Kamer oordeelt hard over geblunder rond duurdere energierekening: ‘Een enorme stommiteit’

Het is de dag van de foute inschattingen op het Binnenhof. Niet alleen valt de energierekening veel duurder uit dan verwacht, een blunder waarvoor minister Wiebes vandaag door het stof moest, maar het kabinet lijkt de Nederlandse pulsvissers - voor wie het einde in aantocht is - ook meer te hebben beloofd dan het kan nakomen.

BLUNDER VAN DE DAG

Ministerie gaat fout in met energiekosten

Dat hele klimaatbeleid? Gekkenwerk, als je het de sceptici van Forum voor Democratie vraagt, en bovenal veel en veel te duur - al kost het ook weer geen 1.000 miljard euro, zoals partijleider Thierry Baudet ten onrechte blijft volhouden. Gisteravond overhandigde het ministerie van Economische Zaken de partij een nieuw argument in de strijd tegen het klimaatbeleid met de bekentenis dat ook niet alle officiële kostenplaatjes kloppen.

Wat is er aan de hand? Het kabinet is te optimistisch geweest over de energierekening voor gezinnen. De energierekening valt dit jaar gemiddeld 334 euro hoger uit dan in 2018, blijkt uit een nieuwe berekening van het CBS. In december wees staatssecretaris Mona Keijzer (Economische Zaken) suggesties dat de energierekening zoveel zou stijgen nog van de hand. Bangmakerij, vond zij. ‘Het is van belang dat we de juiste cijfers noemen.’

Dat was een enorme misser, erkende het ministerie gisteravond tegenover het AD. In het vragenuurtje van vandaag gaf verantwoordelijk minister Eric Wiebes vervolgens toe dat er gebruik is gemaakt van verouderde cijfers. De staatssecretaris en hij hadden daarom ‘terughoudender’ moeten zijn. ‘Die stelligheid was onterecht.’

De Kamer hanteerde steviger bewoordingen. ‘Een ongelooflijke stommiteit’ (Carla Dik-Faber, ChristenUnie), ‘niets anders dan liegen, bedriegen en mensen voor de gek houden’ (Alexander Kops, PVV), ‘een grof schandaal (Lilian Marijnissen, SP). Wat de misrekening inhoudt voor de koopkrachtplaatjes is nog onduidelijk: stelligheid daarover laat Wiebes ‘dit keer achterwege’. Op 5 maart, als de nieuwe CPB-cijfers verschijnen, weet hij meer.

Ongelofelijk, dit geblunder. Als ze de energierekening van het komend jaar al totaal niet kunnen inschatten, hoe zou dit kabinet dan verantwoording kunnen nemen over de komende 31 jaar via het klimaatakkoord en de #klimaatwet? #FVD https://t.co/dA556VPgEb via @telegraaf Thierry Baudet

NIEUWS VAN DE DAG

Snel einde dreigt voor meer pulsvissers

De klap voor de 84 Nederlandse pulsviskotters was hard toen bekend werd dat de Europese Unie een einde maakt aan de omstreden vismethode. Ter verzachting zou ‘een groot aantal’ van de pulsvissers kunnen doorgaan tot 2021, was het verhaal. In een brief aan de Kamer is minister Carola Schouten (Landbouw en Visserij) vandaag echter een stuk minder stellig. ‘Het is nog niet helder welke overgangsperiode voor welke groep mogelijk is.’

Nergens blijkt zwart op wit te staan dat een groot deel van de pulsvissers nog jaren door kan. Dat Nederland het resultaat van die onderhandelingen zo interpreteert is vreemd, zeggen juristen tegen de NOS. Mogelijk mogen maar tien tot vijftien pulsviskotters verder: zij vallen dan binnen de 5 procent (afhankelijk van het telmoment) van de Nederlandse platvisvloot die ooit toestemming van Europa kreeg om met pulstuig te experimenteren.

