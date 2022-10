Kamer nog niet verlost van zaak-Arib: voorzitter Bergkamp doet aangifte wegens lekken

Vera Bergkamp Beeld ANP - Bart Maat

Zowel Bergkamp als Arib werd woensdag in grote verlegenheid gebracht door het uitlekken van het voornemen van het Presidium om een onderzoek te beginnen naar grensoverschrijdend gedrag op de werkvloer door Arib in haar jaren als voorzitter (2016-2021).

Klachten daarover kwamen aan het begin van de zomer binnen, waarna Bergkamp de zaak voor juridisch advies voorlegde aan de Landsadvocaat. Die liet weten dat nader onderzoek geboden was. Het Presidium nam woensdag in een besloten bijeenkomst unaniem het besluit om met dat onderzoek te beginnen en probeerde vervolgens voor donderdagochtend een gesprek te plannen met Arib. Nog voordat dat contact tot stand kwam, lekte de zaak uit via NRC, waarna de zaak in een niet meer te stoppen stroomversnellling kwam.

Arib reageerde sowieso woedend op het onderzoek, maar het feit dat zij er via de media van moest vernemen, deed haar extra veel pijn. Zaterdagavond besloot zij de Tweede Kamer te verlaten.

Aangiften van lekken zijn niet ongebruikelijk in Den Haag. De kans dat de daaropvolgende onderzoeken ook ergens toe leiden, is echter uitermate gering. In de meeste gevallen zijn er zoveel mogelijke verdachten dat het niet mogelijk blijkt om het lek aan te wijzen. Media werken per definitie niet mee, omdat zij hun bronnen ten koste van alles beschermen. Doorgaans wordt de zaak na verloop van tijd geseponeerd.

In dit geval waren in elk geval de leden van het Presidium op de hoogte. Dat zijn, naast Bergkamp zelf, de Kamerleden Ockje Tellegen (VVD, wegens ziekte tijdelijk afwezig), Martin Bosma (PVV), Michiel van Nispen (SP), Anne Kuik (CDA), Tom van der Lee (GroenLinks), Frank Wassenberg (PvdD), Salima Belhai (D66) en Aribs partijgenoot Henk Nijboer van de PvdA.

Bergkamp reageerde zondag niet inhoudelijk op de zaak-Arib. Dat wil zij maandag wel doen. Eerder dit weekend eiste een groepje prominente Kamerleden tekst en uitleg voor maandag 13.00 uur. Zij vinden dat de hele gang van zaken uitermate schadelijk is voor het aanzien van de Tweede Kamer.