Kamer schorst Baudet om bijverdiensten, zorgen groeien over zijn gedachtengoed

Thierry Baudet neemt een filmpje op voorafgaand aan de stemming over het voorstel om hem tijdelijk te schorsen. Beeld Bart Maat/ANP

Thierry Baudet mag een week lang niet meer deelnemen aan debatten in de Tweede Kamer. Dinsdagmiddag werd – onder groot protest van Baudet en ook PVV-leider Geert Wilders – het voorstel om de FvD’er zeven dagen te schorsen aangenomen. Hij heeft zijn commerciële bijverdiensten niet vermeld in een openbaar register, zoals verplicht. 119 Kamerleden stemden voor het voorstel, BBB-leider Caroline Van der Plas en Hans Smolders (groep Van Haga) stemden tegen. Dit is een unieke situatie. Een schorsing van een Kamerlid is niet eerder voorgekomen.

De PVV en FvD verlieten voor de stemming uit protest de zaal en stemden niet mee. PVV-leider Wilders noemde de stemming een historische fout. ‘Kamerleden die over elkaar gaan stemmen en sancties aan elkaar gaan uitdelen: die brug moeten we niet over. Als wij elkaar de facto het woord gaan ontnemen, als gekozen volksvertegenwoordigers, dan is het einde zoek. De PVV werkt daar niet aan mee. Ten aanzien van geen enkel Kamerlid.’ Om dezelfde reden stemde BBB tegen. Baudet spreekt zelf van een ‘gevaarlijke trend’. Hij vreest dat de Kamer ‘precies wil weten wat je doet’ en vreest dat het ‘hier niet bij zal blijven’.

Ondertussen ging de aandacht zowel voor als na de stemming niet alleen uit naar de bijverdiensten van Baudet, maar naar heel andere zorgen over hem. Maandag verklaarde de FvD-leider onomwonden dat hij een ‘aanhanger is van complottheorieën’ en dat hij gelooft dat de wereld geregeerd wordt door ‘reptielen’. Nederlandse politici zouden ‘te dom’ zijn om door te hebben dat ze door hen gemanipuleerd worden.

Fan van Poetin

‘Ik geloof dat we worden bestuurd door een wereldwijde samenzwering van kwaadaardige reptielen’, zei Baudet in een online-interview met de Amerikaanse website Geopolitics & Empire, die dezelfde ideeën aanhangt. ‘Maar ik geloof niet dat nationale politici samenzweren. Zoals een vriend van mij zei: ze zijn zo stom, je hoeft ze niet eens om te kopen. Dat geloof ik ook.’ In Baudets wereldbeeld is de Russische president Poetin de enige wereldleider die durft op te staan tegen de ‘elite’ die de wereld momenteel runt. ‘Ik ben dus een fan van Poetin, hij is de Dark Knight, de held die wij nodig hebben.’

‘Dit wordt te gek voor woorden’, reageerde ChristenUnie-leider Gert-Jan Segers kort daarna. ‘Hier helpt, ben ik bang, de rede ook niet meer, hier helpt misschien alleen nog gebed.’ Ook D66 is bezorgd. ‘Knettergek, en dus zou je er bijna om gaan lachen. Maar dit is bloedlink’, twittert D66-fractielieder Jan Paternotte. ‘Deze man leidt een fractie in ons parlement, maakt zichzelf tot een belangenbehartiger van het Kremlin en ondermijnt zo de Europese veiligheid.’

Onafhankelijk senator Henk Otten – die Baudet ooit hielp om Forum voor Democratie groot te maken, maar later met hem brak – vindt dat Baudets partij verboden moet worden. ‘Ik roep dat nu al tijden. Dit is totaal ontspoord en komt ook nooit meer goed. Baudet is niet ‘gestoord’ zoals iedereen denkt, maar staat volledig onder controle van het Kremlin. Dit is staatsgevaarlijk.’ Kamerleden van JA21 en de SP spraken zich niet zo fel uit, maar staken vooral de draak met Baudet. Eerder omarmde Baudet complotten over de 9/11-aanslagen, het neerstorten van het MH17-vliegtuig, corona, ufo’s en dinosauriërs.

De complottheorie over een wereld die wordt geregeerd door reptielen is niet door Baudet zelf verzonnen, maar grijpt terug op een boek van de Britse schrijver David Icke uit 1999. Hij beweert daarin dat diverse machtige leiders afstammen van ‘reptielachtige buitenaardse wezens’, die, vermomd als mensen, de mensheid hun wil opleggen. Inmiddels is die theorie gemeengoed in kringen van complotaanhangers.

Baudet stelde dinsdag in een reactie op de ontstane ophef dat hij slechts een ‘metafoor’ had gebruikt. Reptielen staan voor hem synoniem aan ‘verachtelijke wezens’. Baudet: ‘Ik sprak over een samenzwering achter de schermen van globalisten, geheime diensten, psychopaten, waardoor de democratie en de vrijheid verdwijnt. Degenen die ons dit aandoen zijn een soort onmensen, reptielen, machines, gevoellozen.’

Commerciële bijverdiensten

Opvallend is de rol die Baudet aan Nederlandse politici toedicht in zijn complottheorie. Zij zouden gewillig uitvoeren wat de internationale machthebbers van hen willen. ‘Dit zijn simpele, makkelijk te manipuleren mensen. Zij verdienen misschien 100- of 150 duizend euro per jaar als politicus en ze denken dat dat veel geld is en dat ze daardoor succesvol zijn’, aldus Baudet, terwijl dat bedrag voor ‘succesvolle internationale leiders (natuurlijk) helemaal niet veel geld is’.

Deze overtuiging raakt aan Baudets wens om naast zijn eigen salaris als Kamerlid extra bijverdiensten te genereren. Kamerleden verdienen ongeveer 120 duizend euro per jaar. Daar kunnen nog vergoedingen van zo’n 20 duizend euro per jaar bovenop komen als iemand bijvoorbeeld fractieleider is of ver buiten Den Haag woont.

Volgens de interne regels van de Kamer zijn volksvertegenwoordigers verplicht om neveninkomsten op te geven, zodat voor de buitenwereld transparant is wiens belangen zij dienen. Baudet is nu geschorst omdat hij verzuimd heeft om te vermelden dat hij naast zijn salaris als fractieleider van FvD ook nog enkele tienduizenden euro’s zou hebben bijverdiend als bestuurslid van zijn partij en als directeur van THPB Media, waar hij zijn boeken uitgeeft.

De integriteitscommissie van de Tweede Kamer adviseerde vorige week om Baudet te schorsen vanwege deze omissie, nadat hij eerder al berispt was vanwege dezelfde overtreding. FvD-Kamerleden Freek Jansen en Gideon van Meijeren krijgen nu ook zo’n berisping.

Niet eerder is een Kamerlid geschorst. Dat komt onder meer omdat het een instrument is dat de Kamer pas sinds kort kent. Baudet is wel al eerder uitgesloten van een debat in de Tweede Kamer, omdat hij daar insinueerde dat minister van Financiën Sigrid Kaag een spion was.

De achterban van Baudet laat zich door alle aantijgingen niet ontmoedigen. Hoewel de partij niet meer zo hoog in de peilingen staat als in 2019, zou Forum voor Democratie volgens de belangrijkste opiniepeilingen nog steeds twee tot zes zetels behalen als er nu verkiezingen zouden worden georganiseerd.