijn. Maar alleen VVD en D66 zijn voorstander, met wat slagen om de arm. De verrassing zit bij de twijfel van de christelijke partijen CDA en CU.

De CU had van tevoren bezwaren aangekondigd. Deze partij ziet het liefst massaal testen. Maar in het debat kondigde Mirjam Bikker weliswaar aan dat de partij principiële bezwaren heeft tegen 2G. Maar zij blokkeert de invoering niet op voorhand. ‘Ik heb de afgelopen maanden vaak gedacht ‘dat zal ik niet meemaken’. Het werd steeds lastiger om te denken ‘deze maatregel never nooit niet’. Dat is ook nu mijn zoektocht, hoe komen we hierdoor heen zonder verdere tweedeling’, aldus Mirjam Bikker.

Zij kwam met haar ontboezeming op aandringen van Attje Kuiken (PvdA). ‘Hebt u een open blik of is 2G uitgesloten’, vroeg Kuiken herhaaldelijk. Bikker stelt dat vooral bij coronabesmettingshaarden veel getest moet worden, bijvoorbeeld bij werkplekken waar mensen dicht op elkaar staan. ‘Bij slachterijen kan een snelteststraat behulpzaam zijn. Of bij een fabriek waar mensen mannetje aan mannetje aan de lopende band staan. Dat is anders dan mensen in het publieke leven beperkingen opleggen’, aldus Bikker. De tweede verrassing kwam van Joba van den Berg van het CDA. ‘Voor het CDA is 2G een worsteling.’ Van den Berg vraagt het kabinet om ‘scenario’s en alternatieven’ voor deze maatregel.

Kloof tussen PvdA en GroenLinks

Door de twijfel die de CU voor het debat had gezaaid over haar opstelling, waren alle ogen gericht op de PvdA. Als de CU 2G niet zou steunen, kan de PvdA het kabinet in Tweede en Eerste Kamer aan een meerderheid helpen. Kuiken was namens de PvdA ongemeen kritisch over de nieuwe coronamaatregelen. Zij wil een ‘harde lockdown’ in de komende weken. Daarbij hoort dan een ‘ruimhartig steunpakket’ voor ondernemers. ‘Zoals het nu gaat, gaan we doormodderen tot maart’, meent Kuiken. ‘We moeten daadkrachtig ingrijpen met een harde lockdown.’ ‘Waarom bieden we niet de mogelijkheid voor massaal vrijwillig testen, hier bij de ingang van de Tweede Kamer, maar ook bij scholen, universiteiten’, aldus Kuiken.

Over de invoering van 2G wil Kuiken eerst weten dat dit beleid beter wordt gehandhaafd dan de coronapas in bijvoorbeeld de horeca. ‘Daarom gaan we de adviezen van het Outbreak Management Team en van de Raad van State zwaar wegen. We moeten met een open blik kijken of het een bijdrage kan leveren om de samenleving de komende jaren prettig te kunnen houden. We moeten niet achteroverleunen, niet boos blijven, maar eerlijke keuzes maken’, aldus Kuiken. De adviezen van het OMT en de Raad van State worden later deze week verwacht tegelijk met het wetsvoorstel van het kabinet over de mogelijke invoering van 2G.

De samenwerking tussen PvdA en GroenLinks is verbroken als het om corona gaat. GroenLinks is fel tegen 2G. ‘Omdat ook mensen die gevaccineerd zijn toch het virus kunnen verspreiden, voelt GroenLinks meer voor zogeheten 1G-beleid, ook wel bekend als testen voor toegang in hoogrisicosituaties, zoals bij concerten of festivals’, laat de partij weten.

Volt wijst 2G niet op voorhand af. ‘Daar moeten we een wezenlijke discussie over voeren, niet tussen neus en lippen door. Het is een belangrijke keuze, dat vraagt om een groot debat. Eerst moeten de basismaatregelen op orde zijn’, aldus Nilüfer Gündoğan. Met de basismaatregelen doelt zij op bijvoorbeeld de 1,5 meter afstand houden, handen wassen en thuiswerken.

Andere partijen beperkten zich tot een tirade tegen het kabinetsbeleid. Wybren van Haga van de gelijknamige afscheidingsgroep van Forum repte over misdaden van het kabinet die niet zonder gevolgen kunnen blijven en over 2G als ‘overgang naar een totalitair regime’. Tunahan Kuzu van Denk spreekt er schande van dat de maatregelen vrijdag werden aangekondigd en zaterdag ingingen, voordat de Kamer zich erover had uitgesproken.