Dit kan niet waar zijn. Wij willen ook @MinPres Rutte donderdag bij het debat over de #pulsvisserij. En een brief van het kabinet met uitleg! De SGP wil opheldering. Hoe zit dit? https://t.co/sRnvbCxpkN Roelof Bisschop

KAMERLID IN OPSPRAAK

‘Autoritaire’ Bouali berispt door ministerie

Tweede Kamerlid Achraf Bouali (D66) blijkt te zijn berispt door een interne commissie van het ministerie van Buitenlandse Zaken, vlak nadat hij werd verkozen als volksvertegenwoordiger. Volgens NRC ontving het ministerie klachten over de ‘autoritaire leiderschapsstijl’ van Bouali in zijn vorige functie als plaatsvervangend ambassadeur in de Cubaanse hoofdstad Havana. De commissie verklaarde een deel van die klachten gegrond.

Bouali, die als D66-woordvoerder voor onder meer buitenlandse handel wordt geacht het ministerie van Buitenlandse Zaken te controleren, staat binnen de partij niet ter discussie. ‘Dit is gebeurd op basis van kritiek in een vorige functie. De conclusie van het onderzoek is dat hij zijn stijl van leidinggeven moet verbeteren. Dit zit zijn Tweede Kamerlidmaatschap niet in de weg’, verklaart een woordvoerder van D66 aan de Volkskrant.

Achraf Bouali (D66) legt de eed af tijdens de installatie van de nieuwe Kamerleden na de Tweede Kamerverkiezingen. Beeld ANP

EN DAN DIT NOG

Nederlands voor migrantenkinderen

Met nog een maand tot de verkiezingen laten de partijen de ene na de andere proefballon op. Vandaag zijn het VVD en CDA met het plan om voorschoolse opvang voor migrantenkinderen te verplichten. Te vaak lopen deze kinderen een taalachterstand op doordat hun ouders geen Nederlands met ze praten, stelde VVD-Kamerlid Bente Becker bij Goedemorgen Nederland. ‘Zij zeggen in de praktijk: “Ik wil mijn kind zelf opvoeden de eerste vier, vijf jaar. Ik spreek daar geen Nederlands bij. En ik wil mijn kind ook niet naar de voorschoolse opvang sturen.”’

VVD verwelkomt oude bekende

De Kamer nam vandaag afscheid van VVD’er Foort van Oosten, die verder gaat als burgemeester van de gemeente Nissewaard. Zijn vervanger, Jeroen van Wijngaarden, wordt morgen geïnstalleerd als Kamerlid. Van Wijngaarden was tussen 2014 en 2017 al eens Kamerlid, maar zijn plek 45 op de kandidatenlijst was in 2017 niet genoeg om direct terug te keren op het Binnenhof. Door het vertrek van Foort van Oosten komt er nu alsnog een zetel voor hem vrij. Van Oosten praat nu al met weemoed over zijn Kamertijd: ‘Het waren mooie jaren.’

En dan staat het zwart op wit, vandaag vertrek ik uit de Tweede Kamer. Doet me toch wel wat, want het waren mooie jaren. Maar, gelukkig staat @vanwijngaardenj supergemotiveerd in de startblokken! pic.twitter.com/4R7xnUOYwY Foort van Oosten

Denk en PVV slaan handen ineen

Om de kiezer te behagen zijn PVV en Denk gezworen vijanden, zowel in de Kamer als op sociale media. Wilders op Twitter: ‘Mijn boodschap aan Kuzu, Denk en alle andere Erdogan-lovers: snel optiefen naar Turkije!’ Kuzu: ‘De PVV staat voor de Partij Voor Vrijheidsbeperking. Het zal hem nooit lukken ons de mond te snoeren.’

Maar opportunisme is de gezworen vijanden niet vreemd. Motto: de vijand van mijn vijand is mijn vriend, ook al is deze ‘vriend’ mijn vijand. Samen dienden Kuzu en PVV’er Fleur Agema dinsdag een motie in. Strekking: de uitgaven aan ziekenhuiszorg mogen harder stijgen dan de economische groei. Kansloos verworpen.

Tunahan Kuzu (Denk) en Geert Wilders (PVV) tijdens de algemene politieke beschouwingen. Beeld Freek van den Bergh

