Kamer spoort kabinet aan de terrassen snel te openen

Het Plein in Den Haag. De roep om terrassen te openen klinkt nu ook in de Tweede Kamer. Beeld ANP

Branchevereniging Koninklijke Horeca Nederland (KHN) ligt intussen op ramkoers met de staat en stapt naar de rechter. Een motie van de fractieleiders Heerma (CDA) en Dijkhoff (VVD) roept de regering op te lijmen met de KHN en te overleggen hoe terrassen veilig en verantwoord weer open kunnen, en dit mee te nemen bij het volgende besluitmoment van 8 maart. De terrassen zouden dan (op z’n vroegst) na 15 maart weer open kunnen. De motie wordt gesteund door de gehele Kamer.



Oppositieleider Wilders wil veel verder gaan en de terrassen per direct openen. Volgens de PVV’er is er nul risico op besmetting als je met de juiste protocollen op een terras gaat zitten. Een motie van Wilders en Van Haga (FvD) om een directe opening te bewerkstelligen haalde het donderdag echter niet.

De animo voor het openen van de terrassen groeide nadat de afgelopen dagen het lenteweer overvolle parken opleverde, waarbij mensen met afgehaalde of van huis meegebrachte versnaperingen de anderhalvemeterregel negeerden. Heerma (CDA) sprak tijdens het coronadebat van woensdag van ‘hangroepterrassen’ op bankjes en muurtjes bij afhaalplekken voor eten en drinken. ‘Juist daar was het heel druk. Op een terras kun je veel beter reguleren.’

Premier Rutte erkende woensdag al dat veel horeca-ondernemingen keurige protocollen klaar hebben liggen waarbij hygiëne en de naleving van de anderhalve meter afstand worden gewaarborgd. Donderdagmiddag spraken minister Van ‘t Wout en staatssecretaris Keijzer van Economische Zaken al met KHN-directeur Dirk Beljaarts onder meer over het openen van de terrassen.

Beljaarts noemt het gesprek teleurstellend, hij en de bewindslieden zijn niet dichter tot elkaar gekomen. De KHN is dan ook niet van plan om de rechtzaak in te trekken. ‘We willen de onderste steen boven krijgen, de film terugspoelen over welke beslissingen zijn genomen.’ KHN dient ook nog eens een kort geding in tegen de staat voor het niet direct uitbetalen van de Tegemoetkoming Vaste Lasten (TVL) voor ondernemers. Die zou over 16 weken worden uitbetaald, maar is nu al dringend nodig, zegt Beljaarts.

De aangenomen motie over de openstelling van de terrassen is volgens Beljaarts niets waard. ‘Het zou dan op 15 maart effectief worden. Ik kan je verzekeren dat tegen die tijd alle terrassen al open zijn, met alle handhavingsproblemen van dien.’ Beljaarts verwacht de komende weken een grote burgerlijke ongehoorzaamheid van horeca-ondernemers. ‘Dat zullen er echt duizenden zijn en wij kunnen dat ook niet meer in de hand houden.’