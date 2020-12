Kamer schuift besluit verhuizing op de lange baan

Het tijdelijk onderkomen van de Tweede Kamer aan de Bezuidenhoutseweg. Beeld Hollandse Hoogte / ANP

‘We hebben twee belangrijke rapporten pas op het laatste moment gekregen’, zegt Sandra Beckerman (SP), een van de initiatiefnemers van het uitstel. ‘Zo kunnen we ons niet voorbereiden op een ingrijpend en kostbaar besluit.’ De verbouwing is al eerder, toen vanwege de stikstofcrisis, met een jaar uitgesteld.

De twee onderzoeken zijn uitgevoerd in opdracht van de twee partijen die bij deze renovatie steeds meer lijnrecht tegenover elkaar komen te staan: het presidium (dagelijks bestuur) van de Tweede Kamer in de persoon van voorzitter Khadija Arib. En het ministerie van Binnenlandse Zaken, en dan in het bijzonder verantwoordelijk staatssecretaris Raymond Knops. Arib verwijt Knops te hard van stapel te lopen, Knops vindt dat Arib zand in de machine gooit. Letterlijk: ‘Nu met een onderzoek terugkomen op een eerder genomen besluit, dat oogt wel heel vreemd.’

Het renovatieplan

In 2016 nam het kabinet, met instemming van de Tweede Kamer, het besluit het hele Binnenhof in één keer te renoveren. De vier bewoners – Tweede en Eerste Kamer, ministerie van Algemene Zaken en Raad van State – zouden gedurende de 5,5 jaar die de verbouwing vergt elders een onderkomen krijgen. Een alternatief plan om gefaseerd te verbouwen, waarbij het Binnenhof in gebruik zou worden gehouden, werd verworpen. Dat zou veel duurder uitpakken en bovendien aanzienlijk meer verbouwingstijd kosten.

De drie andere bewoners legden zich neer bij het genomen besluit. De Tweede Kamer bleef bezwaren houden en vroeg deze zomer een bouwkundig bureau te onderzoeken of die gefaseerde verbouwing alsnog mogelijk is. Dat rapport, dat openbaar is gemaakt op het moment dat de oplevering van het tijdelijke onderkomen – gebouw B67 aan de Bezuidenhoutseweg – al achter de rug had moeten zijn, geeft nieuwe munitie aan degenen die zich tegen de verhuizing verzetten.

Het nieuwe rapport

Gefaseerde verbouwing is mogelijk, zegt onderzoeksbureau BBC. Dat zou tussen de 6 en 7,5 jaar vergen, maar de totale kosten van de operatie zouden 90 miljoen euro lager zijn dan wanneer de Tweede Kamer tijdelijk zou verhuizen. De renovatie moet dan deels ’s nachts worden uitgevoerd. Over de kosten voor de andere Binnenhofbewoners wordt in het rapport niets gezegd.

De voortgangsrapportage die staatssecretaris Knops vorige week naar de Tweede Kamer stuurde, komt met compleet andere cijfers. Volgens het op zijn verzoek uitgevoerde onderzoek is een gefaseerde verbouwing 40 tot 100 procent duurder dan bij verhuizing. Het zou ook meer veiligheidsrisico’s met zich mee brengen en aanzienlijk langer duren dan de 6 tot 7,5 jaar waar het het andere onderzoek, dat door het presidium is besteld, op uitkomt.

De Tweede Kamer praat nu volgende week door met Arib en Alexander Pechtold, voorzitter van de stuurgroep Binnenhof, waar alle gebruikers in vertegenwoordigd zijn. Na Kerst heeft de Kamer nog vier weken om tot een besluit te komen, dan begint het verkiezingsreces.